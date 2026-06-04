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Лето «Купаться не стала»: туристка из Ярославля показала, как выглядит море между Туапсе и Сочи

«Купаться не стала»: туристка из Ярославля показала, как выглядит море между Туапсе и Сочи

Публикуем фото и видео с курорта

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Так выглядит море в 10 километрах от Туапсе | Источник: Виктория / читательница 76.RU Так выглядит море в 10 километрах от Туапсе | Источник: Виктория / читательница 76.RU

Так выглядит море в 10 километрах от Туапсе

Источник:

Виктория / читательница 76.RU

Купальный сезон на черноморском побережье — тема, которая волнует российских туристов. После экологической катастрофы с разливом мазута многие пляжи оказались закрыты, а местная флора и фауна понесла огромные потери.

Туристка из Ярославля Виктория рассказала о ситуации на черноморском побережье в июне 2026 года. Она отправилась в санаторий, который находится примерно в 10 километрах от Туапсе в сторону Сочи, по путевке в начале июня. По ее словам, море в этом месте чистое. Нефтяных пятен ни в воде, ни на пляже нет, химического запаха она также не почувствовала.

Полтора года прошло с большой экологической катастрофы в Анапе. В середине декабря 2024-го в Керченском проливе затонули два танкера. По официальным данным, в море попало свыше 2400 тонн мазута. Активные работы на побережье велись около года. Откачка нефтепродуктов с танкеров продолжалась еще и в мае 2026 года.

С 1 июня 2026 года в Анапе впервые после катастрофы официально открыли курортный сезон. На пляжи завезли новый песок, люди уже купаются. Хотя, как сообщает 93.RU, главное отличие привозного песка от того, что был — большое содержание глины, из-за чего в дождливую погоду под ногами начинает хлюпать. Подробнее об уборке пляжей рассказывали в этом тексте.

— Здесь ничего такого нет. Но местные говорят, что в Туапсе все еще грязно, — рассказала Виктория.

Купаться ярославна все же не стала.

— Вода еще пока прохладная. Некоторые купаются. Но я не решилась, — говорит Виктория.

Видео с черноморского побережья

Источник:

Виктория / читательница 76.RU

Она также рассказала, что несколько дней на юге штормило, после этого вода и берег оказались заполнены различным мусором, ветками. Сейчас все это убрали.

После шторма берег был завален мусором | Источник: Виктория / читательница 76.RU После шторма берег был завален мусором | Источник: Виктория / читательница 76.RU

После шторма берег был завален мусором

Источник:

Виктория / читательница 76.RU

Вода еще прохладная, купаться решаются не все | Источник: Виктория читательница 76.RU Вода еще прохладная, купаться решаются не все | Источник: Виктория читательница 76.RU

Вода еще прохладная, купаться решаются не все

Источник:

Виктория читательница 76.RU

Напомним, в апреле в Туапсе из-за атаки украинских беспилотников произошел разлив нефтепродуктов. Часть из них оказалась в море.

В конце мая глава муниципалитета Сергей Бойко заявил, что в Туапсе полностью устранили последствия разлива нефтепродуктов и привели в порядок все пострадавшие пляжи, за исключением городских — там очистка еще идет.

Где планируете отдыхать летом 2026 года?

Поеду на российский юг
За границей
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Комментарии
1
Гость
18 минут
Южный берег озера Неро!
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