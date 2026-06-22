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Дороги и транспорт Ярославский перевозчик обратился к пассажирам: «Не будьте такими свиньями»

Ярославский перевозчик обратился к пассажирам: «Не будьте такими свиньями»

В одном из автобусов случился переполох

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Владелец компании-перевозчика в Ярославле остался недоволен поведением пассажиров | Источник: Хасьятулла Гирфанов / vk.com Владелец компании-перевозчика в Ярославле остался недоволен поведением пассажиров | Источник: Хасьятулла Гирфанов / vk.com

Владелец компании-перевозчика в Ярославле остался недоволен поведением пассажиров

Источник:

Хасьятулла Гирфанов / vk.com

Ярославский перевозчик отругал пассажиров. Гендиректор ООО «ГирфТранс» Хасьятулла Гирфанов опубликовал кадры из салона автобуса № 71С, который залили белой жидкостью, напоминающей краску. Или кефир.

«Уважаемые пассажиры! Общественным транспортом ежедневно пользуются сотни тысяч человек и, увы, есть индивидуумы, которым плевать на других. Убедительная просьба, не будьте такими свиньями, пожалуйста!» — высказался перевозчик на своей официальной странице ВКонтакте.

Жидкость разбрызгали по всему салону | Источник: Хасьятулла ГирфановЖидкость разбрызгали по всему салону | Источник: Хасьятулла Гирфанов

Жидкость разбрызгали по всему салону

Источник:

Хасьятулла Гирфанов

Пассажирам пришлось проходить прямо по грязи | Источник: Хасьятулла ГирфановПассажирам пришлось проходить прямо по грязи | Источник: Хасьятулла Гирфанов

Пассажирам пришлось проходить прямо по грязи

Источник:

Хасьятулла Гирфанов

Автобус № 71с следует по маршруту «Ярославский Вернисаж» — "Холодмаш", заезжая на 32 остановки в прямом направлении и 31 в обратном.

Автобус принадлежит перевозчику ООО «ГирфТранс» образовано в 2018 году, зарегистрировано в Ярославле. Обслуживает маршруты № 2, 40с, 45, 55, 71С и 97С. Владельцами компании сейчас являются Хасьятулла и Ольга Гирфановы, Дмитрий Ватутин, Светлана Орлова, которые много лет занимаются пассажирскими перевозками в Ярославле. По информации сервиса «Контур.Фокус», чистая прибыль организации на конец 2025 года составила 720 тысяч рублей.

Пострадал не только пол, но и сиденья | Источник: Хасьятулла ГирфановПострадал не только пол, но и сиденья | Источник: Хасьятулла Гирфанов

Пострадал не только пол, но и сиденья

Источник:

Хасьятулла Гирфанов

Владелец компании перевозчика намерен найти тех, кто это сделал.

«Мы снимем сегодня [21 июня 2026 года] видеокамеры с салона автобуса и обратимся в правоохранительные органы!» — пригрозил перевозчик.

Краска уже подсохла | Источник: Хасьятулла ГирфановКраска уже подсохла | Источник: Хасьятулла Гирфанов
А вот брызги и с другого ракурса | Источник: Хасьятулла ГирфановА вот брызги и с другого ракурса | Источник: Хасьятулла Гирфанов
Белую смесь будто расплескали по всему автобусу | Источник: Хасьятулла ГирфановБелую смесь будто расплескали по всему автобусу | Источник: Хасьятулла Гирфанов

Выяснить, случайно ли произошел такой инцидент или пассажиры нарочно испачкали салон, пока не удалось.

«Камеры сняли, жду» — уточнил Хасьятулла Гирфанов редакции 76.RU.

Ранее читатели 76.RU назвали лучшие городские маршруты. Какие рейсы любят горожане больше других  — смотрите здесь.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Автобус Перевозчик Пассажир Камера
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Комментарии
10
Гость
42 минуты
Диточки веселятся..
Гость
14 минут
Ярославцы -знатные хрюши!!!
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Гость
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