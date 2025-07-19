Куда поехать на отдых этим летом: турагент назвала три недорогих направления для ярославцев

Турагент Ольга Галкина назвала топ-3 бюджетных направлениях для отдыха этим летом Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

Не секрет, что горящие путевки позволяют сэкономить деньги при планировании отпуска. Правда, важно понимать, такое предложение не всегда можно найти на рынке. При этом можно не пытаться поймать удачу за хвост, а заранее выбрать бюджетные направления. Турагент, директор офиса «ЯрОблТур» на Московском проспекте в Ярославле Ольга Галкина рассказала, на каких курортах можно экономно отдохнуть этим летом.

«Скажем честно, сезон 2025 года богат на горящие предложения и акции, которые очень любят ярославцы. Нестабильная ситуация с Ближним Востоком, катастрофа в Черном море в районе Анапы дают о себе знать. Спрос меньше и соответственно, цены тоже ниже», — поделилась в беседе с 76.RU Ольга Галкина.

На третьем месте в списке самых доступных направлений для отпуска разместились сразу два курорта — Сочи и ОАЭ.

«Турпакет в хорошие четырехзвездочные отели с двухразовым питанием будет стоить около 150 тысяч на двоих», — поделилась Ольга.

«Серебро» по доступности, по версии ярославских турагентов, получает Турция.

«Огромный выбор отелей, множество рейсов, питание по системе „всё включено“ делают туры относительно недорогими. Приличные „четыре звезды“ с питанием „все включено“ выйдут около 150 тысяч рублей на двоих», — объяснила турагент.

И на первом месте по доступности туров стала «Страна души». По данным туроператоров, отпуск в Абхазии в июле–августе обойдется в 80 тысяч рублей.

«Самое экономичное направление это Абхазия. С открытием аэропорта в Сухуме Абхазия стала ближе и доступней. Весь май и июнь мы бронировали туры с перелетом и питанием за 50-60 тысяч на двоих. Июль и август будут дороже, но всё равно, в пределах 80 тысяч на двоих можно забронировать полный турпакет», — отметила Ольга Галкина.

Таким образом, на поездку на море этим летом стоит откладывать от 80 до 150 тысяч рублей на двоих.

Турагент назвала бюджетные направления для отдыха этим летом Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Цены везде указали очень усредненные, всегда есть варианты дороже, есть дешевле», — добавила турагент.