Выбираем отдых в 2026-м: в какие страны лучше ехать в зависимости от месяца

Тревел-гид Инна Шуть рассказала нашим коллегам из 86.RU, в какие страны и когда лучше ехать в 2026 году отдыхать. Туры можно планировать уже сейчас. Эксперт рассказала, где будет комфортно заняться дайвингом, куда поехать за романтикой, а куда — на карнавал.