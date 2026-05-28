Как вернуть деньги за отмененный тур: инструкция Роспотребнадзора

Путешественник вправе вернуть деньги за отмененную поездку. Как это сделать, рассказали в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что при отказе туроператора возвращать средства нужно действовать по определенному алгоритму.
Пошаговая инструкция по возврату денег
Направьте претензию турагенту — попробуйте решить вопрос мирно.
Подайте жалобу в Роспотребнадзор, если туроператор игнорирует или отказывает.
Обратитесь в суд для принудительного взыскания.
В этом случае пострадавший вправе потребовать не только полную стоимость тура. С виновника могут взыскать штраф за отказ добровольно решить вопрос, неустойку и компенсацию морального вреда.
Когда можно расторгнуть договор с туроператором
Турист вправе расторгнуть договор, если в месте отдыха возникает реальная угроза для жизни, здоровья или имущества. Также каждая из сторон может потребовать расторжения при ухудшении условий путешествия, изменении сроков отдыха, непредвиденном росте транспортных тарифов или если турист не может совершить поездку по независящим от него причинам.