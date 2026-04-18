Пенсионерам предложили менять паспорт: в Госдуме объяснили причину

Менять паспорт предлагают в 60 лет Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В России хотят обязать людей менять свои паспорта после 60 лет. Депутат Госдумы Игорь Антропенко заявил, что из-за изменения во внешности в таком возрасте часто возникают трудности при удостоверении личности.

«Средняя продолжительность жизни в нашей стране растет и уже составляет 74,2 года. В связи с этим хочу предложить ввести еще одну замену паспорта в 60 лет, что также исключит лишние проволочки, связанные с идентификацией личности. Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что особенно это будет актуально при посадке в самолет или поезд, где сотрудники транспортной безопасности сверяют фото в документе с внешностью пассажира.

«Также наш президент Владимир Путин не раз отмечал, что мы стремимся к увеличению этого показателя до 80 лет», — добавил депутат в разговоре с РИА Новости»