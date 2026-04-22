Волжский мост в Ярославской области полностью перекроют: причина

Движение на Волжском мосту в Рыбинске полностью перекроют. Об этом рассказали в администрации города.
Сообщается, что движение ограничат из-за замены асфальтового покрытия. Несмотря на то, что мост ремонтировали недавно — в 2025 году, асфальт на нем сделали временный. Теперь будут делать более основательное покрытие.
«Планируется, что это займет три дня. Даты сейчас прорабатываются, но однозначно работы будут проведены после майских праздников. Точные сроки перекрытия сообщим дополнительно», — рассказали 76.ru в пресс-службе мэрии города.
Напомним, капитальный ремонт моста через Волгу в Рыбинске начался весной 2023 года. По контракту, который получила компания «ЕКС», он должен был завершиться в 2024 году, но работы протянулись до лета 2025-го. Начальная стоимость работ составляла 2 миллиарда 860 миллионов рублей.
Во время ремонта моста погиб рабочий, а жителям Рыбинска приходилось делать гигантский крюк либо стоять в огромных пробках, чтобы воспользоваться реверсивным движением.
Что известно о подрядчике
АО «ГК „ЕКС“» было образовано в 1994 году в Москве. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Фирма работает по всей России. По данным на 2025 год, она выиграла больше 1000 аукционов на общую сумму 602 миллиарда рублей.
Со времен работы губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова «ЕКС» получает крупнейшие заказы в регионе: это и ремонт дорожных объектов, например, проспекта Машиностроителей или Добрынинского путепровода, и стройки: 8-этажное здание налоговой на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Сейчас компания занимается реконструкцией бассейна «Лазурный».
Недавно в Рыбинске возбудили уголовное дело о коммерческом подкупе между двумя мужчинами, связанными с ремонтом Волжского моста. По версии обвинения, начальник участка мостового строительства компании «ЕКС», занимавшейся ремонтом моста через Волгу в Рыбинске, получил от представителя ИП, который обеспечивал работников горячим питанием, больше 1,6 млн рублей за общее покровительство в деятельности.