Колясочник не попал в автобус: из-за инцидента в ярославском транспорте возбудят дело — видео

Инцидент произошел в Ярославле 17 августа Источник: Роман Душко / Vk.com

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в Ярославле после инцидента с инвалидом-колясочником.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что 17 августа текущего года в городе Ярославле водитель автобуса при осуществлении посадки пассажиров отказал инвалиду-колясочнику в подъеме в салон через двери, оборудованные пандусом, после чего уехал», — сообщил глава Следственного комитета.

Ход расследования возьмут на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Кадры с камер видеонаблюдения Источник: Роман Душко / Vk.com

Ситуацию прокомментировал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко: «Автобус действительно подъезжал к остановке. Водитель не имел возможности оказать содействие, поскольку пассажир не приблизился к автобусу и не подал соответствующий сигнал. К сожалению, ни сам пассажир, ни его сопровождающая не воспользовались специальной кнопкой вызова, которая есть снаружи (обычно у второй двери) и внутри салона».

Кроме того, глава Минтранса отметил, что весь общественный транспорт Ярославля оборудован для перевозки маломобильных пассажиров.

«Водители проходят специальное обучение и готовы оказывать необходимую помощь. Однако для этого крайне важно своевременно информировать их о такой необходимости: располагаться в зоне видимости водителя у соответствующих дверей и заранее нажимать кнопку вызова помощи», — добавил Роман Душко.

Мы делаем всё, чтобы транспорт был удобным для каждого. Прошу всех жителей обратить внимание на эту информацию и при необходимости помогать маломобильным гражданам в пользовании транспортными средствами. По всем вопросам и предложениям, касающимся доступности транспорта, мы готовы к диалогу. Роман Душко министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области