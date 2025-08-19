НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Колясочник не попал в автобус: из-за инцидента в ярославском транспорте возбудят дело — видео

Колясочник не попал в автобус: из-за инцидента в ярославском транспорте возбудят дело — видео

Мужчина не смог сесть в транспорт

835
17 комментариев
Инцидент произошел в Ярославле 17 августа | Источник: Роман Душко / Vk.comИнцидент произошел в Ярославле 17 августа | Источник: Роман Душко / Vk.com

Инцидент произошел в Ярославле 17 августа

Источник:

Роман Душко / Vk.com

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в Ярославле после инцидента с инвалидом-колясочником.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что 17 августа текущего года в городе Ярославле водитель автобуса при осуществлении посадки пассажиров отказал инвалиду-колясочнику в подъеме в салон через двери, оборудованные пандусом, после чего уехал», — сообщил глава Следственного комитета.

Ход расследования возьмут на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Кадры с камер видеонаблюдения

Источник:

Роман Душко / Vk.com

Ситуацию прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко: «Автобус действительно подъезжал к остановке. Водитель не имел возможности оказать содействие, поскольку пассажир не приблизился к автобусу и не подал соответствующий сигнал. К сожалению, ни сам пассажир, ни его сопровождающая не воспользовались специальной кнопкой вызова, которая есть снаружи (обычно у второй двери) и внутри салона».

Кроме того, глава Минтранса отметил, что весь общественный транспорт Ярославля оборудован для перевозки маломобильных пассажиров.

«Водители проходят специальное обучение и готовы оказывать необходимую помощь. Однако для этого крайне важно своевременно информировать их о такой необходимости: располагаться в зоне видимости водителя у соответствующих дверей и заранее нажимать кнопку вызова помощи», — добавил Роман Душко.

<p>Роман Душко</p><p>Роман Душко</p>

Мы делаем всё, чтобы транспорт был удобным для каждого. Прошу всех жителей обратить внимание на эту информацию и при необходимости помогать маломобильным гражданам в пользовании транспортными средствами. По всем вопросам и предложениям, касающимся доступности транспорта, мы готовы к диалогу.

Роман Душко

министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области

Ранее в Ярославле оштрафовали в электробусе многодетную маму за неоплату проезда. Она села в транспорт с коляской. А на следующей остановке с проверкой зашли контролеры. Мама к этому моменту не успела заплатить за проезд. Ей выписали штраф. Муж девушки попросил губернатора Михаила Евраева отменить административное наказание.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
21 минута
Где реальные посадки???? Ау прокуратура России??? Вы вообще работаете или только делаете вид??? Когда что то случается и публикуется в СМИ
Гость
25 минут
Водители Ярославского транспорта, постоянно нарушают, правила дорожного движения 🚏 у остановок, но их руководство пытается оправдать, то водитель не увидел, то еще что после случившегося случая в монастыре, к людям с ограниченными возможностями, стали относится еще более хамски, когда начнут штрафовать начальников, вплоть до увольнения, когда люди с ограниченными возможностями будут постоянно мучаться изатне родивого руководства, и правилами, законодательства Российской Федерации 🇷🇺, почему прокуратура спускает все на томоза и так относятся к инвалидам????
