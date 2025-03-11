НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 86,57
EUR 93,66
Что горит в Ярославле
Ярославский «ЦУМ»
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Итоги конкурса 76.RU
Продают швейный цех
Силовик во власти
Перерасчет за электричество
Топ заведений в Ярославле
Дороги и транспорт подробности В Росавиации рассказали, из-за чего приостанавливали авиасообщение под Ярославлем

В Росавиации рассказали, из-за чего приостанавливали авиасообщение под Ярославлем

Полеты и вылеты возобновлены

2 320
Написать комментарий
В аэропорту в Туношне возобновили авиасообщение | Источник: Елена Вахрушева / 76.RUВ аэропорту в Туношне возобновили авиасообщение | Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

В аэропорту в Туношне возобновили авиасообщение

Источник:

В ярославском аэропорту в Туношне сняли временные ограничения на полеты и вылеты. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, авиасообщение возобновлено с 10:15 11 марта.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Напомним, что аэропорт в Туношне закрыли для полетов в 05:15 11 марта. Аналогичные меры были введены в московских аэропортах. Как сообщили в Минобороны РФ, утром 11 марта в российских регионах была отражена крупная атака БПЛА. Всего, по данным ведомства, над российскими регионами уничтожены 337 украинских беспилотников, в том числе 91 беспилотник — над Московской областью.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, вследствие атаки БПЛА есть двое погибших. Еще несколько человек пострадали. В СК РФ по факту атаки БПЛА возбудили уголовное дело о теракте. Подробнее о ситуации в Москве и Московской области — читайте в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Полеты Аэропорт Туношна Самолет Росавиация
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Чтобы быть счастливым, денег должно просто хватать»: как живет менеджер, который зарабатывает из дома 150 тысяч
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Павел Красоткин
журналист
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление