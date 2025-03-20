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Весна обзор День весеннего равноденствия в 2025 году: дата, традиции и приметы праздника

День весеннего равноденствия в 2025 году: дата, традиции и приметы праздника

Ну наконец-то дни станут длиннее ночи!

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2 комментария
Если встретите Деда Мороза&nbsp;— гоните его восвояси. Весна уже не просто календарная, а еще и астрономическая | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЕсли встретите Деда Мороза&nbsp;— гоните его восвояси. Весна уже не просто календарная, а еще и астрономическая | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Если встретите Деда Мороза — гоните его восвояси. Весна уже не просто календарная, а еще и астрономическая

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Еще немного, и световой день будет длиннее ночи. А всё потому, что мы наконец-то дождались дня весеннего равноденствия. Но это не только дата, когда два времени суток равны, а еще и особенный день. В дикие языческие времена весеннее равноденствие считалось праздником, и с ним было связано много примет. Самое время разобраться, какие традиции сегодня связаны с днем весеннего равноденствия.

Когда весеннее равноденствие в 2025 году

Равноденствие — астрономическое событие, когда день и ночь становятся равны между собой. Положение Земли меняется, и Солнце переходит через экватор на сторону Северного полушария. Дату нельзя считать фиксированной. В 2025 году день весеннего равноденствия выпадает на 20 марта и наступит в 12:02 по московскому времени. В эту дату световой день и ночь будут длиться по 12 часов. Затем темное время в сутках начнет убывать.

Как отмечали день весеннего равноденствия

Люди давно заметили, что продолжительность дня и ночи всё время меняется. И еще сильнее нас ждали, когда света станет больше, а тьмы меньше. А когда этот момент наступал, устраивали праздник.

Древние славяне в этот день встречали бога весеннего солнца и плодородия Ярило, который к тому же был покровителем первых земледельцев. Люди начинали просить высшие силы о благополучии и урожае, а чтобы точно достучаться до этих самых сил, устраивали разнообразные ритуалы.

На Руси весеннее равноденствие отмечали как начало нового года. Приходило тепло, а значит — самое время приступать к посевным работам. Но до этого нужно как следует встретить «новый год».

С раннего утра хозяйки пекли печенье в форме птиц (жаворонков) и готовили другие лакомства. На площадях устраивали массовые народные гулянья с ярмарками, танцами, песнями и играми, а ближе к вечеру разжигали костры.

В день весеннего равноденствия также было принято избавляться от старых вещей — так приветствовали зарождение новой жизни и пробуждение природы после зимней стужи.

Зиму в день весеннего равноденствия провожали гаданиями. После захода солнца девушки, замешивая тесто для печенья, добавляли в него мелкие предметы. По тому, что попалось в еде, можно было определить ближайшее будущее человека:

  • колечко — можно готовиться к свадьбе в этом году;

  • монета — к достатку;

  • ключик — скорое получение наследства;

  • серьга — встреча с возлюбленным;

  • бусинка — скорая беременность.

Кроме того, чтобы узнать имя суженого, девушки на семи бумажках писали семь мужских имен и прятали их под подушку на ночь. Проснувшись утром, не произнося ни слова, доставали один и читали. Какое имя попалось — так и будут звать суженого.

Что можно и чего нельзя делать в день весеннего равноденствия

В день весеннего равноденствия убирают в доме и выкидывают ненужное, чтобы освободить место для чего-то нового и хорошего. В этот день наводят порядок и в мыслях. Равноденствие — подходящее время, чтобы отпустить старые обиды, избавиться от предрассудков и вредных привычек, начать новую здоровую жизнь.

В день весеннего равноденствия нельзя:

  • допускать плохие поступки и помыслы — сделанное зло вернется назад, а неудачи будут преследовать весь год;

  • ссориться — конфликт может зайти слишком далеко и отношения с этим человеком будут разорваны навсегда;

  • отказывать в помощи — это может отпугнуть удачу и скоро в бедственном положении можете оказаться вы сами;

  • быть негостеприимным — иначе одиночества не миновать;

  • пересаживать растения — они просто не приживутся.

20 марта выпадает на Великий пост. Поэтому верующим в день равноденствия придется обойтись без продуктов животного происхождения.

Приметы на день весеннего равноденствия

Не обходилось весеннее равноденствие без примет. В этот день люди с древних времен смотрели на птиц и небо, обращали внимание на погоду. И вот что всё это могло им рассказать:

  • прилетевшие жаворонки сообщали, что весна уже наступила, а зяблики — что холода не закончились;

  • проплывающие высоко и быстро облака подсказывали, что лето и осень будут достаточно теплыми;

  • холодная и ветреная погода говорила, что тепла можно не ждать еще целый месяц.

Есть не только погодные приметы на равноденствие. Так, оттепель и капель в эту дату сулят богатый урожай.

Ну что, теперь-то весна?

Ура!
Мне всё равно — весна, зима. Я круглый год на работе
Скорей бы лето!
Рады за вас, но мы в отпуске
Рады за вас, но мы в эмиграции
Весна… Аллергия… Апчхи!
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Комментарии
2
Гость
37 минут
День весеннего равноденствия Неуверенно машет крылом. Неустойчивое равновесие Между холодом и теплом.
Гость
3 часа
Всех мирных и добрых людей с праздником♥️
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