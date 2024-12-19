НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-16°C

Сейчас в Ярославле
Погода-16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -20

0 м/c,

 748мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 102,78
EUR 108,51
Итоги года с Владимиром Путиным
Грядет масштабная застройка
Долгожительница добилась медпомощи
Объединили школы и детсады
Что из продуктов подорожало
Фонари бьются током
Саша Петров станет папой
Суд из-за проблем в новостройке
Дебош в электробуссе
Что дарить на Новый год
Страна и мир Итоги с Путиным Владимир Путин заявил, что никаких лимитов по семейной ипотеке не будет

Владимир Путин заявил, что никаких лимитов по семейной ипотеке не будет

Президент России попросил правительство обеспечить объемы необходимых субсидий для ипотек

88
Написать комментарий

Владимир Путин отвечает на вопросы россиян на «Итогах года»

Источник:

Президент России Владимир Путин подводит Итоги года и отвечает на вопросы граждан во время Прямой линии. Глава государства резко высказался о сложностях взять льготную ипотеку из-за лимитов.

–Это безобразие. Мы с правительством уже эту тему обсуждали, никаких лимитов не будет. Я обязательно это проверю, — заявил президент.

Глава государства отметил, что все это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков должно быть только в удовольствие, получать 6% от тех кто использует кредиты семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% должно возмещать государство.

По информации президента, эта разница оседает на банках, для них это доход, и не маленький.

–Если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк, — добавил президент.

Путин подчеркнул, что все это касается семейно и сельской ипотеки, так как ее берут люди примерно до 40 лет или чуть старше. Он считает, что эта ипотека не должна не иметь никаких лимитов.

–Это несколько десятков миллиардов для бюджета, не критично абсолютно, ее нужно сохранить, — подытожил президент.

Он призвал правительство обеспечить объемы необходимых субсидий и навести порядок в этом вопросе.

Путин пообещал, что не будет лимитов в семейной и сельской ипотеках

Источник:

Ключевая ставка в России бьет рекорды, а вслед за ней — условия по ипотеке становятся неподъемными для россиян. Льготные программы ужесточают, а аренда жилья растет в цене. Как долго это будет продолжаться и чего ждать в 2025 году — рассказали в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Ипотека Недвижимость Семья Итоги Путин
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Это не мыслимо, инфляция побила все рекорды, то что докладывают главы регионов и чиновники сплошное вранье
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление