«Не хуже, чем за границей»: ярославна съездила в Сочи по горящей путевке и поделилась отзывом

Туристка рассказала об отдыхе в Сочи Источник: Наталья Лосева

Жительница Ярославля съездила в отпуск в Сочи по горящей путевке. Идея о путешествии пришла спонтанно. Быстро получилось урвать выгодное предложение по туру.

Как прошел отдых Натальи Лосевой, почему она решила съездить в Абхазию и чем осталась довольна, а что ее разочаровало — в этом материале.

Погода подвела

Ярославна отмечает, что в море вода чистая Источник: Наталья Лосева

Наталья поехала в отпуск с подругой и ее мужем в середине июня 2025 года. В Сочи они были восемь дней и семь ночей. Горящий тур обошелся всего в 25 500 рублей с человека — в него входили перелет, трансфер, страховка и проживание.

«Море встретило нас штормом, красивым бирюзовым оттенком и бризом. Оно было чистым и прозрачным, но очень холодным. Пляжи свободные — людей почти не было, потому что погода подвела: с 14 по 16 июня шли проливные дожди с грозами и сильным ветром», — рассказывает Наталья.

Впервые, находясь на Черном море, летом приходится одеваться тепло, вечером на улице 16 градусов и сильные ветра. Наталья Лосева туристка из Ярославля

Наталья с подругой и ее мужем решили остановиться в трехзвездочном отеле в Сириусе. На территории растут фруктовые деревья, есть закрытые игровые площадки.

«Ежедневно на большой сцене идут детская и взрослая анимации с кавер-группами, дискотекой и караоке. Множество магазинов, кафе, столовых, аптек на территории всех трех кварталов. Выделены места для отдыха, несколько спортивных площадок и есть собственный бассейн», — поделилась ярославна.

Всё нравится, отель не хуже, чем за границей. Наталья Лосева туристка из Ярославля

Сам Сириус тоже оставил приятное впечатление:

«Все улицы и набережные утопают в цветах, повсюду чистота, много фонтанов, всё подсвечивается. Есть отдельные дорожки для велосипедов и бега. Люди доброжелательные, в магазинах большой выбор сувениров и местных продуктов. Очень красиво!»

Про поездку в Абхазию

Одним днем Наталья съездила в Абхазию Источник: Наталья Лосева

Из-за нестабильной погоды в Сочи Наталья решила съездить в соседнюю Абхазию — по прогнозу там было солнечно. Она выбрала групповой автобусный тур.

«Многие впечатляются природой и тишиной Абхазии, но для меня это страна одного дня. Честно. Посмотрели далеко не всё, но в целом хватило», — признаётся Наталья.

В рамках тура она успела побывать в Гагре, Новом Афоне, Сухуме и селе Бзыпта. Посетила пасеку, этнопарк, дачу Сталина, монастырь, водопад «Девичьи слезы», термальные источники в Кындыге.

Тучи и дождь застали нашу собеседницу и в Абхазии Источник: Наталья Лосева

«Термальные источники впечатлили: четыре вида по температуре, водяной массаж. А вот грязевые ванны — просто лужа, как у нас в Ярославле во время ремонта труб», — смеется Наталья.

Среди плюсов Абхазии она отметила свежий воздух, спокойствие и небольшое количество туристов. А вот минусов оказалось больше:

специфическая местная еда: «Нас завезли в кафе, где овощи были нарезаны крупно, мясо — жесткое, а вкус — странный. Хотя в других кафе, например в Сухуме, еда была нормальная, цены такие же, как в Сириусе»;

отсутствие возможности безналичной оплаты;

пристающие торговцы: «Цыгане! Это самый неприятный момент. Подходят повсюду, что-то навязывают, если не реагируешь — кричат гадости вслед»;

грязное море у морского порта в Сухуме: «Вода была темная, купаться желания не возникло».

Цены: отель, еда, фрукты, пляж

Поездка на море вышла бюджетной Источник: Наталья Лосева

Горящая путевка оказалась очень выгодной. По подсчетам Натальи, самостоятельная организация такого отпуска обошлась бы почти в 66 000 рублей на человека — в 2,5 раза дороже:

билеты туда-обратно с багажом — 37 000 рублей;

проживание — 27 600 рублей;

такси до аэропорта — 1000 рублей.

Цены на отдых в Сириусе:

обед в кафе: 600–700 рублей;

лежак на пляже: 700 рублей за день, зонтик — 800 рублей;

прокат сапборда — 1000 р/час;

прокат велосипеда — 300 р/час;

сувениры — от 100 рублей;

фрукты: черешня — 550 рублей, клубника — 350–500 рублей, абрикосы — до 550 рублей.