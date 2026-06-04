«Купаться не стала»: туристка из Ярославля показала, как выглядит море между Туапсе и Сочи

Купальный сезон на черноморском побережье — тема, которая волнует российских туристов. После экологической катастрофы с разливом мазута многие пляжи оказались закрыты, а местная флора и фауна понесла огромные потери.

Туристка из Ярославля Виктория рассказала о ситуации на черноморском побережье в июне 2026 года. Она отправилась в санаторий, который находится примерно в 10 километрах от Туапсе в сторону Сочи, по путевке в начале июня. По ее словам, море в этом месте чистое. Нефтяных пятен ни в воде, ни на пляже нет, химического запаха она также не почувствовала.

Полтора года прошло с большой экологической катастрофы в Анапе. В середине декабря 2024-го в Керченском проливе затонули два танкера. По официальным данным, в море попало свыше 2400 тонн мазута. Активные работы на побережье велись около года. Откачка нефтепродуктов с танкеров продолжалась еще и в мае 2026 года.

С 1 июня 2026 года в Анапе впервые после катастрофы официально открыли курортный сезон. На пляжи завезли новый песок, люди уже купаются. Хотя, как сообщает 93.RU, главное отличие привозного песка от того, что был — большое содержание глины, из-за чего в дождливую погоду под ногами начинает хлюпать. Подробнее об уборке пляжей рассказывали в этом тексте.