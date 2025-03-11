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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники массово атаковали Россию — больше 50 из них летели на Москву

Беспилотники массово атаковали Россию — больше 50 из них летели на Москву

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу

8 комментариев
БПЛА сбили в трех регионах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБПЛА сбили в трех регионах | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

БПЛА сбили в трех регионах

Источник:

Беспилотники атаковали несколько регионов РФ: Курскую, Рязанскую и Московскую области. О БПЛА, летевших на столицу, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака шести беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил о 58 сбитых беспилотниках и отметил, что на месте работают экстренные службы, отражение атак продолжается. Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу.

Над Рязанью прогремели около десяти взрывов, сообщили очевидцы. В небе виднелись яркие вспышки. Официальной информации о происходящем в регионе пока нет.

Источник:

Также очевидцы рассказали телеграм-каналу Shot, что слышали около пяти взрывов над Курском и не менее шести над Курчатовом.

ВСУ нанесли удар по торговому центру «Добрыня» в Беловском районе Курской области. Погибли четыре человека.

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Комментарии
8
Инженер1
11 марта, 07:33
Надо выставить Грягория и Канстантина, в качестве непробиваемого щита.
Гость
11 марта, 08:59
помню февраль 22 года, каждый день бомбили города россии по 1000 бпла на каждый город, а теперь всего 80 на всю России, СВО приносит пользу.
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