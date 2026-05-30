«Мне говорили, что я уродливая». История девушки, которая не способна улыбаться. Видео

Тейла Клемент из закомплексованного ребенка с депрессией превратилась в спортсменку и активистку

Детство Тейлы Клемент райским не назовешь: над пухленькой девочкой каждый день смеялись сверстники. Настоящей же причиной угрюмого выражения лица Тейлы был синдром Мебиуса. Это генетическое заболевание поражает лицевые нервы, в результате веки и верхняя губа человека остаются неподвижными. Тейла не могла изобразить даже подобие улыбки.

Родители, впрочем, заботились о Тейле и даже пытались исправить ее недостаток хирургически. Но 8-часовая операция не дала желаемого результата.

Так как тот же синдром вызывает изменения конечностей, Тейла родилась косолапой. Чтобы это исправить, ее отправили на плаванье, где девочка стала делать серьезные успехи. Она даже выступала за родную Новую Зеландию в качестве параатлета за границей.

Но тренировочный режим давил на и так расшатанную психику Тейлы. У нее развилась клиническая депрессия, ее мучали приступы тревожности и панические атаки. Занятия плаваньем она решила бросить. Впрочем, спорт девушка не оставила и со временем стала успешно толкать ядро.

Со временем Тейла смогла побороть депрессию и даже начала вдохновлять других людей с инвалидностью не закрываться от мира. Как ей это удалось? Смотрите в нашем коротком видео!

