Беспилотники массово атаковали Россию — больше 50 из них летели на Москву

БПЛА сбили в трех регионах Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Беспилотники атаковали несколько регионов РФ: Курскую, Рязанскую и Московскую области. О БПЛА, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил о 58 сбитых беспилотниках и отметил, что на месте работают экстренные службы, отражение атак продолжается. Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу.

Над Рязанью прогремели около десяти взрывов, сообщили очевидцы. В небе виднелись яркие вспышки. Официальной информации о происходящем в регионе пока нет.

Источник: shot_shot / T.me

Также очевидцы рассказали телеграм-каналу Shot, что слышали около пяти взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовом.