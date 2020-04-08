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«Выбора сейчас нет»: Путин призвал россиян держаться и назвал меры поддержки бизнесу

Выступление президента перед совещанием по коронавирусу

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Владимир Путин в режиме видеосвязи сегодня проводит совещание с губернаторами. Перед заседанием он выступил с третьим обращением к нации о коронавирусе

Видео: E1.RU / YouTube

Мария Захарова

На этом обращение президента закончилось. Началось совещание с губернаторами.

Мария Захарова

— Дорогие друзья! Всё проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё преодолеем.

Мария Захарова

— Пожалуй, за последние десятилетия мы впервые так остро осознали важность, незаменимость труда медсестер и врачей.

Мария Захарова

Путин обращается к гражданам России:

— Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь.

Мария Захарова

— Меры поддержки по всем этим направлениям должны быть своевременно подготовлены, должны реализовываться с учётом высокой динамики ситуации. Откладывать такие решения, тянуть с ними нельзя, — Путин.

Мария Захарова

Путин заявил, что определяющими для нашей страны будут ближайшие две–три недели.

Мария Захарова

— Особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые у нас уже положены семьям с детьми, предлагаю также на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Мария Захарова

— Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке, которую мы уже пересмотрели в сторону увеличения, а именно в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей. Прошу при этом сделать так, чтобы оформить пособие можно было бы максимально просто и необременительно в дистанционном порядке, — заявил президент.

Мария Захарова

— Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы, — Путин.

Мария Захарова

— Считаю справедливой следующую формулу: помогать, прежде всего, в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость. Если тем не менее люди оказываются без работы, то в таком случае будем напрямую помогать именно им — тем гражданам, чьи доходы сократились, семьям с детьми, которым сейчас трудно, людям, которые не могут в прежнем объёме обслуживать свои кредиты, — Путин.

Мария Захарова

Правительству поручено в пятидневный срок подготовить программу по сохранению и поддержки бизнеса.

Мария Захарова

Отсрочка от НДС

Для малого и среднего бизнеса предусмотрели отсрочку от НДС — также на шесть месяцев. Но не должна возникнуть ситуация, когда компаниям придется одномоментно выплачивать все долги. Это негативно повлияет на бизнес. Задолженность можно будет гасить плавно, не менее года.

Мария Захарова

— Мы уже снизили размер социальных взносов для малого и среднего бизнеса. Эта мера носит долгосрочный характер. Предлагаю распространить на все такие предприятия отсрочку по оплате в социальные фонды на шесть месяцев.

Мария Захарова

Необходимо смягчить удар для бизнеса. В каждом субъекте федерации будет сформирован список важных для региона предприятий.

Мария Захарова

Кто может работать во время пандемии

Нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать.

Мария Захарова

Путин говорит, что нельзя массово ограничивать работу предприятий, останавливать сообщение между регионами:

— Мы должны понимать, к каким последствиям это может привести.

Мария Захарова

— Предоставляя дополнительные полномочия губернаторам, исходил из того, что работать по одному шаблону сейчас вредно. Надо принимать адекватные и хорошо просчитанные профилактические меры, — Путин.

Мария Захарова

Специальная выплата врачам устанавливается с 3 апреля.

Мария Захарова

Для медиков вводятся повышенные страховые гарантии — так, как это сделано для военных.

Мария Захарова

Спецвыплаты врачам

Врачам — по 80 тысяч рублей, фельдшерам — по 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — по 25 тысяч рублей в месяц. Водители экипажей машин — по 25 тысяч рублей в месяц.

Мария Захарова

Более 10 миллиардов рублей пойдут врачам за переработки.

Мария Захарова

Путин поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу.

Мария Захарова

— Прошу вас действовать быстро и профессионально. Дорожить каждым днем и каждым рублем, — говорит Путин.

Мария Захарова

Более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных больничных коек, 13 миллиардов — на аппараты ИВЛ и машины скорой помощи. Техника поступит в регионы в апреле.

Мария Захарова

Путин говорит, что ключевая тема совещания — борьба с коронавирусом, сохранение рабочих мест и экономики.

Мария Захарова

Совещание началось.

Мария Захарова

За последние две недели Владимир Путин дважды выступал со специальным обращением к нации. 25 марта президент объявил о нерабочей неделе — чтобы сдержать вспышку коронавируса. 2 апреля президент объявил о продлении нерабочих дней с сохранением зарплаты — до 30-го числа. При этом губернаторам дали дополнительные полномочия, в том числе право сокращать сроки общей изоляции.

Мария Захарова

В совещании примут участие глава кабинета министров Михаил Мишустин, мэр столицы, губернаторы Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приморского и Краснодарского краев, Самарской, Курской и Нижегородской областей.

Мария Захарова

РИА «Новости» уточняют: все заявления президента будут сделаны в рамках совещания.

Мария Захарова

«Россия 24» тоже приготовилась к выступлению Путина. Ждем.

Мария Захарова

С докладами перед Путиным должны выступить мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководители еще семи регионов (каких — пока загадка). По словам Пескова, все будут совещаться из своих кабинетов.

Мария Захарова

Когда случится обращение — пока не понятно. По данным СМИ, совещание запланировано на 14:00 мск. Но время, конечно, может сдвинуться.

Мария Захарова

Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что у президента планируется большое совещание, среди участников — главы регионов, члены правительства и администрация президента. В круг обсуждаемых тем войдет «все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции», а также «готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения», — пишет ТАСС.

Мария Захарова

Привет, друзья! Кремль анонсирует очередное обращение президента — на этот раз перед встречей с главами регионов. Федеральные каналы уже приготовились: например, на «Первом канале» запустили вот такую горячую строку.

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коронавирусВладимир Путин
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