«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине

В этой стране очень много вина и Пиросмани

Батуми и Тбилиси — два разных мира. Один живет в ритме популярного курорта, второй движется спокойнее, в такт древним улочкам. Поездка сразу в два самых известных города Грузии — возможность за один отпуск прожить два совершенно разных путешествия. Так решили мы и отправились в путь всей семьей.

Журналист TOLYATTY.RU — об отдыхе в Батуми и Тбилиси, грузинском вине и кухне и о том, чем недовольны жители Грузии.

«Делаешь несколько шагов и тут же проваливаешься»

В прошлом году мы отдыхали в Батуми осенью и попали в дожди — они стеной лили все дни, пока мы там находились, и не дали в полной мере насладиться страной. Но влюбиться в Грузию они не помешали — выбирая место для отдыха, мы решили повторить путешествие. Но на сей раз в сезон и в два города — сначала искупаться в Черном море, потом посмотреть Тбилиси, а оттуда вернуться домой: из столицы Грузии есть прямые вылеты в Самару.

Купили билеты, созвонились с прошлогодним хозяином Михо, забронировали студию в одной из башен комплекса Orby на улице Шерифа Химшиашвили. В прошлый раз нам там понравилось: отель стоит на первой береговой линии, рядом обменники, кафе, круглосуточные магазины.

Михо позвонил нам за день до вылета и, как и в прошлый раз, организовал встречу в аэропорту. Нас встретил его помощник — почтенный Омар на большом внедорожнике.

— Гамарджоба! Добро пожаловать! У нас очень тепло и море тоже очень теплое, — приветствовал нас Омар.

То, что в Батуми, мягко говоря, тепло, мы почувствовали, едва вышли из самолета. Нас сразу обдало жаркой волной с запахом соленых брызг, йода и немного битума: Батуми всё еще выглядит как громадная строительная площадка. Повсюду возводят высотки, которые беспардонно выталкивают старые домики во всех районах города. И нельзя сказать, что такой «движ» нравится батумцам.

— Вот видите, здесь был судостроительный завод, сейчас — отели. От небоскребов изменился климат, дышать стало нечем, морской воздух перестал продувать город, в квартирах появилась плесень. Питьевая вода тоже испортилась: сети не справляются. Пробки — те просто наказание! — жаловались местные жители, с которыми мы говорили.

Плюсом к жаре идет сумасшедшая влажность — всю неделю мы ходили мокрые, будто нас окатывал гигантский небесный шланг.

А гуляли мы много — бродили пешком по городу, по самой набережной, набитой киосками с мороженым, жареными каштанами, сахарной ватой и кока-колой. Были у башни Алфавита, посмотрели на ночное шоу с подсветкой — слияние Али и Нино — в толпе туристов из разных уголков планеты.

Пару раз брали моторикшу и обратно неслись с ветерком. Правда, рикша — удовольствие недешевое. Поездка обходилась в 20–25 лари, на наши деньги — 600–750 рублей. Такси стоит дешевле, 11 лари, то есть 330 рублей, но есть риск проторчать полдороги в душной пробке.

Курс лари к рублю — 1:30,2. Данные на 3 сентября 2025 года.

Однажды попали на Рыбный рынок — по мне, это отдельная достопримечательность города, обязательная к посещению. Приходишь, выбираешь рыбу или морепродукты, торгуешься и идешь в ближайший ресторанчик, их там целая галерея, все расположены на берегу Черного моря. Шустрые ребята всё жарят и приносят на большой тарелке с зеленью и лимоном. Мы выбрали барабульку и камбалу.

— Камбала у нас царица рыб! — уговорили продавцы.

Ужин на четверых вышел примерно в 6000 рублей, с учетом дополнительных блюд, выбранных детьми, но без алкоголя.

А вот морской отдых в Батуми, оказалось, дело ненадежное. Даже жара и комфортная температура воды не гарантия, что отдых на море задастся. Нам удалось поплавать только первые три дня — в остальные дни море опасно бурлило, волны закручивали и откидывали всех, кто пытался зайти в воду.

Еще на городском пляже в Батуми каменистый вход (готовьте коралловые тапочки!) и резко уходит дно — делаешь несколько шагов и «проваливаешься». Вот почему многие туристы предпочитают ездить плавать за 50 километров от города — на пляж в Уреки. Вход там пологий, пляж песчаный, песок черный, магнитный и, как здесь считают, лечебный.

Но в Грузии всегда есть чем заняться. Мы опять много ездили по окрестностям. В один из дней нас возили по горам, национальным паркам и водопадам (спойлер: пересохшим от жары). Пока ехали по серпантину, слушали лекцию от нашего гида. Он сетовал на «большую химию», которая, по его словам, активно теснит грузинское натуральное хозяйство, и жаловался на дефицит хорошего вина.

— В заводских бутылках не вино — порошок! Мы такое не пьем, пьем только то, что сами вырастим, приготовим, домашнее! Самое лучшее, конечно, хванчкара. Но в регионе Рача, где растет сорт для хванчкары, собирают всего пару тысяч тонн такого винограда. Это мало, да. Каждая тонна на вес золота! Каждый килограмм винограда выдают под подпись! Настоящей хванчкары и нам, грузинам, не хватает! Поэтому, когда туристы рассказывают, что пьют хванчкару в России, мы смеемся, — так говорил наш гид Джемал.

На фото не так заметно, но мостик довольно крутой и без ограждений — с непривычки идти по нему страшно Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Слева — оджахури, справа — бурано. Оджахури было лишним: бурано дико сытное Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

В небольшом кафе, спрятанном за мостиком царицы Тамары*, мы впервые ели, пожалуй, самое аутентичное блюдо, которое нам довелось попробовать, — бурано. Это самая настоящая домашняя кухня Аджарии, ее подают на завтрак и едят всей семьей.

* Мост царицы Тамары построен в период XI–XIII веков из камня и известкового раствора. Высота над рекой — около 6 метров. Особенность — отсутствие опор и каких-либо поручней.

Бурано — что-то среднее между жидким хачапури и грузинским фондю. Сулугуни плавят в растопленном сливочном масле и подают с мчади — рассыпчатыми кукурузными лепешками. Мчади крошат в сырно-масляную массу, смешивают и едят, пока масса не начала застывать — в этом весь смак.

— Руками! Руками мы едим! — ворчал Джемал, недовольный моими попытками зачерпывать бурано ложкой.

Пока мы старались подружиться с бурано, с мостика царицы Тамары весело сигали в прохладную речку бесстрашные грузинские подростки.

Через день мы выехали в Тбилиси.

Вечером «Париж» превращался в «улицу красных фонарей»

Даже около вокзала воткнули отель — стройки в Батуми кипят на каждом клочке земли Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Это целая компания по междугородним перевозкам. Организовано всё на зависть нам, самарцам и тольяттинцам Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

Виды шикарные, правда? Источник: Юлия Дроглева / TOLYATTY.RU

В столицу мы добирались на автобусе, билеты до Тбилиси купили еще в России, на четверых потратили 5500 рублей. Автобусы большие, комфортабельные, с кондиционерами. В них работает стюард — специальный человек, который следит за безопасностью, предлагает воду, чай или кофе.

Автобус едет чуть больше 5 часов, дорога — отдельное удовольствие. Живописная, через равнины, тоннели и кукурузные поля: кукуруза здесь ценится больше хлеба.

Приехали в Тбилиси, и нас снова ждал жарчайший прием: +40 в тени. Но жара, в отличие от Батуми, переносится легче из-за низкой влажности. Если в Батуми мы варились, то в Тбилиси жарились как цыплята тапака. Тбилисцы изнывали, но говорили, что соседям хуже: в Кахетии температура поднималась до +45.

В Тбилиси мы поселились на проспекте Давида Агмашенебели, апартаменты — две комнаты с удобствами с отдельным входом — нашли в России на популярном сервисе. За 4 дня проживания отдали 14 000 рублей. Комнаты маленькие, но уютные, с подушками, картинами и прочими приятными мелочами. Бонус — вкусная вода из крана.

— Пейте, не бойтесь, из крана тут бежит Натахтари*, — сказали при заселении хозяева хостела.

* Натахтари — родник. В России известен лимонад под этим названием, который готовят из воды источника.

Место стало для нас, жителей автограда, прямо скажем, неизбалованных архитектурными красотами, настоящим подарком. Проспект называют грузинским Парижем: дома построены в конце XIX — начале XX века. Стили — от неоклассицизма и модерна до эклектики и ар-деко. Все отреставрированные, свежие, в идеальном состоянии.

На цокольных и первых этажах — бутики, рестораны, магазинчики с вином и едой. Выше — жилые квартиры. Много зданий грузинских ведомств. Мы, например, жили рядом с офисом полиции, что, как выяснилось, неплохо.

Вечером проспект превратился в «улицу красных фонарей»: очень много массажных салонов внезапно распахнули свои двери, одновременно включив вывески. Рядом до поздней ночи толклись «купцы» и их «товары».

Лютая жара и здесь внесла коррективы в наши планы. Вместе с Тбилиси мы оживали ближе к вечеру — днем немногочисленные туристы и жители плавали по улицам сонными мухами, перемещаясь между супермаркетами и кофейнями. Вечером начиналось движение в сторону проспекта Шота Руставели. Кафе забиты, звучит русская, турецкая, английская, индийская, арабская речь. Огни, украшения из эмали, очень много книг, чурчхел, бус и репродукций Пиросмани.

Цены — сильно разные. Можно зайти в атмосферное арт-кафе и съесть кубдари — вариация хачапури с мясом — с бокалом вина и бутылкой лимонада за 4500 рублей, а можно до отвала пообедать за 3000 рублей, еще и забрать с собой. Цены — на четверых.

Шопинг в крупных моллах столицы Грузии, на мой взгляд, не самая удачная идея. Дорого. Лучше искать вещи в магазинчиках с репликами, они здесь качественные. Много шоурумов грузинских дизайнеров с авторской одеждой и украшениями.

На каждом шагу — кафе, ухоженные парки, милые скульптуры. Около здания парламента Тбилиси — вечные протесты. Мы, например, застали шествие в поддержку грузинской журналистки. Люди шли, били в барабаны, размахивали флагами и что-то выкрикивали. Со стороны выглядело всё миролюбиво, как первомайская демонстрация, только без шариков. Время от времени митингующие дружелюбно махали туристам. Колонну сопровождал кортеж с полицией и скорой помощью.

В один из дней, гуляя по Старому Тбилиси, мы оказались перед кукольным театром Резо Габриадзе и успели на представление, которое два раза в день дают на мини-площади. Длилось оно около минуты. За несколько секунд нам показали цикл жизни человека от рождения до смерти. А вот попасть на шоу внутрь театра не получилось: крошка-зал вмещает всего 80 зрителей, охотиться за билетами нужно за два-три месяца.

Четыре дня пронеслись галопом. С одной стороны, времени, чтобы познакомиться с Тбилиси, достаточно. С другой — крайне мало. Там много уголков, которые хотелось бы рассмотреть более вдумчиво и желательно без удушливой жары.

— Лучшее время у нас — сентябрь. Приезжайте осенью, — приглашали нас тбилисцы.

Люди здесь прекрасно относятся к россиянам, гостеприимны, многие говорят по-русски, даже молодежь. Жители постарше с ностальгией вспоминают времена, когда мы с Грузией были одной большой страной. Хозяин наших апартаментов Роберт рассказал, что благодаря тем дням он безбедно встретит старость:

— Во времена своей юности я был танцором ансамбля «Эрисиони». Мы объездили всю страну, весь мир и отлично зарабатывали. На эти деньги я купил квартиры, дом, сейчас сдаю их, и на жизнь хватает. Были у вас, в Тольятти, гастролировали в Нью-Йорке. В Тольятти нам за выступление подарили по «пятерке» — даже по тем временам очень щедрый гонорар. Город нам тоже понравился: улицы широкие, и Волга красивая. А вот Америка не впечатлила. Помню, идем мы однажды по Нью-Йорку, а гид спрашивает: «Вы хоть осознаете, что прямо сейчас находитесь здесь, в Нью-Йорке? Городу целых 200 лет!» Тут мой друг ему отвечает: «Генацвале, у меня груша во дворе в Тбилиси растет 200 лет! Что мне твой Нью-Йорк, а?»

Юлия Дроглева