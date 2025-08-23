«Условия не хуже, чем в среднем сегменте Сочи»: турист из Ярославля — об отдыхе в Дагестане

Ярославец рассказал о своем отдыхе в Дагестане Источник: читатель 76.RU

В последние годы в России активно развивается внутренний туризм. Одно из популярных направлений — Дагестан.

Читатель 76.RU Дмитрий ранее никогда не был в этой республике и в качестве летнего отпуска выбрал отправиться туда со своей невестой.

«В Сочи мы были в марте этого года. Поездку в теплую заграницу решили оставить на зиму, так как там сейчас слишком жарко. А нам хотелось отдохнуть в горах. Так выбор пал на Дагестан», — рассказал наш собеседник.

Дмитрий с невестой провели в республике девять дней. На четыре дня они остановились в Дербенте, а остальные пять дней — в Махачкале. В последний день даже успели ненадолго съездить в столицу Чечни — Грозный.

Невероятные красоты гор Источник: читатель 76.RU

«Посетили практически все достопримечательности. На экскурсии ездили через день: день — экскурсии, следующий — отдых», — отмечает Дмитрий.

Чередовать поездки с отдыхом решили, чтобы сильно не уставать: всё-таки отпуск. В Дербенте пара жила в гостевом доме, а в Махачкале сняла квартиру. Среди самых запомнившихся мест отметили Сулакский каньон, бархан Сарыкум, древний Язык Тролля, заброшенный аул Гамсутль, горные водохранилища.

«Встретили нас очень гостеприимно. Условия не хуже, чем в среднем сегменте Сочи. Дорогих гостиниц в Махачкале практически нет, но для того, чтобы просто переночевать, среднего уровня хватает», — рассказывает Дмитрий.

На видео — Сулакский каньон Источник: читатель 76.RU

По словам туриста, цены в Дагестане, по сравнению с южными курортами, приятно удивили. Такси в Махачкале оказалось дешевым: утром можно было уехать в другой конец города всего за 150 рублей. С общественным транспортом сложнее: маршрутки старые, без кондиционеров, часто ездят с открытыми дверями.

«Местные называют это дагестанским кондиционером, — шутит Дмитрий. — Еда тоже недорогая, особенно местные фрукты. В одном из аулов мы купили мороженое всего за 15 рублей, персики стоили около 150 рублей за килограмм. В ресторане можно поужинать вдвоем за 3000 рублей — это большая тарелка баранины на мангале, овощи гриль, лепешки, чай».

Главными минусами отдыха Дмитрий назвал слабую инфраструктуру. Местные власти, по его словам, не были готовы к такому наплыву туристов: набережные не оборудованы, бывают перебои с водой и электричеством, разбитые дороги, требующие ремонта.

«Но видно, что начали вкладываться в развитие региона», — уточняет наш собеседник.

По достопримечательностям Дмитрий с невестой путешествовали с экскурсиями Источник: читатель 76.RU

Поскольку Дагестан — преимущественно мусульманский регион, там есть определенные требования к внешнему виду туристов. Так называемый дресс-код.

Парням запрещено гулять в городской местности в шортах, девушкам же стоит избегать обтягивающих вещей и обнаженных рук, ног и зоны декольте. Правда, как отмечает Дмитрий, в туристических зонах и на экскурсиях правила дресс-кода почти не ощущаются.

Красота! Источник: читатель 76.RU

По словам Дмитрия, поездка на двоих на девять дней обошлась более чем в 100 тысяч рублей. Но большая часть этой суммы ушла на билеты на самолет. Перелет в обе стороны на двоих вышел в 56 тысяч рублей.

Туда надо ехать за активным отдыхом, не лежать на пляже. Дмитрий турист из Ярославля

Дмитрий провел в Дагестане активный отдых Источник: читатель 76.RU