В аэропортах Сочи и Краснодара коллапс — задерживаются десятки рейсов по стране и миру

Пассажиры ждут своего вылета в аэропортах по несколько часов Источник: Аэропорт Сочи / Telegram

В аэропортах Сочи и Краснодара на прилет и вылет задерживаются больше 40 самолетов, часть рейсов просто отменили. Пассажиры не могут улететь как по внутренним направлениям, так и за рубеж. Рассказываем об обстановке в авиагаванях.

На фоне атак беспилотников 14 июня аэропорты на юге страны временно закрывались несколько раз. На момент публикации Сочи и Краснодар возобновили свою работу, однако расписание рейсов сильно сбилось. Аэропорт в Геленджике уже несколько часов не принимает и не отправляет самолеты.

Ожидающим пассажирам раздали коврики, в терминалах установили дополнительные сидячие места Источник: Аэропорт Сочи / Telegram

По данным онлайн-табло, из Сочи на вылет и прилет задерживаются по 17 рейсов, еще 11 отменены. Проблемы возникли на направлениях: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Сургут, Кемерово, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Тюмень, Махачкала, Стамбул и других. В Краснодаре не могут вылететь 7 судов, на прилет задерживаются 2. В Геленджике отменен вылет 4 рейсов, еще 5 самолетов, которые направлялись на курорт, отправлены на запасные аэродромы.