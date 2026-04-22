Волжский мост в Ярославской области полностью перекроют: причина

АО «ГК „ЕКС“» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Фирма работает по всей России. По данным на 2025 год, она выиграла больше 1000 аукционов на общую сумму 602 миллиарда рублей.

Со времен работы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова «ЕКС» получает крупнейшие заказы в регионе: это и ремонт дорожных объектов, например, проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода, и стройки: 8-этажное здание налоговой на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Сейчас компания занимается реконструкцией бассейна «Лазурный».