Колясочник не попал в автобус: из-за инцидента в ярославском транспорте возбудят дело — видео

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в Ярославле после инцидента с инвалидом-колясочником.
«В СМИ и социальной сети сообщается, что 17 августа текущего года в городе Ярославле водитель автобуса при осуществлении посадки пассажиров отказал инвалиду-колясочнику в подъеме в салон через двери, оборудованные пандусом, после чего уехал», — сообщил глава Следственного комитета.
Ход расследования возьмут на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
Ситуацию прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко: «Автобус действительно подъезжал к остановке. Водитель не имел возможности оказать содействие, поскольку пассажир не приблизился к автобусу и не подал соответствующий сигнал. К сожалению, ни сам пассажир, ни его сопровождающая не воспользовались специальной кнопкой вызова, которая есть снаружи (обычно у второй двери) и внутри салона».
Кроме того, глава Минтранса отметил, что весь общественный транспорт Ярославля оборудован для перевозки маломобильных пассажиров.
«Водители проходят специальное обучение и готовы оказывать необходимую помощь. Однако для этого крайне важно своевременно информировать их о такой необходимости: располагаться в зоне видимости водителя у соответствующих дверей и заранее нажимать кнопку вызова помощи», — добавил Роман Душко.
Мы делаем всё, чтобы транспорт был удобным для каждого. Прошу всех жителей обратить внимание на эту информацию и при необходимости помогать маломобильным гражданам в пользовании транспортными средствами. По всем вопросам и предложениям, касающимся доступности транспорта, мы готовы к диалогу.
Ранее в Ярославле оштрафовали в электробусе многодетную маму за неоплату проезда. Она села в транспорт с коляской. А на следующей остановке с проверкой зашли контролеры. Мама к этому моменту не успела заплатить за проезд. Ей выписали штраф. Муж девушки попросил губернатора Михаила Евраева отменить административное наказание.