Страна и мир Массовый сбой в Telegram продолжается второй день подряд

Пользователи жалуются на медленную загрузку контента

У многих не получается отправить видео через приложение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Накануне, 9 февраля, в работе мессенджера Telegram начались серьезные неполадки, которые продолжаются уже второй день. Пользователи по всей стране сообщают о существенных затруднениях при использовании мобильного приложения. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Основные проблемы, о которых сообщается: медленная загрузка фото, видео и сообщений, плохая работа уведомлений, сложности с личным кабинетом. Сайт для ПК тоже работает нестабильно.

На графике видно масштаб сбоя | Источник: detector404

«Вторые сутки почти не грузит видео», — сообщил один из пользователей.

«Невозможно отправить сообщение — не прогружает видео и фото, долгая отправка сообщений с телефона и десктоп (компьютерной. — Прим. ред.) версии», — отмечает другой.

«Telegram не работает, очень долго обновляет (при хорошем интернете) и не дает просматривать истории», — рассказал еще один пользователь.

На данный момент представители Telegram официально не комментировали причины сбоев и не сообщали о сроках восстановления полноценной работы сервиса.

Напомним, что работу Telegram и WhatsApp* в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят.

* Принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
28
Гость
10 февраля, 10:44
Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Но на Конституцию давно положили болт.
Гость
10 февраля, 10:44
"Роскомпозор" в последнее время разбушевался, весь интернет тормозит и глючит. Без "средств обхода", в ру. сегменте уже делать просто нечего. Надеюсь доживу до времени, когда всю эту позорную контору как минимум разгонят, а как максимум отправят под суд, как врагов народа.
