После Roblox разблокируют и Telegram? Депутат Госдумы рассказал о такой возможности в ближайшие месяцы

Мессенджеру нужно выполнить стандартный набор условий Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Мессенджер Telegram может полностью восстановить свою работу на территории России по примеру онлайн-игры Roblox, которую разблокировали накануне. О такой перспективе рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Ситуация с Roblox, который накануне разблокировали в России, уже показала, что и другие зарубежные сервисы тоже могут вернуться и продолжить свою работу на территории страны. По информации Минцифры, онлайн-сервис разблокировали в России только после того, как корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты пользователей.

На этом фоне Telegram является наиболее вероятным кандидатом на аналогичный шаг. Так считает депутат Свинцов.

«Самой ближайшей компанией, которая может возобновить полноценную работу в России, является именно Telegram. Такие ресурсы, как YouTube, WhatsApp, Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) и Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), напрямую используются американским правительством для пропаганды и разведки, поэтому их легализация — это очень далекая перспектива», — отметил парламентарий.

У Роскомнадзора и правительства к Telegram не такие сложные требования, как к другим зарубежным сервисам. Свинцов предполагает, что если руководство платформы при желании сделает всё необходимое, то российские власти снимут блокировку с мессенджера за два-три месяца.

«Пример Roblox показателен: во всём мире начинается кампания по приведению в чувство IT-гигантов, работающих без учета национальных законов», — отметил депутат.

Чтобы Telegram полностью легализовать свою работу в России, мессенджеру нужно выполнить стандартный набор условий, который сегодня применяется во многих странах мира для защиты национального цифрового пространства. В списке этих требований три:

Наличие юридического лица на территории России для оперативного взаимодействия с Роскомнадзором и Минцифры. Хранение персональных данных и переписки российских пользователей внутри страны. Взаимодействие со спецслужбами по предотвращению террористических угроз, продажи оружия, запрещенных веществ и вербовки.