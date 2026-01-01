Путешествовать станет сложнее? Какие новые правила для поездок за границу начнут действовать с января

В некоторые станы теперь будет сложнее попасть Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Граждан России не пустят в Германию и Румынию по паспорту строго образца с 1 января 2026 года. Это следует из официального документа на сайте Еврокомиссии.

Как сказано в документе, с начала года эти страны перестали признавать российские паспорта без биометрии. Отметим, что по данным сайта Еврокомиссии Польша сделает то же самое с 1 апреля 2026 года.

Ранее Эстония, Исландия, Чехия, Франция, Латвия и Литва также в течение 2025 года прекратили принимать российские паспорта старого образца.

Загранпаспорта старого и нового образца в России отличаются сроком действия, наличием биометрических данных и другими особенностями. Оба документа имеют одинаковую юридическую силу, ограничений на въезд и выезд у них нет.

Также с 20 января 2026 года выезжать и заезжать в Россию несовершеннолетним можно будет только по загранпаспорту.

«Свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу. С указанной даты выезд из нашей страны и въезд в нее несовершеннолетние российские граждане смогут осуществлять только по заграничному паспорту», — пояснили в миграционной службе МВД.

При этом детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам Российской Федерации можно въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.