«Соперник изначально был сложный»: Михаил Евраев прокомментировал поражение «Локомотива»

«Плей-офф КХЛ начался для „Локомотива“ с матча с омским „Авангардом“. Соперник изначально был сложный. В полуфинале не бывает легких команд», — написал у себя в соцсетях глава региона.

«Но то, что я увидел, меня не разочаровало, потому что ребята отдавались игре полностью. Была видна самоотдача. Да, не повезло. Итог — 2:5 в пользу соперника. С нашей стороны было много нереализованных моментов, но важно то, что глаза у ребят горели. Я считаю, что мы играли сильнее соперника во втором и третьем периодах. И во многом инициатива была за нами. Поэтому есть все шансы на победу», — добавил Михаил Евраев.