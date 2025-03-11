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Дороги и транспорт Что творится в ярославском аэропорту, куда экстренно сел самолет, летевший из Ташкента в Москву. Видео

Что творится в ярославском аэропорту, куда экстренно сел самолет, летевший из Ташкента в Москву. Видео

Публикуем кадры из Туношны

12 комментариев
В Ярославле экстренно сель самолет, летевший из Ташкента в Москву | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramВ Ярославле экстренно сель самолет, летевший из Ташкента в Москву | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

В Ярославле экстренно сель самолет, летевший из Ташкента в Москву

Источник:

Днем 11 марта в аэропорту под Ярославлем совершил экстренную посадку рейс, летевший из Ташкента в Москву. На борту находились 182 пассажира. Как ранее сообщал губернатор Ярославской области Михаил Евраев, самолет должен вылететь из ярославского аэропорта около 16:00.

Пассажиров на время ожидания разместили в залах аэропорта. На место выехали сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры. Как сообщили в ведомстве, всем пассажирам рейса были предоставлены напитки и горячее питание.

«Работа аэропорта скорректирована с учетом увеличенного пассажиропотока. Ярославская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление им услуг, предусмотренных авиационными правилами», — сообщили в пресс-службе Северо-Западной прокуратуры.

На борту находилось 182 пассажира

Источник:
Пассажирам были предложены напитки и горячее питание | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / TelegramПассажирам были предложены напитки и горячее питание | Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram

Пассажирам были предложены напитки и горячее питание

Источник:

Как ранее отметил губернатор, в столице борт не приняли из-за атаки БПЛА. Поэтому самолет был перенаправлен на посадку в Ярославль.

«Горючее оказалось на исходе — самолет направили к нам, в соседний регион», — уточнил глава Ярославской области.

Напомним, что утром 11 марта в аэропорту в Туношне, как и в московских аэропортах, ввели ограничения на полеты. По данным пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняка, это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. К 10:15 этого же дня ограничения над Ярославлем сняли и полеты восстановили.

Как ранее сообщали наши коллеги из MSK1.RU, в Москве и Московской области отразили массовую атаку БПЛА. Подробнее о ситуации читайте в онлайн-трансляции.

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Комментарии
12
281832383
17 часов
а я вчера в центре плюнул.
Гость
17 часов
с нашего аэропорта угарают , не аэропорт а ларек
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