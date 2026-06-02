Ярославцев предупредили о грозе и ветре: когда ждать стихию

В Ярославской области ждут грозу

Ярославцев предупредили о грозе с ветром 3 июня. Такую информацию выпустило региональное МЧС.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — предупредили жителей области.

Телефон экстренных служб 112.

В Ярославском ЦГМС сообщили, что вероятность грозы 3 июня выше днем. В ночь же существенных осадков не ожидается. При этом температура ночью будет +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

Вероятность грозы и кратковременных дождей сохранится 4 июня. При этом ночью ожидается +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

Зато в пятницу, 5 июня, осадков не прогнозируется. Будет облачно с прояснениями и довольно тепло: ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.