В полиции призвали закрыть профили в соцсетях и удалить все геометки: зачем это нужно. Новости 13 июня

Во всех мессенджерах нужно поставить двухфакторную аутентификацию Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 13 июня.

Мошенники придумали новую схему с выплатами

Мошенники запустили новую схему. Они звонят и рассылают сообщения о якобы одобренной ежегодной семейной выплате, чтобы выманить данные. Об этом предупредили на платформе «Мошеловка» Народного фронта.

Аферисты давят на срочность. Они требуют перейти по ссылке на поддельный сайт, копирующий «Госуслуги» или Социальный фонд. Там для «верификации» просят ввести код из СМС.

Если жертва вводит данные, мошенники получают доступ к ее личному кабинету и крадут деньги со счетов.

Целевая группа — семьи с двумя и более детьми. Схема бьет в точку: с 1 июня Соцфонд действительно начал принимать заявления на возврат НДФЛ для таких семей. Подать документы можно только через официальный портал «Госуслуг», МФЦ или отделения фонда. Никаких ссылок из СМС для этого не требуется.

Банковские переводы попали под особый контроль

Московское управление ФНС доначислило физическим лицам более двух миллиардов рублей налогов. Почему банковские переводы оказались в зоне внимания, объяснил основатель юридической компании «Формула согласия» Дмитрий Ломакин.

Главные причины доначислений — продажа имущества без декларации 3-НДФЛ и систематические поступления за услуги (с пометками «За консультацию», «Ремонт», «Аренда»). Налоговая оценивает не столько сумму, сколько регулярность, круг контрагентов и признаки предпринимательской деятельности.

С 1 июля банки начнут обмениваться ИНН клиентов при переводах через СБП. Это техническая мера для борьбы с мошенничеством, а не налоговый инструмент.

Чтобы избежать проблем, Ломакин советует сохранять документы три года, вовремя подавать 3-НДФЛ и легализовать системный доход через самозанятость или ИП. Подробнее о том, чего стоит ждать, рассказываем в отдельном материале.

В Волгоградской области рухнул самолет

В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку. Инцидент произошел в районе хутора Алешкина Чернышковского района, сообщила Южная транспортная прокуратура в своем канале в MAX.

В результате происшествия пострадал один человек. Как рассказал источник V1.RU, знакомый с ситуацией, пострадавший — сам пилот. Его состояние уточняется в региональном комитете здравоохранения.

На кадрах с места видно, что самолет серьезно разрушен. От кабины практически ничего не осталось, корпус переломился на две части, крылья согнулись к земле. Обломки разбросало по округе.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.

Иностранные авиакомпании увеличили заправку в аэропортах России

Иностранные перевозчики стали чаще заправляться в аэропортах РФ, чтобы сократить расходы на рейсы из-за ситуации на мировом рынке топлива. Об этом сообщили в Росавиации.

В ведомстве в первую очередь заботятся о том, чтобы топлива хватило отечественным авиакомпаниям, особенно в летний сезон. Кроме того, при посадках на запасных аэродромах перевозчики начали брать топлива больше, чем нужно для одного рейса, что осложняет планирование поставок, пишет ТАСС.

Аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме под заявленные программы перевозок. Минтранс, Росавиация и руководство аэропортов постоянно контролируют ситуацию с поставками.

У сборной Англии украли бутсы перед чемпионатом мира

Перед стартом чемпионата мира по футболу у английской сборной украли почти всю экипировку. Воры забрали бутсы, мячи и тренировочный инвентарь, сообщает Daily Mail.

Фургон с вещами направлялся из Флориды в Канзас-Сити, где команда должна была провести первые матчи. Теперь у футболистов остался всего один мяч.

Полиция уже задержала одного подозреваемого. По данным издания, к краже могут быть причастны местные водители.

В Индии разбился военный самолет

В Индии военно-транспортный самолет Ан-32 потерпел крушение во время посадки в городе Джорхат (штат Ассам). Об этом сообщили Военно-воздушные силы страны.

После падения на базе ВВС самолет загорелся, передает телеканал NDTV. Для расследования причин инцидента уже создали специальную комиссию.

Как студентов обманывают с жильем

Злоумышленники создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях, а после получения денег исчезают, оставляя молодых людей без жилья. Об этом рассказали в компании «Солар».

Аферисты также копируют официальные каналы вузов, предлагают быструю проверку документов или помощь «куратора» через личные сообщения. Так они собирают персональные данные и реквизиты карт.

Еще одна схема — рассылка вредоносного ПО под видом обычных файлов. При открытии устройство заражается, и мошенники получают доступ к паролям, пишет РИА Новости.

Абитуриенты испытывают большой стресс во время поступления, поэтому становятся легкой добычей. Гендиректор Secure-T Харитон Никишкин советует придерживаться правила «нулевого доверия»: любую коммуникацию вне официального портала вуза считать потенциально опасной.

Сроки развода предложил увеличить

Срок бракоразводного процесса в России могут увеличить. При наличии в семье детей его предлагают удвоить — с трех до шести месяцев, а при их отсутствии — с одного до трех месяцев. С такой инициативой выступила член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина.

Сенатор считает, что сейчас процедура развода проходит слишком быстро. Многие решения о расставании принимаются на эмоциях, а когда эмоции остывают, люди жалеют, но юридически семьи уже нет.

«Чтобы не допускать таких фатальных ошибок, необходимо дать супругам больше времени на раздумья», — резюмировала Косихина в беседе с ТАСС.

В Госдуме предложили новый вид ОСАГО

Персональный полис ОСАГО, с которым можно будет садиться за руль любого автомобиля, должен появиться. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Сейчас полис привязан к транспортному средству. Это удобно, когда в семье несколько водителей и одна машина, и такую возможность нужно сохранить, отметил депутат. Однако если у одного водителя есть и автомобиль, и мотоцикл, ему приходится покупать два полиса, хотя ответственность у него одна.

По словам Нилова, нужно дать право выбора: страховать либо автомобиль, либо самого водителя. Это позволило бы, например, легально работать сервисам «трезвый водитель» и профессиональным парковщикам, которые сейчас часто нарушают закон, так как не вписаны в полис.

«Если бы мы пошли путем, чтобы было право выбора — привязывать полис ОСАГО либо к машине, либо к водителю, всем было бы только лучше», — заключил парламентарий в беседе с ТАСС.

В МВД призвали граждан закрыть профили в соцсетях

Чтобы защитить персональные данные от мошенников, гражданам стоит закрыть профили в соцсетях от посторонних и не афишировать геолокацию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве порекомендовали сделать страницы видимыми только для друзей, удалить из интернета фотографии паспортов и других документов, а также убрать геометки со снимков. Кроме того, следует использовать настройки приватности и включить двухфакторную аутентификацию во всех мессенджерах, уточнило РИА Новости.

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