В Росавиации рассказали, из-за чего приостанавливали авиасообщение под Ярославлем

В ярославском аэропорту в Туношне сняли временные ограничения на полеты и вылеты. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, авиасообщение возобновлено с 10:15 11 марта.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.
Напомним, что аэропорт в Туношне закрыли для полетов в 05:15 11 марта. Аналогичные меры были введены в московских аэропортах. Как сообщили в Минобороны РФ, утром 11 марта в российских регионах была отражена крупная атака БПЛА. Всего, по данным ведомства, над российскими регионами уничтожены 337 украинских беспилотников, в том числе 91 беспилотник — над Московской областью.
Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вследствие атаки БПЛА есть двое погибших. Еще несколько человек пострадали. В СК РФ по факту атаки БПЛА возбудили уголовное дело о теракте. Подробнее о ситуации в Москве и Московской области — читайте в онлайн-трансляции.