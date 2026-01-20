НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Выбираем отдых в 2026-м: в какие страны лучше ехать в зависимости от месяца

Где-то будет комфортно заниматься дайвингом, куда-то поехать за романтикой, а куда-то — на карнавал

230
Солнечные дни и теплое море ждут югорчан | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Солнечные дни и теплое море ждут югорчан

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Тревел-гид Инна Шуть рассказала нашим коллегам из 86.RU, в какие страны и когда лучше ехать в 2026 году отдыхать. Туры можно планировать уже сейчас. Эксперт рассказала, где будет комфортно заняться дайвингом, куда поехать за романтикой, а куда — на карнавал.

Январь

  1. Мальдивы: идеальные условия для дайвинга и расслабления.

  2. Шри-Ланка: теплое море и живописные пляжи.

  3. Таиланд: тропический климат и множество развлечений.

Февраль

  1. Таиланд: продолжительные солнечные дни и теплое море.

  2. Мальдивы: отличный выбор для романтического отдыха.

  3. Филиппины: красивые острова и чистая вода.

Март

  1. Таиланд: мягкий климат и развитая инфраструктура.

  2. Маврикий: роскошные пляжи и высокий уровень сервиса.

  3. Шри-Ланка: отличное время для серфинга и прогулок.

Апрель

  1. Куба: яркие карнавалы и теплое Карибское море.

  2. Сейшелы: уединенные пляжи и уникальная природа.

  3. Эмираты: современные курорты и роскошные отели.

Май

  1. Египет: теплое море и доступные цены.

  2. Эмираты: отличные условия для семейного отдыха.

  3. Сейшелы: идеальное место для медового месяца.

Июнь

  1. Танзания: сафари и пляжи Занзибара.

  2. Тунис: теплое Средиземное море и исторические достопримечательности.

  3. Черногория: живописные бухты и уютные пляжи.

Июль

  1. Танзания: продолжительный сезон для пляжного отдыха.

  2. Турция: популярные курорты и развитая инфраструктура.

  3. Египет: теплое Красное море и дайвинг.

Август

  1. Тунис: пик пляжного сезона и множество развлечений.

  2. Черногория: уютные пляжи и живописные пейзажи.

  3. Кипр: теплое море и развитая туристическая инфраструктура.

В ОАЭ лучше ехать в апреле, мае или в октябре | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUВ ОАЭ лучше ехать в апреле, мае или в октябре | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В ОАЭ лучше ехать в апреле, мае или в октябре

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Сентябрь

  1. Танзания: отличное время для пляжного отдыха.

  2. Турция: бархатный сезон и умеренные цены.

  3. Египет: теплое море и отличные условия для дайвинга.

Октябрь

  1. Эмираты: начало туристического сезона и комфортные условия.

  2. Египет: мягкий климат и отличные пляжи.

  3. Маврикий: роскошные курорты и высокий уровень сервиса.

Ноябрь

  1. Эмираты: продолжительный сезон для пляжного отдыха.

  2. Египет: мягкий климат и отличные условия для отдыха.

  3. Куба: теплое Карибское море и яркие карнавалы.

Декабрь

  1. Шри-Ланка: теплое море и живописные пляжи.

  2. Филиппины: красивые острова и чистая вода.

  3. Таиланд: тропический климат и множество развлечений.

Ранее эксперты рассказали, куда поехать отдыхать в 2026 году и не прогадать. Тревел-гиды советуют рассмотреть Мальдивы вместо привычной Турции.

Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
