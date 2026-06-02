НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 753мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,55
EUR 86,25
Новый тренер «Локомотива»
Расширят ли «Арену-2000»
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Что будет с ценами на жилье
Как отметить свадьбу в Ярославле
Расширят ли «Арену-2000»
Снесут двухэтажки
Смертельное ДТП: видео
График отключений горячей воды
Лето Ярославцев предупредили о грозе и ветре: когда ждать стихию

Ярославцев предупредили о грозе и ветре: когда ждать стихию

Публикуем сообщение МЧС

423
В Ярославской области ждут грозу | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUВ Ярославской области ждут грозу | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

В Ярославской области ждут грозу

Источник:

Леонид Меньшенин / 74.RU

Ярославцев предупредили о грозе с ветром 3 июня. Такую информацию выпустило региональное МЧС.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними. При усилении порывов ветра во избежание отравления угарным газом следите за наличием тяги в вентиляционных и дымовых каналах при использовании газовых приборов», — предупредили жителей области.

Телефон экстренных служб 112.

В Ярославском ЦГМС сообщили, что вероятность грозы 3 июня выше днем. В ночь же существенных осадков не ожидается. При этом температура ночью будет +7…+12 градусов, днем +17…+22 градуса.

Вероятность грозы и кратковременных дождей сохранится 4 июня. При этом ночью ожидается +8…+13 градусов, днем +17…+22 градуса.

Зато в пятницу, 5 июня, осадков не прогнозируется. Будет облачно с прояснениями и довольно тепло: ночью +6…+11 градусов, днем +18…+23 градуса.

Напомним, по прогнозам центра «Фобос», погода в июне в Центральной России ожидается нестабильная. Жаркие дни к середине месяца сменятся похолоданием. Но оно будет недолгим. После этого в регионы Центральной России вновь придет настоящее лето.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гроза Ветер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 минут
Я люблю жару и лето, Мир, залитый тёплым светом, Зелень яркую и солнце… Я люблю, когда смеётся Зайчик солнечный на листьях… А потом по ним струится Тёплый дождь, что в искрах света Отогрелся жарким летом…
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем