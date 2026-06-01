Встретились на шоу «Давай поженимся!»: сын Михаила Круга сыграл свадьбу — кадры с торжества

Его избранницей стала стилистка Ульяна Сытинова

Его избранницей стала стилистка Ульяна Сытинова

Александр Круг и Ульяна Сытинова сыграли свадьбу в мае 2026 года | Источник: ksunasha_aaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Круг и Ульяна Сытинова сыграли свадьбу в мае 2026 года

Источник:

ksunasha_aaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Круг сыграл красивую свадьбу со стилисткой Ульяной Сытиновой. Возлюбленные расписались еще осенью, но праздник отложили до весны — торжество прошло 31 мая.

На свадьбу наследника короля шансона Михаила Круга пригласили только ближайших родственников и друзей. Платье невеста выбрала кружевное, с открытой спиной. Жених надел классический черный костюм и белую рубашку.

Праздник был наполнен трогательными моментами: ребята обменялись кольцами и клятвами, станцевали свой первый свадебный танец. В трогательной речи Ульяна призналась, что смогла почувствовать настоящую любовь только после встречи с Александром.

Александр Круг и Ульяна Сытинова начали отношения после шоу «Давай поженимся» (16+)

Источник:

ksunasha_aaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Молодой человек тоже никогда не упустит момента публично признаться любимой в своих чувствах.

«Я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул мою жизнь и сделал самым счастливым. Ульяна Круг — звучит гордо. Уверен, у нас всё впереди и все скоро о нас услышите еще больше!» — откровенничал Александр.

Александр Круг часто признаётся жене в любви | Источник: natali.arsentevaaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Круг часто признаётся жене в любви

Источник:

natali.arsentevaaa / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Еще одна важная женщина в жизни Александра — его мама Ирина Круг. Молодой человек даже называл ее «главной женщиной в его жизни» до отношений с Ульяной. Он признавался, что мама воспитала его «настоящим мужчиной» и была рядом «в трудные минуты».

К слову, Ирина Круг выбором сына довольна. Она видит, что молодоженам друг с другом интересно, и лезть в их отношения не хочет.

У Александра и Ирины Круг сильная духовная связь | Источник: alexanderkkreg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Александра и Ирины Круг сильная духовная связь

Источник:

alexanderkkreg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Я стараюсь не мешать детям, поскольку был неудачный опыт со свекровями. Сейчас не хочу совершать те ошибки, что делали они», — рассказывала Ирина нашим коллегам из StarHit.

История любви Александра и Ульяны началась в 2024 году. Искры любви вспыхнули между ними во время совместной работы: Ульяна с коллегами подбирали образ певцу. Однако роман начался после шоу «Давай поженимся» (16+). На передачу звездный наследник приходил за женой и нашел ее.

Комментарии
2
Гость
1 час
Через годик разбегутся , будут на фд.каналах в разных шоу бабло делить
Гость
51 минута
где вы их нарываете. вот если б жириновский подженился на володине-тогда да. а так-ниочём
