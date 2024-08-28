Вместо пассажиров — имитация. Фоторепортаж из цеха, где собирают новый российский самолет МС-21

Иркутский авиационный завод, который с недавних пор является филиалом ПАО «Яковлев» и входит в госкорпорацию «Ростех», в 2024 году отмечает 90-летний юбилей со дня основания. За это время выпущено более 8 тысяч самолетов, их поставляли в 40 разных стран. Сегодня на заводе выпускают не только боевые истребители Су-30 и учебно-боевые самолеты Як-130, но и пассажирские среднемагистральные лайнеры МС-21, которыми Иркутск по-настоящему гордится. В честь своего юбилея авиазавод показал цех, где собирают иркутскую ласточку. Наши коллеги из IRCITY.RU делятся уникальными кадрами.
Комментарий эксперта
Заслуженный военный летчик России Владимир Попов уверен, что портфель заказов у Иркутского авиазавода сейчас большой, и в первую очередь — за счет боевых самолетов, которые требуются в связи со спецоперацией на Украине. Но и гражданская авиация тоже сейчас наращивает объемы производства, так как России нужны свои лайнеры.
— Следующий год должен быть знаковым. Хотим мы или нет, рано или поздно у нас будут выпущены несколько первых самолетов МС-21. Вы и сами видели: фюзеляжи стоят, крылья уже привезли с Ульяновского авиазавода. На то, чтобы собрать это всё, времени нужно не очень много, за год можно успеть легко. Дело в другом. Сейчас идут испытания отдельных систем, получение сертификатов, этот процесс может затянуться, — уверен Владимир Попов.
Причин, по словам эксперта, на это несколько. Главная заключается в том, что во время испытаний могут проявиться технические нестыковки, о которых никто не подозревал.
— Могут быть выявлены проблемы, которых технологи не предполагали, а летчики не видели просто потому, что не было еще всё это собрано в железе. МС-21 еще толком не летал с этими импортозамещенными комплектующими и отдельными системами. Это всё было спроектировано, но на практике еще не опробовано, так что нужно быть готовыми к тому, что результат испытаний будет отрицательным. Но мы будем надеяться, что всё пройдет благополучно, — добавил эксперт.
Владимир Попов считает, что поставки первых самолетов МС-21 будут иметь принципиальное значение для нового главы Минпромторга России Антона Алиханова, который пришел на смену Денису Мантурову. Ведомство курирует производство МС-21, и новому министру важно не ударить в грязь лицом.
— Мантуров хоть и с повышением, но ушел из Минпромторга. Ему на смену назначен новый человек, которому важно доказать свою работоспособность и профпригодность. Помимо прочего, именно МС-21 будет являться таким доказательством. Первые шесть машин в принципе этой осенью или зимой уже должны будут начать летать, то есть заводские испытания после сборки вот-вот начнутся. Это логично и правильно. Но вот выпустить десяток или тем более 20 самолетов в следующем году не получится однозначно, — поделился мнением Владимир Попов.
По оценкам эксперта, предел 2025 года — шесть или максимум восемь лайнеров.
— 2025 год должен охарактеризоваться тем, что мы все-таки выдадим на-гора первые самолеты и любой ценой передадим их авиакомпаниям. Думаю, не какой-то одной, не «Аэрофлоту» или «ЮТэйру», а сразу нескольким, чтобы они смогли на них полетать, опробовать и посмотреть, какую экономику они покажут в работе. Одно дело — расчеты, это моделирование. Другое дело — практика, — рассуждает собеседник.
Кроме того, по мнению Попова, у отечественной авиаотрасли в целом и у МС-21 в частности есть проблема с кадрами.
— Авиакомпаниям нужно подготовить целый пул специалистов: инженеров, конструкторов, летный состав. Кто-то же должен будет на новых самолетах летать, обслуживать их, делать мелкий ремонт и прочее. У авиакомпаний это хромает. Они гонятся за прибылью, живут сегодняшним днем и не думают про завтра. Им бы стоило уже сейчас готовить инженерно-технический состав, пилотов, чтобы они учились летать на тренажерах, чтобы, как только они получат самолеты, кадры были к этому готовы, — обращает внимание Владимир Попов.
Собеседник говорит, что к выпуску 36 самолетов МС-21 в год, то есть примерно одного самолета в неделю, Иркутский авиазавод будет готов примерно через 10 лет. На то есть объективные причины — спецоперация и потребность нашего государства в боевых самолетах.
— Думаю, что СВО не закончится завтра. Скорее всего, она не закончится в ближайший год, а если Запад продолжит помогать Украине, то конфликт может затянуться на 10 лет, как это было в Афганистане или на Северном Кавказе. Поэтому, хотим мы того или нет, но давление на экономику продолжится, а еще мы будем в первую очередь выпускать самолеты Як-130 или Су-30 и только потом — гражданские лайнеры, — уверяет Владимир Попов.
Собеседник считает, что западные санкции, несмотря на все сложности, в конечном счете положительно повлияют на российское авиастроение.
— Иначе мы бы не проснулись от этой спячки и в итоге получили бы потом очень сильный нокдаун. Сейчас нас чуть-чуть по морде стукнули и по батарее повозили. Но благодаря тому, что еще не все потеряно, мы сможем нагнать упущенное, — убежден Попов.
Также, по словам заслуженного летчика России, иркутскую ласточку стоит переименовать, потому что нынешнее название — МС-21 — абсолютно не говорящее ничего о том, что это за самолет.
— МС-21 — это обезличенный самолет. Его надо было назвать Як-142 или 242. Ведь этот самолет сделан на базе конструкции, придуманной Яковлевым. А эта фамилия известна во всем мире. По долгу службы я часто бывал за границей: в США, Канаде, на Аляске, много где еще. Там с уважением относятся к Илюшину, Туполеву, Яковлеву, Антонову. Эти фамилии там на слуху, сконструированные ими самолеты там знают все, даже наши заклятые друзья-американцы признают, что наши самолеты — очень хорошие. А что такое МС-21? Среднемагистральный самолет XXI века. Это ни о чем не говорящее название, нужно его переименовать, — убежден Владимир Попов.
МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер собирают на Иркутском авиационном заводе. Первый полет состоялся 28 мая 2017 года, а 15 декабря 2020-го самолет совершил первый полет с российским двигателем ПД-14.
Первые МС-21 авиакомпаниям планировалось поставить в 2024 году, но в мае стало известно, что срок перенесен. Всего к 2030 году планируется поставить 270 МС-21, которые собирает иркутский авиазавод. Перенос сроков связан с санкциями западных стран, которые ввели после начала спецоперации.
Весной 2024 года власти объяснили, с чем связаны задержки в производстве МС-21. В «Ростехе», в частности, говорили, что пока не сформирован финальный облик лайнера, кроме того, из-за замещения деталей изменились весовые характеристики МС-21. Однако в глобальном смысле отрасль авиастроения пока пересмотрела приоритеты в сторону боевой авиации.
«Аэрофлот» планирует получить первые самолеты МС-21 в сентябре 2025 года. В число других эксплуатантов нашего лайнера войдут также дальневосточная «Аврора» (хотя изначально говорилось, что авиакомпания не будет закупать иркутские самолеты) и белорусская «Белавиа». Отметим, что в Белоруссии планируют производить комплектующие для обслуживания МС-21.
Больше новостей, фотографий и видео с места событий — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и узнавайте всё самое интересное и важное из жизни региона первыми.