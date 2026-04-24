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Спорт Плей-офф КХЛ 2026 «Соперник изначально был сложный»: Михаил Евраев прокомментировал поражение «Локомотива»

«Соперник изначально был сложный»: Михаил Евраев прокомментировал поражение «Локомотива»

Первый матч в 1/2 финала плей-офф КХЛ завершился со счетом 2:5 в пользу «Авангарда»

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Михаил Евраев поделился своими мыслями после первой игры «Локомотива» с «Авангардом» в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ | Источник: Михаил Евраев / TelegramМихаил Евраев поделился своими мыслями после первой игры «Локомотива» с «Авангардом» в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Михаил Евраев поделился своими мыслями после первой игры «Локомотива» с «Авангардом» в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал поражение «Локомотива» в 1/2 финала плей-офф КХЛ. Игра прошла 24 апреля в «Арене-2000» и закончилась со счетом 2:5 в пользу омского «Авангарда». Счет в серии: 0-1.

«Плей-офф КХЛ начался для „Локомотива“ с матча с омским „Авангардом“. Соперник изначально был сложный. В полуфинале не бывает легких команд», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Губернатор отметил, что приехал на арену ко второму периоду. На тот момент счет был 0:3.

«Но то, что я увидел, меня не разочаровало, потому что ребята отдавались игре полностью. Была видна самоотдача. Да, не повезло. Итог — 2:5 в пользу соперника. С нашей стороны было много нереализованных моментов, но важно то, что глаза у ребят горели. Я считаю, что мы играли сильнее соперника во втором и третьем периодах. И во многом инициатива была за нами. Поэтому есть все шансы на победу», — добавил Михаил Евраев.

Все самые интересные моменты игры мы публиковали в онлайн-трансляции.

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Кристина Геворкян
корреспондент
ХК Локомотив ХК Авангард
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Комментарии
53
Гость
26 апреля, 09:58
Хартли проиграл 4 матча Буше, это уже диагноз, омские курицы победят- 4-2
Гость
25 апреля, 23:16
«Игру не смотрел, но осуждаю», подытожил губернатор свой комментарий
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