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Страна и мир Пенсионерам предложили менять паспорт: в Госдуме объяснили причину

Пенсионерам предложили менять паспорт: в Госдуме объяснили причину

Рассказываем, что стоит за предложением

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Менять паспорт предлагают в 60 лет | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUМенять паспорт предлагают в 60 лет | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Менять паспорт предлагают в 60 лет

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России хотят обязать людей менять свои паспорта после 60 лет. Депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что из-за изменения во внешности в таком возрасте часто возникают трудности при удостоверении личности.

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что особенно это будет актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

«Также наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы стремимся к увеличению этого показателя до 80 лет», — добавил депутат в разговоре с РИА Новости»

Сейчас по закону российский паспорт подлежит обязательной замене после 20 и 45 лет либо в случае изменения личных данных: фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Паспорт Документ Пенсионер Госдума
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Комментарии
35
Гость
21 апреля, 13:04
Пошлины повысят до 1000 руб. за паспорт. 40 миллионов пенсионеров, в казну 40 миллиардов рублей.
Гость
19 апреля, 17:31
Для начала, соберите данные, о том сколько пенсионеров 78 лет. А то я вижу что люди умирают в 63, а большинство просто не дожило до выхода на пенсию.
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Гость
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