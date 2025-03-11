В центре города усилили меры безопасности. Что известно о самой массовой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье — онлайн-репортаж

На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел крупный сбой. По словам пассажиров, в Домодедово уже больше часа нет ни одной электрички.

Эту информацию подтвердила глава городского округа Евгения Хрусталева.

— Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область, — сообщила она в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Московской железной дороги обещают принять меры для возобновления штатного движения.

— В настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом, — сообщили в МЖД. — В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим.