Усиленная охрана и громкие псалмы. Показываем, как патриарх Кирилл и Владимир Путин провели Рождество в главных храмах Москвы

На видео в храме Христа Спасителя поют Символ веры — краткую молитву с изложением догматов Церкви Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

7 января православные верующие отмечают Рождество Христово. Главная служба страны прошла в Москве, в храме Христа Спасителя, с участием патриарха Кирилла. На другой литургии в столице заметили и Владимира Путина.

Наши коллеги из MSK1.RU в режиме онлайн следили за тем, как проходит праздник. Публикуем их лучшие кадры.

Возле ближайшей к храму Христа Спасителя станции метро с вечера поставили перекрытия. Выход из метро в сторону храма был закрыт. В метро и возле храма дежурил усиленный наряд полиции.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU











Храм быстро наполнялся прихожанами. Некоторые из них в ожидании начала службы пели Тропарь Рождества Христова.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Часть людей на этих фото еще не успела зайти в храм — процесс замедлял очень тщательный досмотр перед входом.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU











Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU











В центре Москвы тем временем тоже царил праздник.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Первые почетные гости.

Справа стоит Вадим Михайлов, первый заместитель генерального директора РЖД. А посередине, рядом с супругой, — чиновник Дмитрий Мезенцев, которого с 2021 года назначили госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU











Так рождественская служба началась. В храме Христа Спасителя ее по традиции ведет лично патриарх Кирилл.

Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

На службе заметили миллиардера Андрея Гурьева-старшего, мужчина входит в список самых богатых людей Москвы и мира Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU











Патриарх прочитал молитву «о Святой Руси». Текст также известен как «Молитва о Победе» Источник: Серафима Путиева / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин в этом году встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Источник: RIA_Kremlinpool / t.me

Напомним, что с 2000 года Владимир Путин приезжает на Рождество в российские храмы в разных регионах России.