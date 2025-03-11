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Происшествия Атаки БПЛА онлайн-трансляция В центре города усилили меры безопасности. Что известно о самой массовой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье — онлайн-репортаж

В центре города усилили меры безопасности. Что известно о самой массовой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье — онлайн-репортаж

Число жертв выросло до трех

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В ночь с 10 на 11 марта Москву и Подмосковье массово атаковали беспилотники. Всего отражен 91 БПЛА. В аэропортах массово введен план «Ковер». MSK1.RU собирает в режиме онлайн всё, что известно к этому часу.

Источник:

Если вы, ваши знакомые или ваше имущество пострадали в результате атаки БПЛА — расскажите об этом, позвонив по номеру нашей редакции. Мы также отвечаем в соцсетях и мессенджерах.

Звоните+7 982 630 3102
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Иван Богданов

В связи с атакой БПЛА в аэропортах Жуковский и Домодедово был введен план «Ковер» — воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Иван Богданов

Количество БПЛА выросло до 69

— Силами ПВО Минобороны на данный момент сбито 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву, — сообщил Сергей Собянин в 07:06. — Соответствующие службы работают на месте.

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Иван Богданов
Источник:

После атаки БПЛА в Подмосковье вспыхнули две многоэтажки. На последних этажах жилого дома в Раменском районе разрушено остекление, осколки лежат у многоэтажки, сообщают очевидцы. На балконе вспыхнул пожар.

Источник:

Также местные жители сообщают о еще одной вспыхнувшей многоэтажке — в Ленинском округе.

Источник:

— Уважаемые жители, после прилета дрона нахожусь на улице Фокина. Организовали поквартирный обход, — сообщил глава округа Станислав Каторов. — Предварительно, пострадавших нет. Есть нарушения кровли. Сейчас проводим вместе со службами работу.

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Иван Богданов

По сообщению Росавиации, режим «Ковер» также ввели в аэропорту Шереметьево.

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Иван Богданов

Аэропорт Внуково перестал принимать и отправлять воздушные суда.

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Иван Богданов

На Павелецком направлении Московской железной дороги произошел крупный сбой. По словам пассажиров, в Домодедово уже больше часа нет ни одной электрички.

Эту информацию подтвердила глава городского округа Евгения Хрусталева.

— Нет движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область, — сообщила она в своем Telegram-канале.

В пресс-службе Московской железной дороги обещают принять меры для возобновления штатного движения.

— В настоящее время движение поездов на станции Домодедово Павелецкого направления МЖД осуществляется с увеличенным интервалом, — сообщили в МЖД. — В связи с этим в пути следования задерживается ряд поездов в оба направления. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает меры для введения движения в штатный режим.

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Иван Богданов

Есть погибший и пострадавшие

В центре города усилили меры безопасности. Что известно о самой массовой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье — онлайн-репортаж | Источник: Воробьев LIVE / TelegramВ центре города усилили меры безопасности. Что известно о самой массовой атаке БПЛА на Москву и Подмосковье — онлайн-репортаж | Источник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник:

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о погибшем и нескольких пострадавших в результате атаки БПЛА на столичный регион.

— На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям), — сообщил Андрей Воробьев.

По данным губернатора, обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19-го по 22-й этажи дома на Северном шоссе.

Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник:

— Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей, — написал губернатор в своем Telegram-канале. — Помощь пострадавшим врачи оказали на месте. Часть эвакуированных разместили в соседней гимназии, остальные находятся сейчас у родственников.

За это утро вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

— Все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям, — добавил Андрей Воробьев.

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Михаил Контуев

На Домодедовской улице возле поврежденной 16-этажки дежурят спецслужбы: полиция, МЧС, медики и другие.

— Жители многоэтажки стоят небольшими группами, их потихоньку начинают пускать домой, — сообщает с места ЧП корреспондент MSK1.RU. — Но только местных — посторонних не подпускают даже близко.

Источник:
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Михаил Контуев

Повреждения многоэтажки видны невооруженным взглядом. На крыше дома ходят люди.

Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUИсточник: Игорь Мещанев / MSK1.RU
Источник:
Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUИсточник: Игорь Мещанев / MSK1.RU
Источник:
Источник: Игорь Мещанев / MSK1.RUИсточник: Игорь Мещанев / MSK1.RU
Источник:
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Михаил Контуев

Наталья из поврежденной многоэтажки на Домодедовской улице рассказала, что в ее квартире после атаки БПЛА выбило окна:

— Хлопок такой был, что аж проснулись. И потом еще какой-то один хлопок был. Мы сразу быстро вскочили, даже не поняли, что такое. Я потом уже посмотрела в окно: вроде бы тихо. Смотрю: знакомая быстро побежала мимо поликлиники к себе домой. А потом уже начали люди выходить, и уже всё увидели.

Источник:
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Михаил Контуев

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что ПВО Минобороны продолжает отражать атаку на город. Над Московской областью, по данным Минобороны, за ночь был уничтожен 91 беспилотник. ТАСС сообщает, что по всей России силы ПВО сбили 337 БПЛА.

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Иван Богданов

Самая оперативная информация о последствиях атаки БПЛА на Москву и Подмосковье — в Telegram-канале MSK1.RU.

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Иван Богданов

Массовые задержки рейсов

В Шереметьево на вылет задержаны минимум 17 рейсов: во Владикавказ, Калининград, Махачкалу, Тюмень, Нижнекамск, Касабланку, Чебоксары, Пермь, Санкт-Петербург, Оренбург.

Источник: Svo.aeroИсточник: Svo.aero
Источник:

Несколько рейсов, летевших в Москву, направлены на запасные аэродромы в Казань, Санкт-Петербург, Самару, Уфу, Саратов и Сыктывкар. Например, рейс SU 1503 авиакомпании «Аэрофлот» из Тюмени перенаправили в Самару.

«Аэрофлот» корректирует расписание ближайших рейсов из аэропорта Шереметьево и в Москву из других пунктов отправления в связи с временными ограничениями в аэропорту, сообщили в компании.

В аэропорту Внуково на вылет задержаны целых 30 рейсов. Среди них вылеты в Сочи, Дубай, Самару, Ростов, Анталью, Тбилиси, Ташкент и ряд других городов. Время отправления перенесли на 2–4 часа вперед, следует из онлайн-табло.

Источник: Vnukovo.ruИсточник: Vnukovo.ru
Источник:

Ряд рейсов тоже перенаправили на запасные аэродромы: DP 414 из Челябинска теперь летит в Уфу, DP 450 из Тюмени — в Нижнекамск, HY 611 из Ташкента — в Санкт-Петербург.

Такая же ситуация в Домодедово. Там 10 самолетов ушли на запасные аэродромы, а восемь рейсов задерживаются из-за введения ограничений на работу аэропорта.

Из-за ограничений москвичи застряли в аэропортах и других городов. Например, жительница столицы Оксана уже три часа не может вылететь в Москву из Екатеринбурга.

— Скоро будет три часа, как я сижу в аэропорту. Задержаны абсолютно все рейсы, и странно, что в другие города тоже. В екатеринбургском аэропорту начинает скапливаться народ, здесь становится тесно. Уведомлений о том, что рейсы задерживаются, заранее никто не получил, — рассказала MSK1.RU Оксана.

Источник: ОксанаИсточник: Оксана
Источник:

По ее словам, пассажирам задержанных рейсов раздают воду. Время вылета постоянно двигается на полчаса вперед.

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Виктория Чулюкина

Прямой эфир с места попадания БПЛА в дом в Раменском

Корреспондент MSK1.RU в прямом эфире показывает, что происходит на месте попадания БПЛА в жилую многоэтажку в Раменском. Пострадали 7 квартир и порядка 15 автомобилей, припаркованных во дворе.

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Комментарии
5
Инженер1
11 марта, 07:42
Движуха! Никакой скуки!
Гость
11 марта, 09:44
Зеленский, у тебя вообще душа есть, или продал уже?
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