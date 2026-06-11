«Все супер»: нападающий «Локомотива» Егор Сурин поедет в США. Что он там будет делать

Егору Сурину 19 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Сурин отправится на сборы в США. Они пройдут во Флориде. Это уже будет вторая подобная поездка хоккеиста. Об этом сообщили в агентстве спортсмена Gold Star Hockey 10 июня 2026 года.

«От прошлогодних сборов остались только самые лучшие впечатления. Обзавёлся многими новыми знакомствами, подтянул английский язык, что пригодится в будущем… Хорошо покатались, отлично позанимались в зале. В хоккейном плане всё было просто великолепно», — рассказал Сурин.

В Америке между занятиями на льду хоккеист находил время и на отдых на природе.

«Да и вне льда все было супер. Природа, общение, океан, погода… Потрясающе», — поделился хоккеист.

Сурин также отметил, что ему было волнительно работать в присутствии представителей клубов НХЛ. Ему было важно проявить себя и чем-то зацепить их.

В этом году поеду на сборы с целью подготовить себя к следующему сезону. Плюс хочется увидеться со всеми ребятами, пообщаться со скаутами опять же… Если получится, то и попасть на матчи чемпионата мира по футболу. Егор Сурин нападающий «Локомотива»