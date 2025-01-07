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Религия Усиленная охрана и громкие псалмы. Показываем, как патриарх Кирилл и Владимир Путин провели Рождество в главных храмах Москвы

Усиленная охрана и громкие псалмы. Показываем, как патриарх Кирилл и Владимир Путин провели Рождество в главных храмах Москвы

На этот раз президент встретил праздник отдельно от патриарха

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1 комментарий

На видео в храме Христа Спасителя поют Символ веры — краткую молитву с изложением догматов Церкви

Источник:

7 января православные верующие отмечают Рождество Христово. Главная служба страны прошла в Москве, в храме Христа Спасителя, с участием патриарха Кирилла. На другой литургии в столице заметили и Владимира Путина.

Наши коллеги из MSK1.RU в режиме онлайн следили за тем, как проходит праздник. Публикуем их лучшие кадры.

Возле ближайшей к храму Христа Спасителя станции метро с вечера поставили перекрытия. Выход из метро в сторону храма был закрыт. В метро и возле храма дежурил усиленный наряд полиции.

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Храм быстро наполнялся прихожанами. Некоторые из них в ожидании начала службы пели Тропарь Рождества Христова.

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Часть людей на этих фото еще не успела зайти в храм — процесс замедлял очень тщательный досмотр перед входом.

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В центре Москвы тем временем тоже царил праздник.

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Первые почетные гости.

Справа стоит Вадим Михайлов, первый заместитель генерального директора РЖД. А посередине, рядом с супругой, — чиновник Дмитрий Мезенцев, которого с 2021 года назначили госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии

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Так рождественская служба началась. В храме Христа Спасителя ее по традиции ведет лично патриарх Кирилл.

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На службе заметили миллиардера Андрея Гурьева-старшего, мужчина входит в список самых богатых людей Москвы и мира

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Патриарх прочитал молитву «о Святой Руси». Текст также известен как «Молитва о Победе»

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Президент России Владимир Путин в этом году встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе.

Источник:

Напомним, что с 2000 года Владимир Путин приезжает на Рождество в российские храмы в разных регионах России.

За эти годы президент четырежды встречал праздник в Санкт-Петербурге и трижды в Тверской области. В 2023 году он впервые с 2001 года провел праздник в Москве, посетив Благовещенский собор в Кремле.

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Храм Христа Спасителя Путин Патриарх Москва Рождество
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Комментарии
1
Инженер1
35 минут
Усе падают ниц от счастия.
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