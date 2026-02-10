Массовый сбой в Telegram продолжается второй день подряд

У многих не получается отправить видео через приложение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Накануне, 9 февраля, в работе мессенджера Telegram начались серьезные неполадки, которые продолжаются уже второй день. Пользователи по всей стране сообщают о существенных затруднениях при использовании мобильного приложения. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Основные проблемы, о которых сообщается: медленная загрузка фото, видео и сообщений, плохая работа уведомлений, сложности с личным кабинетом. Сайт для ПК тоже работает нестабильно.

На графике видно масштаб сбоя Источник: detector404

«Вторые сутки почти не грузит видео», — сообщил один из пользователей.

«Невозможно отправить сообщение — не прогружает видео и фото, долгая отправка сообщений с телефона и десктоп (компьютерной. — Прим. ред.) версии», — отмечает другой.

«Telegram не работает, очень долго обновляет (при хорошем интернете) и не дает просматривать истории», — рассказал еще один пользователь.

На данный момент представители Telegram официально не комментировали причины сбоев и не сообщали о сроках восстановления полноценной работы сервиса.

Напомним, что работу Telegram и WhatsApp* в России ограничивают с 2025 года. Так, в ноябре началась блокировка WhatsApp* из-за нарушения российского законодательства. В Роскомнадзоре объяснили, что мессенджер используется для организации и проведения террористических действий. В Госдуме отметили, что сервис могут полностью заблокировать уже в 2026 году.

В Telegram же с лета 2025 года не работают видео- и голосовые звонки. В РКН отметили, что новые ограничения в мессенджере пока не вводят .