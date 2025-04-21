«Просто космос». Как россиянин отдохнул в Дубае и потратил всего 50 тысяч рублей

Турист из Алтайского края отдохнул в Дубае Источник: личный архив Алексея Котельникова

Алтайский путешественник Алексей Котельников недавно вернулся из Дубая, где провел отпуск, уложившись всего в 50 тысяч рублей. Он поделился с нашими коллегами из NGS22.RU своими впечатлениями и секретами бюджетного отдыха.

«Напоминает алтайское лето»

Котельников выбрал для поездки март, который многие считают не самым удачным временем из-за песчаных бурь. Однако, по его словам, это не помешало ему насладиться теплым ветром и комфортной погодой. Он отметил, что в сезон в Дубае стоит невыносимая жара, а вот в марте температура напоминает алтайское лето. Правда, путешественник предупреждает, что сильный ветер может испортить впечатление от любой погоды.

В Дубае можно потратить целое состояние Источник: личный архив Алексея Котельникова











— Зимой и в начале весны мне в Дубае как раз комфортно, это практически наше лето. Днем около 25 градусов, а ночью — около 18, — отметил турист.

Турист признает, что в Дубае можно потратить целое состояние — от скромных 30 тысяч до миллиона и больше, всё зависит от ваших привычек и желаний.

— Вы не поверите, но мне удалось вырвать путевку в Дубай за смешные деньги. Знаю, звучит невероятно, особенно когда в сезон цены взлетают до небес. Но я настоящий охотник за горящими предложениями, и мне это удалось. Умею находить такие варианты, когда пятизвездочный отель обходится практически даром. Например, в этот раз даже знаменитый «Атлантис», где обычно ночь стоит 320 тысяч, можно было забронировать всего за 41 тысячу, — рассказывает турист.

Еще один огромный плюс — море Источник: личный архив Алексея Котельникова











Так что если не гнаться за «всё включено» и ехать по путевке, то в 50 тысяч вполне реально уложиться и отлично отдохнуть, уверяет Котельников. В этот раз он провел в Дубае 4 дня.

Еще один огромный плюс — море, в котором можно купаться бесплатно. А иногда даже есть трансфер от отеля до пляжа, за который тоже не нужно платить.

— Да и вообще, гулять по городу — одно удовольствие, особенно когда вокруг столько соотечественников. Кажется, местных жителей меньше, чем туристов из России, — вспоминает турист.

+10

Развлечения в Дубае: куда сходить

Одно из самых запоминающихся мест, которое посетил барнаулец во время отпуска, — парк Global Village.

— Это одна из самых заслуженных достопримечательностей Дубая, парку уже 27 лет, за которые он несколько раз перестраивался и переезжал на новое место. Сейчас здесь 90 тематических павильонов, которые посвящены разным странам мира. Похож на ВДНХ в Москве, только меньше по размерам. Global Village примерно один километр в длину и 650 метров в ширину, — обратил внимание Котельников.

Еще одна локация — смотровая площадка Sky Views Observatory.

Смотровая площадка Sky Views Observatory Источник: личный архив Алексея Котельникова

— Хотите увидеть Дубай с высоты птичьего полета, но не готовы выкладывать круглую сумму? Есть отличная альтернатива знаменитой Бурдж-Халифе! Поднимитесь на смотровую площадку Sky Views Observatory, расположенную в небоскребе по соседству. В отличие от Бурдж-Халифы, где часто бывают огромные очереди и неоправданно дорого, здесь можно насладиться панорамными видами города без лишней суеты. Вход обойдется примерно в 2 тысячи рублей. Представляете, какой вид открывается? Дух захватывает! И еще одна великолепная обзорка на 41-м этаже здания, где проходит знаменитое шоу La Perle. Откуда город виден как на ладони.

Отличная альтернатива знаменитой Бурдж-Халифе Источник: личный архив Алексея Котельникова

Город будущего

— Дубай не перестает удивлять! Я был здесь несколько лет назад, и город казался уже невероятным, но сейчас… это просто космос! Больше всего поразило, что Дубай продолжает активно развиваться. В этот раз я впервые увидел новые искусственные острова, помимо знаменитой «Пальмы». Это просто невероятно, как они расширяют территорию и создают новые возможности. Дубай действительно город будущего, — подчеркивает Котельников.

Во время своей поездки в Дубай, турист также посетил знаменитое аквашоу La Perle Dragone. Впечатления остались яркие, но не менее интересным оказалось и шоу фонтанов у Бурдж-Халифы. Сравнивая его с фонтанами в Сочи, турист отметил, что мнения разделились: кто-то считает сочинские даже более захватывающими. Сам он склоняется к тому, что оба шоу вполне сопоставимы по уровню.

Шоу фонтанов у Бурдж-Халифы Источник: личный архив Алексея Котельникова

Что касается цен, то здесь, по словам туриста, продукты стоили в 3–4 раза дороже, чем дома. Попробовал он и популярный дубайский шоколад.

— Я даже привез несколько плиток в подарок. Однако ничего сверхъестественного в нем нет, — считает турист.

Говоря о питании, он отметил, что завтрак был включен в стоимость путевки. По его словам, вечером можно поужинать в каком-нибудь уютном ресторанчике.

В Дубае можно найти блюда русской кухни Источник: личный архив Алексея Котельникова











— Если захочется чего-то быстрого и разнообразного, в торговых центрах есть огромные фуд-корты. Там можно найти всё, что душе угодно, даже блюда русской кухни. Что касается цен на еду, то средний чек на человека — 2500 рублей. Всё зависит от вашего бюджета, — уточнил турист.

Дубай действительно оправдывает свою репутацию города для искушенных путешественников.

— Я остановился в одном из местных пятизвездочных отелей. Территория огромная, несколько бассейнов — всё как полагается. Что особенно поразило, так это дизайн номеров. Никакой вычурности, но при этом невероятно стильно и элегантно. Светлые тона, обилие натуральных материалов — мрамор, дерево, стекло — создавали ощущение уюта и роскоши одновременно. И, конечно, сервис. Персонал был очень внимательным и всегда готов прийти на помощь, — отметил Котельников.

Алексей также отметил удобную транспортную систему — метро. Забудьте о тесных вагонах и жестких сиденьях.

Удобная транспортная система — метро Источник: личный архив Алексея Котельникова









