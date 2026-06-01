Встретились на шоу «Давай поженимся!»: сын Михаила Круга сыграл свадьбу — кадры с торжества

Александр Круг сыграл красивую свадьбу со стилисткой Ульяной Сытиновой. Возлюбленные расписались еще осенью, но праздник отложили до весны — торжество прошло 31 мая.
На свадьбу наследника короля шансона Михаила Круга пригласили только ближайших родственников и друзей. Платье невеста выбрала кружевное, с открытой спиной. Жених надел классический черный костюм и белую рубашку.
Праздник был наполнен трогательными моментами: ребята обменялись кольцами и клятвами, станцевали свой первый свадебный танец. В трогательной речи Ульяна призналась, что смогла почувствовать настоящую любовь только после встречи с Александром.
Молодой человек тоже никогда не упустит момента публично признаться любимой в своих чувствах.
«Я повстречал человека, который взбудоражил, перевернул мою жизнь и сделал самым счастливым. Ульяна Круг — звучит гордо. Уверен, у нас всё впереди и все скоро о нас услышите еще больше!» — откровенничал Александр.
Еще одна важная женщина в жизни Александра — его мама Ирина Круг. Молодой человек даже называл ее «главной женщиной в его жизни» до отношений с Ульяной. Он признавался, что мама воспитала его «настоящим мужчиной» и была рядом «в трудные минуты».
К слову, Ирина Круг выбором сына довольна. Она видит, что молодоженам друг с другом интересно, и лезть в их отношения не хочет.
«Я стараюсь не мешать детям, поскольку был неудачный опыт со свекровями. Сейчас не хочу совершать те ошибки, что делали они», — рассказывала Ирина нашим коллегам из StarHit.
История любви Александра и Ульяны началась в 2024 году. Искры любви вспыхнули между ними во время совместной работы: Ульяна с коллегами подбирали образ певцу. Однако роман начался после шоу «Давай поженимся» (16+). На передачу звездный наследник приходил за женой и нашел ее.