Все московские аэропорты закрыли из-за атаки беспилотников

Пойти на запрет полетов пришлось ради безопасности пассажиров Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В трех московских аэропортах ввели временные ограничения на полеты из-за атаки дронов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 04:24 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

Позднее подобные ограничения ввели московских аэропортах Домодедово и Шереметьево. Затем стало известно, что план «Ковер» коснулся и Внуково.