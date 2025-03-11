Борт из Ташкента, летевший в Москву, экстренно приземлился в Ярославле. Что случилось

Ярославский аэропорт принял самолет из Ташкента в Москву Источник: Михаил Евраев / Telegram











11 марта ярославский аэропорт в Туношне принял самолет, летевший из Ташкента в Москву. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, в столице борт не приняли из-за атаки БПЛА.

«Горючее оказалось на исходе — самолет направили к нам, в соседний регион. На борту находились 182 пассажира. Все размещены в здании нашего аэропорта, обеспечены водой и горячим питанием. Вылет в Москву из Ярославля запланирован сегодня на 16 часов», — сообщил глава региона у себя в Telegram-канале.

Утром 11 марта в аэропорту в Туношне ввели ограничения на полеты. По данным пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняка, это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. К 10:15 этого же дня ограничения сняли, полеты восстановили.

Также закрыли все московские аэропорты. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся самой массированной атакой. Как сообщили в Минобороны, над территорией Московской области был перехвачен и сбит 91 беспилотник. Всего над российскими регионами уничтожили 337 украинских беспилотников.

По данным губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, вследствие атаки БПЛА есть двое погибших. Еще несколько человек пострадали. В СК РФ по факту атаки БПЛА возбудили уголовное дело о теракте.