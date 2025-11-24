«Мне больно от выпуска»: героиня «Битвы сильнейших» рассказала, что осталось за кадром шоу

Сначала человечество изобрело колесо, потом пробило его и сразу вслед за этим стало задаваться одним из главных вопросов: «Что делать?» В поиске ответов на него люди и сегодня обращаются к самым разным специалистам. В том числе к тем, что называют себя экстрасенсами. И просьбы у людей к ним самые разнообразные. В этом можно убедиться в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+).
Люди со сверхспособностями могут даже не решить проблему, но становятся лекарями души, что для многих даже важнее. Но то, что потом видят герои передач по телевизору, часто не совпадает с реальностью. Как всё было на самом деле и что в итоге показали, нашим коллегам из издания NGS24.RU рассказала героиня последнего выпуска шоу.
«Это доведение до самоубийства в чистом виде»
Выпуск «Битвы сильнейших», который вышел на экраны 22 ноября, снимали в начале месяца в сибирском поселке Нижний Ингаш. Максим Левин, Ангелина Изосимова и Юлий Котов приехали к убитой горем матери: ее дочь, 22-летняя Влада, погибла этим летом при странных обстоятельствах.
Со слов мамы девушки, одним июльским вечером Влада гуляла со своим парнем, а на следующее утро не вернулась домой. Женщина пыталась до нее дозвониться, но всё без толку. И только в полдень стало известно: ее дочь мертва. Тело Влады нашли в озере. Об этом женщине сообщил бывший муж.
— Я просто помню, что я оказалась на полу, просто сидела и смотрела в одну точку. Было ощущение, что я в каком-то сне, и мне хотелось, чтобы меня кто-то встряхнул и сказал, что это неправда, что это не мой ребенок, — вспоминает Екатерина, мать Влады.
Пытаясь разобраться в случившемся, Екатерина обратилась к экстрасенсам. Те, проведя свои ритуалы, пришли к разным мнениям. По версии Ангелины Изосимовой, во всём виноват бес. Якобы он мог «вселиться» во Владу в подростковом возрасте, когда ее родители ругались.
— Сильно, когда он (отчим. — Прим. ред.) орать стал, она испугалась и стала его ненавидеть. У нее любовь изнутри ушла, пришли пустота и злость. Вот на такой разлом они [бесы] садятся, — говорит Ангелина.
А вот Максим Левин не увидел во Владе никакой одержимости и сказал, что причина «человеческая»: во всём виноват мужчина, который как-то ей вредил. Позже сами родители рассказали о переписке с неким человеком, оскорблявшим Владу и угрожавшим ей расправой.
— Это доведение до самоубийства в чистом виде, — возмутился Максим Левин.
Со слов мамы, она звонила на номер, с которого шли угрозы, но мужчина-собеседник заверил, что писал эти сообщения не он.
Позже экстрасенс сам позвонил этому мужчине. Сначала тот не брал трубку. Но все-таки Левину удалось дозвониться. Левин готов был назвать причину смерти девушки.
— Она испугалась, перепугалась по такой мелочи просто. Она испугалась, что этот [мужчина] расскажет ее пацану. То, что между ними не было каких-то отношений, — это вообще очевидно. За что-то где-то зацепился, и вот он ее под прессинг какой-то взял, — заключает экстрасенс.
В то же время Екатерина, мама Влады, рассказала, что официальная версия следствия — самоубийство. Корреспонденту NGS24.RU в краевом Следственном комитете уточнили, что уголовное дело по этому факту не возбуждали, но проводили проверку. И слова экстрасенсов о доведении до самоубийства не могут послужить возбуждению уголовного дела.
— Мы при принятии решения руководствуемся собранными материалами и доказательствами. Слова экстрасенсов не влияют: это шоу, — пояснили в пресс-службе краевого СК.
Юлий Котов подтвердил, что девушка приняла самостоятельное решение уйти из жизни.
— Она сама пришла сюда, она сама приняла это решение. Она всё время думала об этом, у нее давно были мысли уйти из жизни, — говорит Котов.
«Мне больно от выпуска»
После выпуска корреспондент NGS24.RU Татьяна Зарва пообщалась с Екатериной, мамой погибшей Влады. Оказалось, что за кадром осталось много важного.
— Стало ли вам легче? В начале передачи вы хотели, чтобы стало легче и понятнее.
— Да, мне сейчас всё более понятно. Но! Мне больно от выпуска, там много вырезок именно из контекста. Со стороны выглядит будто я блудная мать, которой было пофиг на дочь. На самом деле я работала 10 лет в банке, когда дочь была маленькой, и работала очень много. Это часть того, что меня зацепило. С дочерью мы всегда были в контакте, но к личной жизни меня не подпускала близко. Грязь в интернете меня убивает, конечно, но я не отвечаю на нее никак. А экстрасенсам, конечно, большое спасибо! Я нисколько не жалею, что обратилась к ним за помощью.
Дочь я воспитывала, а не бабушка, бабушка мне помогала, когда мне не с кем было оставить дочь. Когда пили чай, мы всегда секретничали, и она делилась своими новостями, мечтами. Мы были очень близки, только в личную жизнь она мне лезть запретила. Я и сама всегда была такой, своей маме я часто недоговариваю.
С отчимом у нее были хорошие отношения. Просто однажды услышала, как мы ругались, и всё, — объяснила Екатерина.
На вопрос, будет ли женщина снова обращаться в полицию из-за скриншотов с угрозами, которые нашли у Влады в телефоне, Екатерина ответила следующее:
— Для меня этот вопрос открыт, так как мне до конца непонятно, чьи это все-таки СМС. Дело в том, что это были скрины, сохраненные в её телефоне, и об этом в выпуске опять же не сказали. Может, эти скрины ей кто-то отправил?! Может. Может, ей писали? Может. Это одно, второе, у меня нет просто здоровья заниматься этим вопросом вплотную. Сейчас восстанавливаю себя, так как у меня есть мама, о которой надо думать и помогать восстановить и ее здоровье, — говорит мама погибшей девушки.
— Влада действительно была беременна? Ни один экстрасенс об этом не говорил?
В выпуске осталась информация, что моя дочь была беременна. Но это не так! Опять же, это вырезали. Экспертиза показала отсутствие беременности, алкоголя и иных веществ в организме.
— Это вы обратились к экстрасенсам?
— В поселке говорили, что это моя мама обратилась в передачу, хотя на тот момент она находилась в больнице. А также всем было интересно, а правда ли они приедут. И ни у кого не было совести лезть мне в душу и задавать такой вопрос.
— Экстрасенсы советовали «отпустить» дочь. Как вы думаете, у вас получилось?
Прошло еще только 4 месяца, дочь не отпустила, я не знаю, смогу ли… Не знаю… Скучаю очень сильно… Иногда вроде встану с колен, а потом снова накатывает волна боли и горя, и еще больнее падаю… Падаю в свою боль. Молюсь за нее всегда, за мою бусинку. Так я называла ее при жизни.