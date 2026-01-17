Microsoft случайно «сломала» тысячи компьютеров одним обновлением. Что происходит

Компьютеры теперь не выключаются Источник: Павел Каравашкин / Fontanka.ru

Компания Microsoft случайно «сломала» часть компьютеров своим новым обновлением. Из-за него компьютеры прекращают включаться. Ноутбуки работают до тех пор, пока у них не сядут аккумуляторы, а нажатие на кнопку выключения приводит только к перезагрузкам.

На проблему обратил внимание портал Bleeping Computer. Злополучное обновление вышло 13 января этого года. От него можно защититься — для этого стоит отключить автоматическое обновление системы на вашем устройстве.

Важно, что обновление в любом случае касается не всех. Оно предназначено для корпоративной версии Windows, а также для устройств «интернета вещей» вроде систем умного дома. Обычные пользовательские компьютеры, как правило, в безопасности.