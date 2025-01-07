Усиленная охрана и громкие псалмы. Показываем, как патриарх Кирилл и Владимир Путин провели Рождество в главных храмах Москвы

7 января православные верующие отмечают Рождество Христово. Главная служба страны прошла в Москве, в храме Христа Спасителя, с участием патриарха Кирилла. На другой литургии в столице заметили и Владимира Путина.
Наши коллеги из MSK1.RU в режиме онлайн следили за тем, как проходит праздник. Публикуем их лучшие кадры.
Возле ближайшей к храму Христа Спасителя станции метро с вечера поставили перекрытия. Выход из метро в сторону храма был закрыт. В метро и возле храма дежурил усиленный наряд полиции.
Храм быстро наполнялся прихожанами. Некоторые из них в ожидании начала службы пели Тропарь Рождества Христова.
Часть людей на этих фото еще не успела зайти в храм — процесс замедлял очень тщательный досмотр перед входом.
В центре Москвы тем временем тоже царил праздник.
Первые почетные гости.
Так рождественская служба началась. В храме Христа Спасителя ее по традиции ведет лично патриарх Кирилл.
Президент России Владимир Путин в этом году встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.
Напомним, что с 2000 года Владимир Путин приезжает на Рождество в российские храмы в разных регионах России.
За эти годы президент четырежды встречал праздник в Санкт-Петербурге и трижды в Тверской области. В 2023 году он впервые с 2001 года провел праздник в Москве, посетив Благовещенский собор в Кремле.