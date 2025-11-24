«Мне больно от выпуска»: героиня «Битвы сильнейших» рассказала, что осталось за кадром шоу

В новом выпуске «Битвы сильнейших» экстрасенсы не сошлись в едином мнении, но пригласившую их героиню расстроило совсем не это Источник: Экстрасенсы. Битва сильнейших / Rutube.ru

Сначала человечество изобрело колесо, потом пробило его и сразу вслед за этим стало задаваться одним из главных вопросов: «Что делать?» В поиске ответов на него люди и сегодня обращаются к самым разным специалистам. В том числе к тем, что называют себя экстрасенсами. И просьбы у людей к ним самые разнообразные. В этом можно убедиться в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+). Люди со сверхспособностями могут даже не решить проблему, но становятся лекарями души, что для многих даже важнее. Но то, что потом видят герои передач по телевизору, часто не совпадает с реальностью. Как всё было на самом деле и что в итоге показали, нашим коллегам из издания NGS24.RU рассказала героиня последнего выпуска шоу. «Это доведение до самоубийства в чистом виде» Выпуск «Битвы сильнейших», который вышел на экраны 22 ноября, снимали в начале месяца в сибирском поселке Нижний Ингаш. Максим Левин, Ангелина Изосимова и Юлий Котов приехали к убитой горем матери: ее дочь, 22-летняя Влада, погибла этим летом при странных обстоятельствах. Со слов мамы девушки, одним июльским вечером Влада гуляла со своим парнем, а на следующее утро не вернулась домой. Женщина пыталась до нее дозвониться, но всё без толку. И только в полдень стало известно: ее дочь мертва. Тело Влады нашли в озере. Об этом женщине сообщил бывший муж. — Я просто помню, что я оказалась на полу, просто сидела и смотрела в одну точку. Было ощущение, что я в каком-то сне, и мне хотелось, чтобы меня кто-то встряхнул и сказал, что это неправда, что это не мой ребенок, — вспоминает Екатерина, мать Влады.

Эта девушка погибла летом 2025 года

Пытаясь разобраться в случившемся, Екатерина обратилась к экстрасенсам. Те, проведя свои ритуалы, пришли к разным мнениям. По версии Ангелины Изосимовой, во всём виноват бес. Якобы он мог «вселиться» во Владу в подростковом возрасте, когда ее родители ругались. — Сильно, когда он (отчим. — Прим. ред.) орать стал, она испугалась и стала его ненавидеть. У нее любовь изнутри ушла, пришли пустота и злость. Вот на такой разлом они [бесы] садятся, — говорит Ангелина.

Ангелину встретили бурными овациями

А вот Максим Левин не увидел во Владе никакой одержимости и сказал, что причина «человеческая»: во всём виноват мужчина, который как-то ей вредил. Позже сами родители рассказали о переписке с неким человеком, оскорблявшим Владу и угрожавшим ей расправой. — Это доведение до самоубийства в чистом виде, — возмутился Максим Левин. Со слов мамы, она звонила на номер, с которого шли угрозы, но мужчина-собеседник заверил, что писал эти сообщения не он.

Левин приехал к месту, когда уже стемнело

Позже экстрасенс сам позвонил этому мужчине. Сначала тот не брал трубку. Но все-таки Левину удалось дозвониться. Левин готов был назвать причину смерти девушки. — Она испугалась, перепугалась по такой мелочи просто. Она испугалась, что этот [мужчина] расскажет ее пацану. То, что между ними не было каких-то отношений, — это вообще очевидно. За что-то где-то зацепился, и вот он ее под прессинг какой-то взял, — заключает экстрасенс. В то же время Екатерина, мама Влады, рассказала, что официальная версия следствия — самоубийство. Корреспонденту NGS24.RU в краевом Следственном комитете уточнили, что уголовное дело по этому факту не возбуждали, но проводили проверку. И слова экстрасенсов о доведении до самоубийства не могут послужить возбуждению уголовного дела. — Мы при принятии решения руководствуемся собранными материалами и доказательствами. Слова экстрасенсов не влияют: это шоу, — пояснили в пресс-службе краевого СК. Юлий Котов подтвердил, что девушка приняла самостоятельное решение уйти из жизни.

Родители Влады выбрали его версию