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Страна и мир В аэропортах Сочи и Краснодара коллапс — задерживаются десятки рейсов по стране и миру

В аэропортах Сочи и Краснодара коллапс — задерживаются десятки рейсов по стране и миру

Авиагавани закрывались несколько раз за день

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Пассажиры ждут своего вылета в аэропортах по несколько часов | Источник: Аэропорт Сочи / TelegramПассажиры ждут своего вылета в аэропортах по несколько часов | Источник: Аэропорт Сочи / Telegram

Пассажиры ждут своего вылета в аэропортах по несколько часов

Источник:

Аэропорт Сочи / Telegram

В аэропортах Сочи и Краснодара на прилет и вылет задерживаются больше 40 самолетов, часть рейсов просто отменили. Пассажиры не могут улететь как по внутренним направлениям, так и за рубеж. Рассказываем об обстановке в авиагаванях.

На фоне атак беспилотников 14 июня аэропорты на юге страны временно закрывались несколько раз. На момент публикации Сочи и Краснодар возобновили свою работу, однако расписание рейсов сильно сбилось. Аэропорт в Геленджике уже несколько часов не принимает и не отправляет самолеты.

Ожидающим пассажирам раздали коврики, в терминалах установили дополнительные сидячие места | Источник: Аэропорт Сочи / TelegramОжидающим пассажирам раздали коврики, в терминалах установили дополнительные сидячие места | Источник: Аэропорт Сочи / Telegram

Ожидающим пассажирам раздали коврики, в терминалах установили дополнительные сидячие места

Источник:

Аэропорт Сочи / Telegram

По данным онлайн-табло, из Сочи на вылет и прилет задерживаются по 17 рейсов, еще 11 отменены. Проблемы возникли на направлениях: Москва, Казань, Санкт-Петербург, Красноярск, Сургут, Кемерово, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Тюмень, Махачкала, Стамбул и других. В Краснодаре не могут вылететь 7 судов, на прилет задерживаются 2. В Геленджике отменен вылет 4 рейсов, еще 5 самолетов, которые направлялись на курорт, отправлены на запасные аэродромы.

Как сообщает Минобороны, 14 июня с 07:00 до 21:00 мск средства ПВО сбили 214 беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Тверской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Сочи Краснодар Аэропорт Рейс Самолет
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Комментарии
3
Гость
1 час
Пусть отнесутся с пониманием и затянут пояса потуже, туда едут с большим чемоданом денег все ради острых ощущений и дружбы народов
Гость
1 час
стабильность
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Гость
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