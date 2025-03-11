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В Ярославской области гудела сирена. Что произошло

На российские регионы устроили массовые атаки БПЛА

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13 комментариев
Что случилось в регионе | Источник: Максим Бутусов / E1.RUЧто случилось в регионе | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Что случилось в регионе

Источник:

Утром 11 марта на заводе в Ростовском районе Ярославской области прозвучала сирена.

В правительстве Ярославской области порталу 76.RU сообщили, что включение сигнала тревоги было мерой предосторожности.

— Это было связано с атакой БПЛА на другие регионы, — сообщили власти.

Утром 11 марта в аэропорту в Туношне ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В сообщении говорилось, что это было сделано для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. К 10:15 ограничения сняли, полеты восстановили. Официально об угрозе атаки беспилотников в Ярославской области не сообщалось.

Во вторник также закрыли все московские аэропорты. Как сообщили наши коллеги из MSK1.RU, причина — БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал случившееся самой массированной атакой. Как сообщили в Минобороны, над территорией Московской области был перехвачен и сбит 91 беспилотник. Всего над российскими регионами уничтожили 337 украинских беспилотников.

В подмосковном Домодедово дрон упал на парковку рядом с распределительным центом компании «Мираторг» в селе Ям. Из-за атаки пострадали двое сотрудников компании и погиб охранник склада.

По информации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, еще один человек скончался в больнице Видного. Семьям погибших пообещали выплатить по миллиону рублей. Раненые, в зависимости от тяжести травм, получат от 100 до 500 тысяч рублей.

За ситуацией с атакой беспилотников на Москву и Подмосковье наши коллеги следят в онлайн-трансляции.

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Комментарии
13
Гость
20 часов
Шибаева, но не пиши ничего, может и за умную сойдеш! Не стоит лишний раз волновать Общество! Для особо одаренных поясняю - сирены, это конечно здорово, а вот что делать дальше, и куда бежать прятаться, это большой вопрос! Самое главное, что всем на всё пофиг! Я про нынешнюю Власть.
Гость
19 часов
А у нас почему никогда не слышно сирену? Даже в день проверки их не было
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