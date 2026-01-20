Выбираем отдых в 2026-м: в какие страны лучше ехать в зависимости от месяца

Тревел-гид Инна Шуть рассказала нашим коллегам из 86.RU, в какие страны и когда лучше ехать в 2026 году отдыхать. Туры можно планировать уже сейчас. Эксперт рассказала, где будет комфортно заняться дайвингом, куда поехать за романтикой, а куда — на карнавал.
Январь
Мальдивы: идеальные условия для дайвинга и расслабления.
Шри-Ланка: теплое море и живописные пляжи.
Таиланд: тропический климат и множество развлечений.
Февраль
Таиланд: продолжительные солнечные дни и теплое море.
Мальдивы: отличный выбор для романтического отдыха.
Филиппины: красивые острова и чистая вода.
Март
Таиланд: мягкий климат и развитая инфраструктура.
Маврикий: роскошные пляжи и высокий уровень сервиса.
Шри-Ланка: отличное время для серфинга и прогулок.
Апрель
Куба: яркие карнавалы и теплое Карибское море.
Сейшелы: уединенные пляжи и уникальная природа.
Эмираты: современные курорты и роскошные отели.
Май
Египет: теплое море и доступные цены.
Эмираты: отличные условия для семейного отдыха.
Сейшелы: идеальное место для медового месяца.
Июнь
Танзания: сафари и пляжи Занзибара.
Тунис: теплое Средиземное море и исторические достопримечательности.
Черногория: живописные бухты и уютные пляжи.
Июль
Танзания: продолжительный сезон для пляжного отдыха.
Турция: популярные курорты и развитая инфраструктура.
Египет: теплое Красное море и дайвинг.
Август
Тунис: пик пляжного сезона и множество развлечений.
Черногория: уютные пляжи и живописные пейзажи.
Кипр: теплое море и развитая туристическая инфраструктура.
Сентябрь
Танзания: отличное время для пляжного отдыха.
Турция: бархатный сезон и умеренные цены.
Египет: теплое море и отличные условия для дайвинга.
Октябрь
Эмираты: начало туристического сезона и комфортные условия.
Египет: мягкий климат и отличные пляжи.
Маврикий: роскошные курорты и высокий уровень сервиса.
Ноябрь
Эмираты: продолжительный сезон для пляжного отдыха.
Египет: мягкий климат и отличные условия для отдыха.
Куба: теплое Карибское море и яркие карнавалы.
Декабрь
Шри-Ланка: теплое море и живописные пляжи.
Филиппины: красивые острова и чистая вода.
Таиланд: тропический климат и множество развлечений.
Ранее эксперты рассказали, куда поехать отдыхать в 2026 году и не прогадать. Тревел-гиды советуют рассмотреть Мальдивы вместо привычной Турции.