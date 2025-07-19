Куда поехать на отдых этим летом: турагент назвала три недорогих направления для ярославцев

Не секрет, что горящие путевки позволяют сэкономить деньги при планировании отпуска. Правда, важно понимать, такое предложение не всегда можно найти на рынке. При этом можно не пытаться поймать удачу за хвост, а заранее выбрать бюджетные направления. Турагент, директор офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте в Ярославле Ольга Галкина рассказала, на каких курортах можно экономно отдохнуть этим летом.
«Скажем честно, сезон 2025 года богат на горящие предложения и акции, которые очень любят ярославцы. Нестабильная ситуация с Ближним Востоком, катастрофа в Черном море в районе Анапы дают о себе знать. Спрос меньше и соответственно, цены тоже ниже», — поделилась в беседе с 76.RU Ольга Галкина.
На третьем месте в списке самых доступных направлений для отпуска разместились сразу два курорта — Сочи и ОАЭ.
«Турпакет в хорошие четырехзвездочные отели с двухразовым питанием будет стоить около 150 тысяч на двоих», — поделилась Ольга.
«Серебро» по доступности, по версии ярославских турагентов, получает Турция.
«Огромный выбор отелей, множество рейсов, питание по системе „всё включено“ делают туры относительно недорогими. Приличные „четыре звезды“ с питанием „все включено“ выйдут около 150 тысяч рублей на двоих», — объяснила турагент.
И на первом месте по доступности туров стала «Страна души». По данным туроператоров, отпуск в Абхазии в июле–августе обойдется в 80 тысяч рублей.
«Самое экономичное направление это Абхазия. С открытием аэропорта в Сухуме Абхазия стала ближе и доступней. Весь май и июнь мы бронировали туры с перелетом и питанием за 50-60 тысяч на двоих. Июль и август будут дороже, но всё равно, в пределах 80 тысяч на двоих можно забронировать полный турпакет», — отметила Ольга Галкина.
Таким образом, на поездку на море этим летом стоит откладывать от 80 до 150 тысяч рублей на двоих.
«Цены везде указали очень усредненные, всегда есть варианты дороже, есть дешевле», — добавила турагент.
Ранее мы публиковали отзыв ярославны на отдых в Сочи по горящей путевке.