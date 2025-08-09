Успейте обезопасить урожай: агроном объяснила, почему чернеет ботва у картофеля

Погодные условия повлияли на развитие фитофтороза Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

В августе многие дачники сталкиваются с неприятной проблемой — чернеющей ботва у картофеля. Растение увядает буквально за один-два дня. Как объяснила главный агроном Ишимского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина, всему виной фитофтороз. Это опасное грибковое заболевание может оставить без урожая.

Как объясняет специалист, сильное распространение фитофтороз получает из-за погодных условий: холодных ночей прохлады днём. По словам Шадриной, если всё оставить как есть, то дождь с пораженной ботвы смоет споры гриба в почву, они попадут на клубни, и заболевание будет прогрессировать.

«Если ботва почернела, скосите её, оставив 15-20 сантиметров. Ждите 14 дней и приступайте к копке картофеля. Если ботва ещё зелёная и признаки заболевания слабые, то проведите обработку медьсодержащими препаратами, химическими препаратами от фитофтороза. Повторите обработки через 7 дней. Но учитывайте, что период ожидания у них — 20 дней», — рекомендовала агроном.