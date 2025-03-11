В центре города усилили меры безопасности. Что известно о самой массовой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье — онлайн-репортаж

В ночь с 10 на 11 марта Москву и Подмосковье массово атаковали беспилотники. Всего отражен 91 БПЛА. В аэропортах массово введен план «Ковер». MSK1.RU собирает в режиме онлайн всё, что известно к этому часу.
В связи с атакой БПЛА в аэропортах Жуковский и Домодедово был введен план «Ковер» — воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Количество БПЛА выросло до 69
— Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву, — сообщил Сергей Собянин в 07:06. — Соответствующие службы работают на месте.
После атаки БПЛА в Подмосковье вспыхнули две многоэтажки. На последних этажах жилого дома в Раменском районе разрушено остекление, осколки лежат у многоэтажки, сообщают очевидцы. На балконе вспыхнул пожар.
Также местные жители сообщают о еще одной вспыхнувшей многоэтажке — в Ленинском округе.
— Уважаемые жители, после прилета дрона нахожусь на улице Фокина. Организовали поквартирный обход, — сообщил глава округа Станислав Каторов. — Предварительно, пострадавших нет. Есть нарушения кровли. Сейчас проводим вместе со службами работу.
По сообщению Росавиации, режим «Ковер» также ввели в аэропорту Шереметьево.
Аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять воздушные суда.
На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел крупный сбой. По словам пассажиров, в Домодедово уже больше часа нет ни одной электрички.
Эту информацию подтвердила глава городского округа Евгения Хрусталева.
— Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область, — сообщила она в своем Telegram-канале.
В пресс-службе Московской железной дороги обещают принять меры для возобновления штатного движения.
— В настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом, — сообщили в МЖД. — В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим.
Есть погибший и пострадавшие
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о погибшем и нескольких пострадавших в результате атаки БПЛА на столичный регион.
— На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям), — сообщил Андрей Воробьев.
По данным губернатора, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19-го по 22-й этажи дома на Северном шоссе.
— Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей, — написал губернатор в своем Telegram-канале. — Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.
За это утро вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
— Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям, — добавил Андрей Воробьев.
На Домодедовской улице возле поврежденной 16-этажки дежурят спецслужбы: полиция, МЧС, медики и другие.
— Жители многоэтажки стоят небольшими группами, их потихоньку начинают пускать домой, — сообщает с места ЧП корреспондент MSK1.RU. — Но только местных — посторонних не подпускают даже близко.
Повреждения многоэтажки видны невооруженным взглядом. На крыше дома ходят люди.
Наталья из поврежденной многоэтажки на Домодедовской улице рассказала, что в ее квартире после атаки БПЛА выбило окна:
— Хлопок такой был, что аж проснулись. И потом еще какой-то один хлопок был. Мы сразу быстро вскочили, даже не поняли, что такое. Я потом уже посмотрела в окно: вроде бы тихо. Смотрю: знакомая быстро побежала мимо поликлиники к себе домой. А потом уже начали люди выходить, и уже всё увидели.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на город. Над Московской областью, по данным Минобороны, за ночь был уничтожен 91 беспилотник. ТАСС сообщает, что по всей России силы ПВО сбили 337 БПЛА.
Самая оперативная информация о последствиях атаки БПЛА на Москву и Подмосковье — в Telegram-канале MSK1.RU.
Массовые задержки рейсов
В Шереметьево на вылет задержаны минимум 17 рейсов: во Владикавказ, Калининград, Махачкалу, Тюмень, Нижнекамск, Касабланку, Чебоксары, Пермь, Санкт-Петербург, Оренбург.
Несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Например, рейс SU 1503 авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени перенаправили в Самару.
«Аэрофлот» корректирует расписание ближайших рейсов из аэропорта Шереметьево и в Москву из других пунктов отправления в связи с временными ограничениями в аэропорту, сообщили в компании.
В аэропорту Внуково на вылет задержаны целых 30 рейсов. Среди них вылеты в Сочи, Дубай, Самару, Ростов, Анталью, Тбилиси, Ташкент и ряд других городов. Время отправления перенесли на 2–4 часа вперед, следует из онлайн-табло.
Ряд рейсов тоже перенаправили на запасные аэродромы: DP 414 из Челябинска теперь летит в Уфу, DP 450 из Тюмени — в Нижнекамск, HY 611 из Ташкента — в Санкт-Петербург.
Такая же ситуация в Домодедово. Там 10 самолетов ушли на запасные аэродромы, а восемь рейсов задерживаются из-за введения ограничений на работу аэропорта.
Из-за ограничений москвичи застряли в аэропортах и других городов. Например, жительница столицы Оксана уже три часа не может вылететь в Москву из Екатеринбурга.
— Скоро будет три часа, как я сижу в аэропорту. Задержаны абсолютно все рейсы, и странно, что в другие города тоже. В екатеринбургском аэропорту начинает скапливаться народ, здесь становится тесно. Уведомлений о том, что рейсы задерживаются, заранее никто не получил, — рассказала MSK1.RU Оксана.
По ее словам, пассажирам задержанных рейсов раздают воду. Время вылета постоянно двигается на полчаса вперед.
Прямой эфир с места попадания БПЛА в дом в Раменском
Корреспондент MSK1.RU в прямом эфире показывает, что происходит на месте попадания БПЛА в жилую многоэтажку в Раменском. Пострадали 7 квартир и порядка 15 автомобилей, припаркованных во дворе.