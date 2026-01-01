«Там было реально страшно». Дизайнер из России уехал в США через Мексику и попал в порнобизнес

Рассказываем, как 40-летний екатеринбуржец живет в Калифорнии Источник: Олег Иванов

В Екатеринбурге 40-летний Олег Иванов занимался производством компьютерной графики. После 2022 года вместе с женой, сыном, тещей и двумя кошками он рискнул всем, чтобы уехать из страны, не зная нюансов эмиграции.

Сначала они остановились в Грузии, а после через Мексику добрались до США, потратив на это последние деньги. Олег откровенно рассказал E1.RU, с какими трудностями столкнулся за границей, как работал мужем на час, а также поделился, как попал в порноиндустрию и сколько зарабатывает сейчас.

«В Грузии нас никто не ждал»

В 2021 году в семье Олега случилось горе: от онкологии скончалась его мама. Через полгода он вступил в наследство, продал квартиру и принял решение уехать из России. Здесь его больше ничего не держало, всех близких ему людей он взял с собой: жену, ее сына, тещу с инвалидностью и даже двух кошек.

Изначально они рассматривали варианты стран, где не требовалась виза. Поэтому первой остановкой стала Грузия.

Всё, что екатеринбуржцы взяли с собой Источник: Олег Иванов

Кошки Плюша и Даша тоже отправились в путешествие со своей семьей Источник: Олег Иванов

В этой стране возможно получить вид на жительство в том случае, если ребенок ходит в грузинскую школу и учит местный язык. Так они поступили.

«В Грузии нас никто не ждал, ориентировались сами. В социальных сетях мне написал грузин, который помог нас встретить и купил сим-карты, — рассказал Олег. — Спустя полгода ребенку дали ВНЖ, а нам нет. Тогда думали, что делать, и узнали, что мама одноклассника ребенка в грузинской школе поехала одна в Америку через Мексику».

В Грузии семья пробыла год Источник: Олег Иванов

Олег знал, что один из способов уехать в США — это получить визу талантов. Однако на это понадобилось бы около года. У семьи не было на это ни времени, ни денег, поэтому они решили попасть в Штаты через Мексику.

«Мы узнали, что есть путь через Мексику в США. Я связался с адвокатом и рассказал историю своей жизни. Она объяснила, что мы можем не волноваться, что у нас хороший кейс. При этом в США, наверное, 90% кейсов — подделанные».

«Картели похищают людей и торгуют ими»

В Грузии Олег вместе с семьей пробыли около года. На последние деньги они решились уехать в Мексику и сняли там квартиру. Через приложение CBP One, которое сегодня уже не работает, они каждый день запрашивали дату встречи с офицером на границе. И это, по словам екатеринбуржца, была настоящая лотерея:

«Каждое утро у тебя начинается одинаково: ты просыпаешься, завтракаешь и ловишь дату. Нам повезло, мы просидели всего лишь месяц, потратив все наши деньги. Некоторые люди там годами сидели, устраивались на работы. Кто-то возвращался, потому что не получалось».

На время екатеринбуржцы остановились в Мексике Источник: Олег Иванов

Там даже улица Уральских Гор есть! Источник: Олег Иванов

За две недели до встречи с офицером на границе им нужно было добраться до назначенного места. Они доехали до Тихуаны — это один из самых опасных городов в мире. Поэтому первоочередной задачей стало найти людное и безопасное место.

«Там было реально страшно. Я наслышан об историях о том, как картели похищают людей и торгуют ими. И это, к сожалению, далеко не байки. Я лично познакомился с человеком, у которого картель забрал жену и ребенка. Его отпустили, а их так и не нашли», — объяснил екатеринбуржец.

Сначала семья прилетела в Тихуану Источник: Олег Иванов

Впервые они полюбовались Тихим океаном Источник: Олег Иванов

Они нашли небольшой отель в двух минутах от КПП, а в назначенный день на границе их встретили офицеры США.

Отель на фоне проходного пункта в США Источник: Олег Иванов

Граница с США Источник: Олег Иванов

«Семью вызвали целиком. Офицеры лишь спросили: „Какая причина вашего нахождения здесь?“ Взяли у нас отпечатки пальцев, ДНК, мы заполнили все документы, показали паспорта. Нам их отдали, а это редкая практика, потому что обычно документы забирают. Выдали бумажку, что у нас назначен суд. Эта дата заседания — формальность, она сдвигается до бесконечности», — рассказал Олег.

«Оказаться на улице в Америке очень легко»

Когда семья уже была на территории США, осталось понять, что делать дальше.

Первые пять минут на территории США Источник: Олег Иванов

Олегу также нужно было найти поручителя, которому придут первые документы о суде. В его роли выступил единственный в Штатах знакомый Олега: «Этот великий и благородный человек согласился и очень нас выручил, потому что больше вариантов-то и не было. У меня ни знакомых, ни друзей больше в США не было».

Екатеринбуржцы решили добраться до Лос-Анджелеса. Они планировали арендовать автомобиль, но для этого была необходима местная кредитная карта, которой у них не было. Доехать до города удалось на поезде, билеты на который купил их знакомый. Он же и встретил их на вокзале.

«Дальше началась борьба за выживание из-за места под крышей. Оказаться на улице в Америке очень легко. Мы узнали, что являемся малоимущими, несмотря на то что мы только что вошедшие товарищи. Государство было готово предоставить нам помощь в виде денег и страховки. Нам выдали карточку на 300–400 долларов, которые можно потратить на жилье и еду. При этом ночь в самом дешманском отеле стоила 120 долларов», — поделился Олег.

Добраться до Лос-Анджелеса удалось на поезде Источник: Олег Иванов

Первое время было непросто — пришлось занимать деньги, чтобы снять квартиру. Проблема в том, что без истории аренды и это сделать не получится. Тут семью снова выручил их приятель и заключил договор на свое имя.

Первые дни в Лос-Анджелесе и первые ключи от жилья Источник: Олег Иванов

Америка — автомобильная страна. Не секрет, что передвигаться без машины здесь очень сложно и к тому же дорого. Поэтому к тратам на квартиры добавились и траты на авто.

«Чтобы проехать в соседний дом на такси, нужно минимум заплатить 60 долларов. Мы нашли ребят, которые продают машины под очень конский процент, с огромными депозитами и со страшными условиями. Настолько страшными, что мы, находясь здесь два с половиной года, всё еще расплачиваемся за эту машину», — рассказал Олег.

В Америке возможно передвигаться только на автомобиле Источник: Олег Иванов

«Я побывал на всех крышах Лос-Анджелеса»

Первое время пришлось посидеть на «диете эмигранта». Семья обращалась в фуд-банки — организации, которые помогают малоимущим. Там Олегу выдавали различные продукты — мясо, овощи, фрукты. Иногда везло — попадалось что-то вкусное и интересное.

Первое время семье было непросто Источник: Олег Иванов

Несмотря на помощь государства, этих денег было недостаточно, чтобы оплачивать кредит за машину, аренду квартиры и продукты на четырех человек. Свободного времени не осталось: Олег устроился в доставку и параллельно посещал обязательные курсы английского языка.

«У нас уже появились деньги на аренду, в месяц получалось, наверное, тысячи три долларов. Но это сильно ниже прожиточного минимума. На нашу семью прожиточный минимум — это семь тысяч долларов», — пояснил Олег.

Поработав в доставке, екатеринбуржец узнал, что в Америке очень ценятся русскоязычные хендимены, по-нашему — мужья на час. В социальных сетях он нашел специалиста по имени Анатолий из этой сферы, который обучил его базовым вещам:

«Мы договорились, что я с ним езжу, помогаю, и он мне платит 150 долларов в день», — рассказал Олег про условия работы.

Екатеринбуржец работал мужем на час Источник: Олег Иванов

Первых накопленных денег хватило на покупку инструментов. За свой первый заказ он заработал 1800 долларов. Позже Олег устроился разнорабочим в компанию по управлению недвижимостью.

«Компанией управляли три брата-еврея. Потом начались задержки платежей, доходило до смешных ситуаций, когда мне приходилось блокировать своей машиной их машину около офиса, чтобы они от меня не сбегали. Проработал с ними четыре месяца», — рассказал он.

Иногда в работе помогала супруга Ольга. Она шустро красила стены! Источник: Олег Иванов

Вскоре по счастливой случайности Олег получил предложение в компании по ремонту кондиционеров: «Доход достигал иногда 10 тысяч в месяц. Если бы мне попадалась установка кондиционеров, то было бы еще больше, до 15 тысяч. Мало кто, на самом деле, зарабатывает такие деньги стабильно. Тогда побывал на всех крышах Лос-Анджелеса и на крышах некоторых звезд».

У работы по ремонту кондиционеров однозначно были свои плюсы — шикарные виды на Голливуд Источник: Олег Иванов

«Я попал в компанию вроде Google, только из сферы порно»

С наступлением зимы заказов стало меньше — тогда Олег снова начал искать работу. Он наткнулся на первую попавшуюся вакансию видеорежиссера, который должен разрабатывать VR-контент.

«Со мной созвонились и сказали: „Мы тебя предупредим, мы не совсем простой VR-контент делаем, а для взрослых“. Я решил согласиться. Первое — компьютерная графика, мне это интересно. Второй момент — это безопаснее, чем ползать по крышам, где тебя может убить примерно всё: начиная от скорпионов в подвалах, заканчивая падением с крыши», — поделился он.

Компания постоянно выигрывает порно-«Оскары» Источник: Олег Иванов

После собеседования екатеринбуржца взяли в компанию, в которой в основном работают русскоязычные специалисты. Сейчас Олег монтирует и собирает воедино отснятые сцены так, чтобы их можно было смотреть в шлеме виртуальной реальности:

Я попал в компанию вроде Google, только из сферы порно. Там снимаются реальные порноактеры. Олег Иванов уральский эмигрант

«Сначала я беру всё, что сняли, потом чищу звук и монтирую. В порнопремиях мы забираем первые места. Объем работы колоссальный, но я уже привык. У меня пятидневка, есть отпускные, а это для Америки вообще невиданная роскошь. Руководство по своей, наверное, российской щедрости решило сделать новогодние каникулы. В Америке о таком вообще не слышали».

«Я уезжал с мыслью, что уже не вернусь»

Сейчас Олег вместе с семьей живет в Беверли-Хиллз. 13-летний Андрей ходит в школу, в которой училась Анджелина Джоли, а его жена Ольга обучается на специалиста по AI и оканчивает курсы английского. Параллельно она подрабатывает в доставке.

«Наш совокупный доход сейчас где-то в районе 10–11 тысяч долларов. Квартира у нас стоит 4 тысячи в месяц. Плюс всевозможные платежи: кредит за две машины — 1 тысяча баксов. Еще мы платим кредит за адвоката 500 долларов в месяц. Телефоны тоже у нас в кредиты — плачу 250 долларов в месяц. Коммуналка здесь недорогая — 150 долларов. Остальное уходит на продукты», — поделился Олег.

Супруга Олега училась в Hollywood high school. Сейчас она оканчивает курсы в колледже Санта Моники Источник: Олег Иванов

Семья до сих пор находится в статусе «ожидающий политического убежища». В этой ситуации есть два варианта — их дело попадет в судебную или иммиграционную систему. В течение трех лет они могут получить одобрение, но этот срок может затянуться.

«Когда вам одобряют политическое убежище, вы автоматически получаете грин-карту. По правилам нельзя возвращаться в страну, от которой вас защищает США. Сейчас мы даже выехать не можем из Америки. Но я уезжал с мыслью, что уже не вернусь», — добавил екатеринбуржец.

Олег признался, что скучает только по двум вещам, которые были в Екатеринбурге: снегу и майонезу ЕЖК.

«Американцы — стройные, красивые, атлетичные люди»

Про жизнь в Америке есть масса стереотипов: преступность, бедность и любовь к фастфуду. Однако, по словам Олега, всё это неправда. Например, в Штатах он чувствует себя безопаснее, чем в Екатеринбурге.

«В Америке уровень безопасности, по ощущениям, намного выше, чем где-либо в России. Беверли-Хиллз — один из самых безопасных районов Лос-Анджелеса. Помимо полиции, в городе работает частная охрана».

Также Олега удивили сами американцы, а точнее, их внешний вид. Он подметил, что все они выглядят спортивно и подтянуто.

«Американцы давно не питаются фастфудом. Они стройные, красивые, атлетичные люди. Вокруг нас модели ходят, киногерои. Джордж Клуни, Том Круз — это обычные люди, которые здесь живут. Американцы так и выглядят», — добавил он.

Екатеринбуржцы ни разу не сталкивались с преступностью в США Источник: Олег Иванов

По словам Олега, государство в США помогает малоимущим и делает многое, чтобы у человека была возможность встать на ноги.

«На улицу здесь попадают те, кто туда и стремился: панки, неформалы, наркоманы. Эти люди получают финансовую помощь, все лекарства, для них есть бесплатное жилье, но они так жить не хотят. И еще есть малюсенький процент сумасшедших: Америка очень реактивная страна. Все изменения случаются мгновенно и касаются абсолютно всех. У некоторых из-за этого развиваются психические заболевания», — рассказал Олег.

Семья старается путешествовать. Вот, например, они на фоне дома Стива Джобса Источник: Олег Иванов

Обязательно почитайте, как несколько лет назад 36-летняя Евгения Зырянова из Барнаула круто изменила свою жизнь, переехав в Америку. Сейчас она живет с мужем в Марикопе, штат Аризона и они вместе строят свой новый мир.