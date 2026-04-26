Плановые отключения горячей воды изменят, а долги за коммуналку начнем платить по-новому: итоги недели

Списывать долги ЖКУ хотят онлайн Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Ежедневно в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Теракт в Колумбии

На юго-западе Колумбии в департаменте Каука случился крупный теракт. На Панамериканском шоссе — одной из ключевых транспортных артерий страны — прогремел взрыв. Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Октавио Гусман в Х.

«Это была неизбирательная атака на гражданское население, в результате которой, по предварительным данным, погибли семь мирных жителей и более 20 получили серьезные ранения», — написал он.

По предварительным данным, боевики бросили взрывчатку в пассажирский автобус. Ударной волной также повредило несколько других транспортных средств, на дороге образовалась глубокая воронка.

Движение на участке полностью перекрыли. Происшествие признали терактом, который унес жизни 14 человек, более 38 человек пострадали.

Густав Петро заявил, что к теракту причастны выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) под руководством их главаря Ивана Мордиско.

«Это террористы, фашисты и наркоторговцы. Они хотят, чтобы Колумбией правили крайне правые — фашисты, потому что знают: при них они смогут беспрепятственно вести свой бизнес на кокаине и незаконной добыче золота», — написал Петро в X.

Власти подключили все доступные средства для устранения последствий нападения. Больницы функционируют в режиме максимальной нагрузки, а положение на Панамериканском шоссе остается нестабильным. Сотрудники служб безопасности продолжают поисково-спасательные работы на месте инцидента.

Источник: Public News / X

Трамп чуть не стал жертвой стрельбы в американской гостинице

На приеме Ассоциации корреспондентов в Белом доме в гостинице Washington Hilton случилась стрельба. Президента США Дональда Трампа сразу эвакуировали из здания. Ранен один из сотрудников секретной службы. По информации американского лидера, с мужчиной всё хорошо. Американский лидер выступил перед прессой и рассказал подробности инцидента.

«Это было неожиданно. Но служба безопасности и полиция сработали четко. Мероприятие было про свободу слова: собирали и политиков, и прессу. Один офицер получил пулю, но его спас бронежилет — выстрел был с очень близкого расстояния и из мощного оружия», — заявил президент США в Белом доме после стрельбы на приеме журналистов в отеле Washington Hilton.

Источник: Reuters

Еще американский лидер отметил, что обеспокоен проблемой насилия. Он считает, что эта проблема вместе покушением на политиков носит глобальный характер и не щадит ни одну страну, будь то США или государства Южной Америки.

Президент США не уверен, что стрельба на мероприятии с его участием связана с операцией США в Иране. Трамп допустил, что главной целью стрелявшего был он.

Однако после задержания Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии, признался, что хотел застрелить чиновников. По информации федерального прокурора в Вашингтоне Жанин Пирро, Коул Томас Аллан предстанет перед судом в понедельник. Она добавила, что после проведения расследования ему «будет предъявлено гораздо больше обвинений».

Подозреваемым является Коул Томас Аллан Источник: Truth Social

На Кубани начались сильные паводки

В Краснодарском крае начались сильные паводки. В Белореченском районе затопило 236 дворов. В одном из поселков спасатели перевели работу в режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в оперштабе региона.

По информации наших коллег из 93.RU, с 24 апреля в районе затопило 131 участок. Самая сложная ситуация сложилась в поселке Южный, где накануне власти ввели режим ЧС. Там вода не просто залила участки, но и зашла в 34 жилых дома. Ликвидировать последствия помогают «Кубань-СПАС» и краевая противопожарная служба.

Полностью воду откачали уже из 13 домов. В оперштабе отметили, что уровень воды в поселке постепенно начинает спадать.

Такие же работы проводят в поселке Заречный. Там спасатели расчищают заторы на реке Чибрик, чтобы обеспечить сход бурлящего потока.

Выплаты на ОСАГО и цена по полису резко вырастут

Правительство России поддержало законопроект, который повышает максимальную компенсацию по ОСАГО за причиненный вред жизни и здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Если документ примут, то вместе с выплатами подорожает полис. Из-за этого кабмин настаивает на отсрочке — новые нормы могут вступить в силу не раньше 1 марта 2027 года.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, предполагает, что средняя стоимость полиса вырастет на 700–750 рублей в год (около 8%). Однако повышение затронет не всех водителей одинаково.

«В первую очередь это будет повышение для „аварийных“ водителей — тех, кто нарушает правила дорожного движения, плохо ездит. А для добросовестных автовладельцев это будет 2–3%, не больше. Зато при ДТП — в четыре раза будет выплата больше, если человек пострадал», — пояснил Уфимцев.

Автор законопроекта, глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассчитывает, что нижняя палата сможет принять документ уже в мае 2026 года. Однако правительство одобрило концепцию с условием переноса срока на 1 марта 2027 года.

Это даст возможность адаптировать бюджеты государственных органов и предприятий к новым условиям. В некоторых областях уже установлен лимит страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью в размере 2 миллионов рублей. Исключение составляет ОСАГО, где сумма была меньше.

Лимиты по кредитным картам начали снижать

Банк вправе пересмотреть лимит по кредитной карте в меньшую сторону. Решение принимают, основываясь на внутренней скоринговой модели, которая оценивает надежность заемщика, рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

При снижении лимита банк учитывает несколько факторов:

наличие просрочек по карте, кредитную историю (включая банкротство);

текущую долговую нагрузку;

уровень доходов и активность использования карты.

Ухудшение любого из них может привести к уменьшению лимита.

При этом это может коснуться даже добросовестных заемщиков. В этом случае несколько причин: ужесточение требований к достаточности капитала банка, ограничивающее общий объем кредитования, или рост доли проблемных кредитов в портфеле. В такой ситуации банк пересмотрит кредитный портфель, а вместе с ним и лимиты по картам.

Центробанк снизил ключевую ставку

На этой неделе совет директоров Банка России принял решение по ключевой ставке. Теперь она составляет 14,5%.

Показатели устойчивого роста цен продолжают оставаться стабильными и, по оценкам Банка России, находятся в пределах 4–5% в годовом исчислении. При этом сохраняются значительные неопределенности, связанные с внешними факторами и параметрами бюджетной политики.

На пресс-конференции по итогам заседания Набиуллина представила информацию о текущем состоянии экономики и рынка труда, а также поделилась своими прогнозами на ближайшее будущее.

Горячую воду предлагают отключать максимум на 5 дней

Длительные отключения горячей воды в период профилактических работ необходимо сократить до трех-пяти дней, а там, где позволяют технологии, — до одного-двух. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Как пояснила зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с Городскими медиа, сегодня в законодательстве вообще отсутствуют нормативные сроки отключения воды. Раньше они были прописаны в санитарных нормах (14 дней), но после обновления правил образовался правовой вакуум.

Она отметила, что устанавливать единый короткий срок для всей страны неправильно, потому как новостройки почти не требуют ремонта, а в старых домах и 14 дней может не хватить. Поэтому депутат предлагает закрепить в законе право регионов самостоятельно устанавливать сроки отключения горячей воды. В Москве, например, уже действует свой — 10 дней.

Долги за коммуналку хотят взыскивать онлайн

Минстрой готовит законопроект, который позволит взыскивать долги за ЖКУ через интернет. Система уже работает в тестовом режиме в 19 регионах.

На такое решение повлияло то, что коммунальщикам сегодня сложно найти должника, потому что данные о собственниках квартир закрыты в Росреестре. Компаниям приходится отправлять бумажные запросы и ждать неделями, чтобы подать заявление в суд.

Новая система обещает упростить процедуру. Должника будут искать через базы МВД и Росреестра и присылать уведомление на «Госуслуги», а в случае их игнорирования документы автоматически попадут судье.

Общая сумма долгов за ЖКУ достигает 1–1,5 трлн рублей. В Госдуме считают, что одной онлайн-системы мало. Люди часто не понимают, за что им выставляют счета. Депутаты предлагают сначала сделать начисления прозрачнее.

В Минстрое отметили, что сейчас проводится эксперимент, направленный на автоматизацию рабочих процессов. Однако он не предполагает списание задолженностей в электронной форме.

Штраф до двух миллионов грозит за газовую плиту

С этого года в стране введены более строгие правила эксплуатации газовых плит и аналогичных устройств. Теперь их замена обязательна по истечении срока службы, иначе могут последовать серьезные санкции, вплоть до отключения газоснабжения.

Рекомендуется менять газовые плиты каждые 10–12 лет. После этого срока они считаются устаревшими, что снижает уровень безопасности их использования. Эта обязанность прописана в технической документации оборудования и правительственном постановлении.

«На мой взгляд, усталость материалов, из которых сделана газовая плита, — главный враг безопасности», — пояснил эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что даже при внешнем сохранении работоспособности плиты со временем могут возникнуть проблемы с резьбовыми соединениями, что приведет к утечке газа. Такие утечки не всегда удается обнаружить своевременно.

Если из-за неисправности газового оборудования произойдет авария, то людям придется заплатить штраф в размере от 50 000 до 150 000 рублей. Для юридических лиц сумма штрафа может достигать 2 миллионов рублей.

Узнать о том, как правильно поменять газовую плиту и в каком случае можно обойтись без обязательной замены, можно в этом материале.

Операторы добиваются отсрочки оплаты за VPN

Операторы сотовой связи попросили Минцифры отложить введение платы за использование мобильного интернета свыше 15 ГБ международного трафика. Компании считают, что за месяц не успеют провести необходимые технические работы.

Кроме того, они не могут прийти к согласию по поводу того, какой трафик считать международным. Это ставит под сомнение саму идею взимания платы, особенно учитывая, что некоторые российские компании используют зарубежные IP-адреса.

Также остается открытым вопрос, что делать, если абонент превысит лимит и не оплатит дополнительные гигабайты. Эксперты предлагают разные решения: снижать скорость интернета до минимума, автоматически списывать деньги с баланса или полностью отключать связь.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что ситуация потребует пересмотра тарифных планов. Технические нюансы также требуют дополнительного обсуждения.

Вместе с этим в стране обсуждают возможность использования отдельных VPN-сервисов. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину составить список проверенных и безопасных VPN-приложений.

Судьбу Telegram решат в ближайшие три месяца

Вопрос о работе Telegram в России будет решен в ближайшие три месяца, заявил сенатор Совета Федерации Олег Голов.

На заседании Госсобрания — Курултая Башкирии депутат Тимур Гильмияров поинтересовался у сенатора, ведется ли работа по вопросу блокировки мессенджера. Он подчеркнул, что Telegram остается важным средством коммуникации для многих людей, включая депутатов, которые используют его для взаимодействия с избирателями. Однако, по его словам, ситуация усложняется из-за ограниченного числа доступных опций и отсутствия четкой позиции по вопросу блокировки.

Голов отметил, что основные проблемы с Telegram связаны с требованиями по локализации и предоставлением доступа правоохранительным органам к определенной информации. По его мнению, Telegram не выполняет эти требования, что затрудняет переговоры. Он также добавил, что вопрос неоднозначный и, вероятно, будет решен в ближайшие три месяца.

Сенатор также сообщил, что федеральные органы власти рекомендуют переходить на использование альтернативных мессенджеров. По его словам, это направление становится всё более актуальным в рамках государственной политики.

Что будет с ЕГЭ через 10 лет

Новый формат сдачи экзаменов для школьников в России может появиться не ранее чем через десять лет. В настоящее время отменять Единый государственный экзамен не планируют. Об этом рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Пока нам ничего нового никто не предложил. Возможно, через некоторое время, так всё бурно развивается, может, лет через 10», — отметил Музаев.

Он отметил, что несмотря на недостатки нынешнего формата, текущая модель итоговой проверки знаний обеспечивает честность и равные возможности для выпускников из любого региона.

«Ни одна страна в мире не отказалась от экзаменов. Как отбирать лучших на следующую стадию обучения?» — добавил глава Рособрнадзора.

Умеренное тепло пообещали в майские праздники

На майские праздники в большинстве регионов европейской части России снега не предвидится. В Центральную Россию придет умеренное потепление — от +10 °C до +15 °C, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

1 мая в Санкт-Петербурге ожидается около +8 °C, а 2–3 мая температура поднимется до +15 °C, и будет солнечно. В Волгограде воздух прогреется до +21 °C, но не исключены дожди. В Новосибирске к концу апреля температура достигнет +20 °C, однако к 9 мая она опустится до +10 °C. В Красноярске сначала ожидается жара до +20 °C, а ко Дню Победы температура упадет до +6 °C.

В Норильске зима не отступает: на майские праздники обещают от -9 °C до -5 °C. Во Владивостоке к концу праздников потеплеет до +17 °C, но прогнозируются шесть дождливых дней. На юге России и в Краснодарском крае температура будет колебаться от +16 °C до +21 °C.

Самый точный прогноз появится за 3–5 дней до майских праздников. Синоптики предупреждают о возможных дождях перед праздниками и ночных заморозках в мае.

Мини-отпуск ждет россиян летом

После майских праздников у россиян наступит еще один мини-отпуск. Ждать его придется недолго, так как в начале июня страна отметит День России, и выходные продлятся три дня подряд.

Отдыхать можно будет с 12 по 14 июня. Этот период станет небольшим перерывом в рабочем графике перед летним сезоном.

В начале мая нас ждут два периода длинных выходных: с 1 по 3 мая на Праздник Весны и Труда и с 9 по 11 мая в честь Дня Победы.

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