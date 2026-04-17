Telegram снова начал работать без ограничений. Но не у всех

Мессенджер Telegram начал работать без ограничений. В этом лично убедился корреспондент Городских медиа. В настоящее время платформа стабильна на системе Android.
Это заметили жители Москвы, Московской и Тульской области. При этом пользователи Apple не замечают подобных изменений.
Причины, по которым мессенджер снова работает в обычном режиме, пока неизвестны. Но по информации «Кода Дурова», на последних версиях приложения, включая бета-сборки, с позднего вечера 16 апреля корректно работают все функции без использования сторонних сервисов — отправка и получение сообщений, а также загрузка медиа.
Однако Telegram может оставаться недоступным в ряде случаев:
если у пользователя нет активной подписки Telegram Premium, а также при входе с iPhone или ПК;
даже в пределах одного города и при использовании одного оператора мессенджер без ограничений работает только на Android и только у premium-подписчиков.
Это может быть никак не связано со снятием ограничений с мессенджера. Как Telegram будет работать дальше — пока неизвестно.
Недавно стало известно, что в России могут временно перестать блокировать работу мессенджера. Однако власти это пока никак не комментировали.
После замедления и сбоев в работе Telegram люди стали чаще использовать азиатские мессенджеры как альтернативу. Что это за платформы и почему они пользуются спросом, можно узнать в этом материале.