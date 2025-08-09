НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 752мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Лето Обустраиваем дачу Успейте обезопасить урожай: агроном объяснила, почему чернеет ботва у картофеля

Успейте обезопасить урожай: агроном объяснила, почему чернеет ботва у картофеля

Публикуем советы специалиста, как с этим бороться

216
Написать комментарий
Погодные условия повлияли на развитие фитофтороза | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПогодные условия повлияли на развитие фитофтороза | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Погодные условия повлияли на развитие фитофтороза

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В августе многие дачники сталкиваются с неприятной проблемой — чернеющей ботва у картофеля. Растение увядает буквально за один-два дня. Как объяснила главный агроном Ишимского межрайонного отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по Тюменской области Елена Шадрина, всему виной фитофтороз. Это опасное грибковое заболевание может оставить без урожая.

Как объясняет специалист, сильное распространение фитофтороз получает из-за погодных условий: холодных ночей прохлады днём. По словам Шадриной, если всё оставить как есть, то дождь с пораженной ботвы смоет споры гриба в почву, они попадут на клубни, и заболевание будет прогрессировать.

«Если ботва почернела, скосите её, оставив 15-20 сантиметров. Ждите 14 дней и приступайте к копке картофеля. Если ботва ещё зелёная и признаки заболевания слабые, то проведите обработку медьсодержащими препаратами, химическими препаратами от фитофтороза. Повторите обработки через 7 дней. Но учитывайте, что период ожидания у них — 20 дней», — рекомендовала агроном.

Ранее мы также публиковали советы агронома, чем подкармливать помидоры.

ПО ТЕМЕ
Радик ЕнчуРадик Енчу
Радик Енчу
журналист 72.RU
Картофель Заболевание Агроном Огород Советы агронома Грядки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление