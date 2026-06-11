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Спорт «Все супер»: нападающий «Локомотива» Егор Сурин поедет в США. Что он там будет делать

«Все супер»: нападающий «Локомотива» Егор Сурин поедет в США. Что он там будет делать

Это уже вторая поездка хоккеиста в Америку

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Егору Сурину 19 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕгору Сурину 19 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Егору Сурину 19 лет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин отправится на сборы в США. Они пройдут во Флориде. Это уже будет вторая подобная поездка хоккеиста. Об этом сообщили в агентстве спортсмена Gold Star Hockey 10 июня 2026 года.

«От прошлогодних сборов остались только самые лучшие впечатления. Обзавёлся многими новыми знакомствами, подтянул английский язык, что пригодится в будущем… Хорошо покатались, отлично позанимались в зале. В хоккейном плане всё было просто великолепно», — рассказал Сурин.

В Америке между занятиями на льду хоккеист находил время и на отдых на природе.

«Да и вне льда все было супер. Природа, общение, океан, погода… Потрясающе», — поделился хоккеист.

Сурин также отметил, что ему было волнительно работать в присутствии представителей клубов НХЛ. Ему было важно проявить себя и чем-то зацепить их.

<p>Егор Сурин</p><p>Егор Сурин</p>

В этом году поеду на сборы с целью подготовить себя к следующему сезону. Плюс хочется увидеться со всеми ребятами, пообщаться со скаутами опять же… Если получится, то и попасть на матчи чемпионата мира по футболу.

Егор Сурин

нападающий «Локомотива»

Кстати, ранее широко обсуждалось, как «Локомотив» вернул нападающего Александра Волкова, который уже согласился на контракт с другим клубом

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив Нападающий США
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Комментарии
5
Гость
10 минут
Футбол спорт номер один во всём мире!Аксиома!
Гость
4 минуты
Человек в восторге от пребывания в США. Что понятно.
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Гость
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