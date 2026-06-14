В аэропортах Сочи и Краснодара коллапс — задерживаются десятки рейсов по стране и миру

В аэропортах Сочи и Краснодара на прилет и вылет задерживаются больше 40 самолетов, часть рейсов просто отменили. Пассажиры не могут улететь как по внутренним направлениям, так и за рубеж. Рассказываем об обстановке в авиагаванях.
На фоне атак беспилотников 14 июня аэропорты на юге страны временно закрывались несколько раз. На момент публикации Сочи и Краснодар возобновили свою работу, однако расписание рейсов сильно сбилось. Аэропорт в Геленджике уже несколько часов не принимает и не отправляет самолеты.
По данным онлайн-табло, из Сочи на вылет и прилет задерживаются по 17 рейсов, еще 11 отменены. Проблемы возникли на направлениях: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Сургут, Кемерово, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Тюмень, Махачкала, Стамбул и других. В Краснодаре не могут вылететь 7 судов, на прилет задерживаются 2. В Геленджике отменен вылет 4 рейсов, еще 5 самолетов, которые направлялись на курорт, отправлены на запасные аэродромы.
Как сообщает Минобороны, 14 июня с 07:00 до 21:00 мск средства ПВО сбили 214 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.