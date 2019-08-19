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Страна и мир

«Комсомольцам 2018 года»: в Ярославской области нашли послание из прошлого

Что в нём было написано

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Капсулу нашли в Рыбинске

Фото: Петр Кельберг / Vk.com

В Рыбинске нашли послание из прошлого. Капсулу времени из 60-х годов обнаружили во время работ на территории парка на пересечении улиц Черняховского и Славского.

— Капсулу нашли на месте, где находился памятник Ленину, — рассказал депутат Муниципального совета Рыбинска Петр Кельберг.

Послание оставили комсомольцы, которые, вероятно, рассчитывали, что в 2018 году комсомол в России всё ещё будет жить.

— Мы, комсомольцы 60-х годов, шлём вам горячий комсомольский привет! Сегодняшние комсомольские будни — это прямое продолжение подвигов, свершённых нашими дедами и отцами. Это ваше богатство, наши потомки! — говорится в послании.

Послание хорошо сохранилось, но разъединять остальные листы будут специалисты.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    19 авг 2019 в 17:02

    Послание оказалось в никуда. Комсомольцы уже давно канули в лета и перекрасились в спекулянтов.