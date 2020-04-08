«Выбора сейчас нет»: Путин призвал россиян держаться и назвал меры поддержки бизнесу

На этом обращение президента закончилось. Началось совещание с губернаторами.
— Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.
— Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость труда медсестер и врачей.
Путин обращается к гражданам России:
— Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.
— Меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя, — Путин.
Путин заявил, что определяющими для нашей страны будут ближайшие две–три недели.
— Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
— Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после
— Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы, — Путин.
— Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты, — Путин.
Правительству поручено в пятидневный срок подготовить программу по сохранению и поддержки бизнеса.
Отсрочка от НДС
Для малого и среднего бизнеса предусмотрели отсрочку от НДС — также на шесть месяцев. Но не должна возникнуть ситуация, когда компаниям придется одномоментно выплачивать все долги. Это негативно повлияет на бизнес. Задолженность можно будет гасить плавно, не менее года.
— Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса. Эта мера носит долгосрочный характер. Предлагаю распространить на все такие предприятия отсрочку по оплате в социальные фонды на шесть месяцев.
Необходимо смягчить удар для бизнеса. В каждом субъекте федерации будет сформирован список важных для региона предприятий.
Кто может работать во время пандемии
Нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать.
Путин говорит, что нельзя массово ограничивать работу предприятий, останавливать сообщение между регионами:
— Мы должны понимать, к каким последствиям это может привести.
— Предоставляя дополнительные полномочия губернаторам, исходил из того, что работать по одному шаблону сейчас вредно. Надо принимать адекватные и хорошо просчитанные профилактические меры, — Путин.
Специальная выплата врачам устанавливается с 3 апреля.
Для медиков вводятся повышенные страховые гарантии — так, как это сделано для военных.
Спецвыплаты врачам
Врачам — по 80 тысяч рублей, фельдшерам — по
Более 10 миллиардов рублей пойдут врачам за переработки.
Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу.
— Прошу вас действовать быстро и профессионально. Дорожить каждым днем и каждым рублем, — говорит Путин.
Более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных больничных коек,
Путин говорит, что ключевая тема совещания — борьба с коронавирусом, сохранение рабочих мест и экономики.
Совещание началось.
За последние две недели Владимир Путин дважды выступал со специальным обращением к нации.
В совещании примут участие глава кабинета министров Михаил Мишустин, мэр столицы, губернаторы Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приморского и Краснодарского краев, Самарской, Курской и Нижегородской областей.
РИА «Новости» уточняют: все заявления президента будут сделаны в рамках совещания.
«Россия 24» тоже приготовилась к выступлению Путина. Ждем.
С докладами перед Путиным должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководители еще семи регионов (каких — пока загадка). По словам Пескова, все будут совещаться из своих кабинетов.
Когда случится обращение — пока не понятно. По данным СМИ, совещание запланировано на 14:00 мск. Но время, конечно, может сдвинуться.
Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что у президента планируется большое совещание, среди участников — главы регионов, члены правительства и администрация президента. В круг обсуждаемых тем войдет «все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции», а также «готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения», — пишет ТАСС.
Привет, друзья! Кремль анонсирует очередное обращение президента — на этот раз перед встречей с главами регионов. Федеральные каналы уже приготовились: например, на «Первом канале» запустили вот такую горячую строку.