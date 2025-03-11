В Росавиации рассказали, из-за чего приостанавливали авиасообщение под Ярославлем

В аэропорту в Туношне возобновили авиасообщение Источник: Елена Вахрушева / 76.RU











В ярославском аэропорту в Туношне сняли временные ограничения на полеты и вылеты. Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, авиасообщение возобновлено с 10:15 11 марта.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Напомним, что аэропорт в Туношне закрыли для полетов в 05:15 11 марта. Аналогичные меры были введены в московских аэропортах. Как сообщили в Минобороны РФ, утром 11 марта в российских регионах была отражена крупная атака БПЛА. Всего, по данным ведомства, над российскими регионами уничтожены 337 украинских беспилотников, в том числе 91 беспилотник — над Московской областью.