«Пришел умерший муж». Реальные истории людей, которые столкнулись с потусторонним миром

Некоторые уверены, что умершие родственники подают им знаки Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Наверняка у многих в жизни происходили события, которые принято называть сверхъестественными: вещие сны, удивительные стечения обстоятельств, непонятные явления. Скептики называют это совпадением, а те, кто верит в потустороннее, — знаками с того света.

Читатели E1.RU поделились захватывающими историями о том, как они столкнулись с необъяснимым.

Битва экстрасенсов

Женщины семьи Капитоновых из Екатеринбурга в 2020 году ездили на «Битву экстрасенсов». Там они рассказали, что в их семье не осталось мужчин: умерли все, даже 11-летний мальчишка.

Ольга на съемках «Битвы экстрасенсов» Источник: читательница E1.RU

Ответа от организаторов шоу Капитоновы ждали шесть лет. На битве, уверяют участницы, они столкнулись со сверхъестественным.

«Экстрасенсы Шепс и Марьяна Романова рассказали такое, о чем даже мы уже не помнили, а кто-то и не знал. Имена, даты — об этом невозможно узнать без способностей. Олег Шепс устроил настоящий спиритический сеанс, на котором пришел мой умерший муж. Это были его повадки и выражения, 100%», — рассказала Ольга.

После шоу Ольга изменила свою жизнь Источник: читательница E1.RU

После этого Ольга поверила в потусторонний мир и сейчас развивает в себе паранормальные способности. Недавно она сама участвовала в кастинге на «Битву экстрасенсов».

Вещие сны

Многие екатеринбуржцы рассказывают, что видят вещие сны.

«Как-то был случай на бывшей работе. Один из начальников свалился с инсультом, успел только машину остановить, и всё. Ну, инсульт — дело такое, все уже думали, что не увидим его, немолодой уже. Снится мне сон: я беру пачку сигарет, зажигалку, иду к выходу, а тут заходит он, и мы были все рады. На следующий день картина один в один, даже свитер тот, в котором его во сне видела. Во как бывает», — поделилась читательница E1.RU Виктория.

Мне мама снится и предупреждает о чем-либо важном. читательница E1.RU

«Мне приснилась моя умершая бабушка, она была возле гроба. Гроб был открыт и заполнен мусором, и в нем лежал спящий пьяный мужик. Я спросила у нее: „Почему его не положат в кровать?“ Она ворчала на него и сказала: „Пить меньше надо“. Спустя несколько дней повесился мой двоюродный брат. Никто не ожидал и не верил, что он сам лишился жизни. Сказали, что перед этим он выпивал», — вспомнила сбывшийся сон Елена.

«Однажды, лет 13 назад, приснился сон, очень яркий. Вижу в небе самолет, как он падает, и столб дыма. Слышу, что кто-то оглашает количество погибших и количество выживших. Проснулась под сильным впечатлением, из головы это не выходило. Поехала на работу, а по радио передали об авиакатастрофе — и каково было мое удивление, когда я услышала, что количество выживших и погибших не сошлось с моим сном [всего] на одного человека», — написала Светлана.

«Приснился однажды мой друг. Как он лежит на мокром асфальте, а я пытаюсь его за затылок приподнять, но сил не хватает. Потом смотрю на свои ладони, а они все в крови. Через несколько дней в дождливую ночь друга насмерть сбила машина. Никогда бы в жизни в это не поверил, но, к сожалению, пришлось», — поделился своим вещим сном читатель.

Хочешь — верь, хочешь — нет, но умершие нас берегут. Елена читательница E1.RU

«Снился сон, как будит меня умершая прабабушка со словами: „Просыпайся, сгоришь“. Ночью просыпаюсь, тлеет одеяло, и задымленность в комнате. Спасибо бабушке, что спасла», — рассказала Елена.

«В 2022 году снится мне сон — голос чей-то мне говорит, громко и четко: „Папа умер“. Я резко проснулась от этих слов, даже пот холодный проступил и во рту пересохло. Зазвонил будильник в 06:30. Слышу, муж на кухне завтрак готовит и звонок к нему на сотовый. Он поговорил, зашел в спальню и сказал, что мой папа умер. Потом, когда я уже приехала к нему домой, мне рассказали, что время смерти было в 06:28», — поделилась читательница E1.RU.

Знаки с того света

«К матери на кладбище приезжал. Собирался уезжать — машина не запускается. Вообще ни в какую, хотя с ней все было в полном порядке. Потом на нейтралку поставил, с пригорка вниз спустил, внизу запустилась, а рядом с оградкой никак. Потом сказали, что мать просто отпускать не хотела меня», — написал читатель E1.RU.

«Разговаривали со свекровью по телефону на третий день после смерти моей мамы. В какой-то момент связь прерывается „шипением“ в трубке, и отдаленно слышу женский голос. Свекровь сказала, что слышала то же самое. Не знаю, что это было, но жутко стало обеим», — рассказала екатеринбурженка.

Каждый раз, когда прихожу к отцу на кладбище, приходит белочка и сидит. Наблюдает и провожает почти до выхода. читательница E1.RU

«Ко мне всегда приходили умершие родственники, как будто портал какой-то открыт. Когда умерла бабушка, очень долго не могли поставить оградку — и вот ко мне во сне приходит бабушка Фая. Спрашиваю у нее: „Как дела?“, а она мне отвечает: „Очень сильно болит голова“. Брат поехал на кладбище. Ее похоронили около дороги, со стороны головы машина проехала. В срочном порядке установили оградку», — вспомнила случай из жизни Светлана.

«А я помню, пошла спать и почувствовала холод по спине, и как будто мне руки на плечи положили. На следующий день умерла моя мама. Я поняла, что это, скорее всего, покойный папа пришел меня поддержать», — говорит наша читательница.

«Однажды хотела перейти дорогу. Загорелся зеленый сигнал светофора. Я собиралась сделать шаг, и вдруг кто-то сзади дернул меня за волосы. Я обернулась, полная возмущения, — а сзади никого не было. В этот момент прямо на красный свет мимо меня на приличной скорости пролетел черный джип. Думаю, что меня бы он снес, если бы я сделала шаг на дорогу. До сих пор думаю, что это было», — рассказала екатеринбурженка.

«В 2012 году у мамы уже началась агония. Позвонил в скорую, но диспетчер сочувствующим голосом сказала, что бригады к умирающим от рака не направляют. Сел рядом, просто держал за руку и просил не уходить — и вдруг во входную металлическую дверь постучали: спокойно, уверенно, размеренно, три раза (звонок не работал). Побежал открывать. Думал, все-таки бригаду прислали, а за дверью никого. Вернулся в комнату, а мама уже ушла. Попросили, видать, не мешать», — поделился Ян.

«Бывший муж подал в суд на раздел квартиры, за которую я полностью выплатила ипотеку уже спустя четыре года после развода. Нашли юриста через друзей. Дошли до апелляции, где квартиру поделили пополам. Юрист говорил, что я должна смириться. Очень много плакала, была в сильном стрессе. В одну из ночей сестре снится прабабушка и говорит, что адвоката нужно срочно менять. С новым юристом выиграли кассацию, недвижимость полностью оставили за мной», — написала Екатерина.