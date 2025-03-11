НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 742мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 86,57
EUR 93,66
Ярославский «ЦУМ»
Незаконный магазин
Закрыли аэропорт
Умер после драки: видео
Итоги конкурса 76.RU
Продают швейный цех
Силовик во власти
Перерасчет за электричество
Топ заведений в Ярославле
Происшествия Атаки БПЛА Все московские аэропорты закрыли из-за атаки беспилотников

Все московские аэропорты закрыли из-за атаки беспилотников

Они не принимают и не выпускают самолеты

1 376
5 комментариев
Пойти на запрет полетов пришлось ради безопасности пассажиров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU Пойти на запрет полетов пришлось ради безопасности пассажиров | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пойти на запрет полетов пришлось ради безопасности пассажиров

Источник:

В трех московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты из-за атаки дронов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04:24 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Позднее подобные ограничения ввели московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Затем стало известно, что план «Ковер» коснулся и Внуково.

Массированная атака беспилотников произошла сегодня ночью. Дроны пытались атаковать Московскую область. В домах выбило окна, автомобили загорелись, людям приходится эвакуироваться. В результате один человек погиб, еще несколько пострадали. Подробнее о ситуации в Москве — в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Атака беспилотника Москва План Ковер Аэропорт Шереметьево Внуково
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
11 марта, 08:29
нам масковские новости не интересны
Гость
11 марта, 08:30
Доны на дотационную родину чуть попозже попадут
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
Нет развлечений и дорогое жилье. Россиянин рассказывает о жизни в Кувейте — какие минусы у богатой и закрытой страны
Антон Цибин
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление