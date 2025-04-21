«Просто космос». Как россиянин отдохнул в Дубае и потратил всего 50 тысяч рублей

Алтайский путешественник Алексей Котельников недавно вернулся из Дубая, где провел отпуск, уложившись всего в 50 тысяч рублей. Он поделился с нашими коллегами из NGS22.RU своими впечатлениями и секретами бюджетного отдыха.
«Напоминает алтайское лето»
Котельников выбрал для поездки март, который многие считают не самым удачным временем из-за песчаных бурь. Однако, по его словам, это не помешало ему насладиться теплым ветром и комфортной погодой. Он отметил, что в сезон в Дубае стоит невыносимая жара, а вот в марте температура напоминает алтайское лето. Правда, путешественник предупреждает, что сильный ветер может испортить впечатление от любой погоды.
— Зимой и в начале весны мне в Дубае как раз комфортно, это практически наше лето. Днем около 25 градусов, а ночью — около 18, — отметил турист.
Турист признает, что в Дубае можно потратить целое состояние — от скромных 30 тысяч до миллиона и больше, всё зависит от ваших привычек и желаний.
— Вы не поверите, но мне удалось вырвать путевку в Дубай за смешные деньги. Знаю, звучит невероятно, особенно когда в сезон цены взлетают до небес. Но я настоящий охотник за горящими предложениями, и мне это удалось. Умею находить такие варианты, когда пятизвездочный отель обходится практически даром. Например, в этот раз даже знаменитый «Атлантис», где обычно ночь стоит 320 тысяч, можно было забронировать всего за 41 тысячу, — рассказывает турист.
Так что если не гнаться за «всё включено» и ехать по путевке, то в 50 тысяч вполне реально уложиться и отлично отдохнуть, уверяет Котельников. В этот раз он провел в Дубае 4 дня.
Еще один огромный плюс — море, в котором можно купаться бесплатно. А иногда даже есть трансфер от отеля до пляжа, за который тоже не нужно платить.
— Да и вообще, гулять по городу — одно удовольствие, особенно когда вокруг столько соотечественников. Кажется, местных жителей меньше, чем туристов из России, — вспоминает турист.
Развлечения в Дубае: куда сходить
Одно из самых запоминающихся мест, которое посетил барнаулец во время отпуска, — парк Global Village.
— Это одна из самых заслуженных достопримечательностей Дубая, парку уже 27 лет, за которые он несколько раз перестраивался и переезжал на новое место. Сейчас здесь 90 тематических павильонов, которые посвящены разным странам мира. Похож на ВДНХ в Москве, только меньше по размерам. Global Village примерно один километр в длину и 650 метров в ширину, — обратил внимание Котельников.
Еще одна локация — смотровая площадка Sky Views Observatory.
— Хотите увидеть Дубай с высоты птичьего полета, но не готовы выкладывать круглую сумму? Есть отличная альтернатива знаменитой Бурдж-Халифе! Поднимитесь на смотровую площадку Sky Views Observatory, расположенную в небоскребе по соседству. В отличие от Бурдж-Халифы, где часто бывают огромные очереди и неоправданно дорого, здесь можно насладиться панорамными видами города без лишней суеты. Вход обойдется примерно в 2 тысячи рублей. Представляете, какой вид открывается? Дух захватывает! И еще одна великолепная обзорка на 41-м этаже здания, где проходит знаменитое шоу La Perle. Откуда город виден как на ладони.
Город будущего
— Дубай не перестает удивлять! Я был здесь несколько лет назад, и город казался уже невероятным, но сейчас… это просто космос! Больше всего поразило, что Дубай продолжает активно развиваться. В этот раз я впервые увидел новые искусственные острова, помимо знаменитой «Пальмы». Это просто невероятно, как они расширяют территорию и создают новые возможности. Дубай действительно город будущего, — подчеркивает Котельников.
Во время своей поездки в Дубай, турист также посетил знаменитое аквашоу La Perle Dragone. Впечатления остались яркие, но не менее интересным оказалось и шоу фонтанов у Бурдж-Халифы. Сравнивая его с фонтанами в Сочи, турист отметил, что мнения разделились: кто-то считает сочинские даже более захватывающими. Сам он склоняется к тому, что оба шоу вполне сопоставимы по уровню.
Что касается цен, то здесь, по словам туриста, продукты стоили в 3–4 раза дороже, чем дома. Попробовал он и популярный дубайский шоколад.
— Я даже привез несколько плиток в подарок. Однако ничего сверхъестественного в нем нет, — считает турист.
Говоря о питании, он отметил, что завтрак был включен в стоимость путевки. По его словам, вечером можно поужинать в каком-нибудь уютном ресторанчике.
— Если захочется чего-то быстрого и разнообразного, в торговых центрах есть огромные фуд-корты. Там можно найти всё, что душе угодно, даже блюда русской кухни. Что касается цен на еду, то средний чек на человека — 2500 рублей. Всё зависит от вашего бюджета, — уточнил турист.
Дубай действительно оправдывает свою репутацию города для искушенных путешественников.
— Я остановился в одном из местных пятизвездочных отелей. Территория огромная, несколько бассейнов — всё как полагается. Что особенно поразило, так это дизайн номеров. Никакой вычурности, но при этом невероятно стильно и элегантно. Светлые тона, обилие натуральных материалов — мрамор, дерево, стекло — создавали ощущение уюта и роскоши одновременно. И, конечно, сервис. Персонал был очень внимательным и всегда готов прийти на помощь, — отметил Котельников.
Алексей также отметил удобную транспортную систему — метро. Забудьте о тесных вагонах и жестких сиденьях.
— В целом, поездка прошла замечательно, особенно благодаря отлично работающему метро, где вас ждут мягкие и удобные диваны. Жаль, что оно есть не везде. Я, например, без проблем добрался из аэропорта до отеля на метро всего за 120 рублей. А вот кому-то пришлось выложить 15 тысяч за трансфер на такси, учитывая гигантские пробки, — рассказал Котельников.