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Он и она Обзор «Увидел и сказал: „Это она“». Егор Бероев разоткровенничался о свадьбе с 21-летней балериной

«Увидел и сказал: „Это она“». Егор Бероев разоткровенничался о свадьбе с 21-летней балериной

О переменах в личной жизни актера говорят последние несколько месяцев

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Егор Бероев недолго смог утаивать любовь к молоденькой звезде | Источник: egorberoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Егор Бероев недолго смог утаивать любовь к молоденькой звезде | Источник: egorberoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Егор Бероев недолго смог утаивать любовь к молоденькой звезде

Источник:

egorberoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последние месяцы о личной жизни Егора Бероева говорит кто угодно, кроме него самого. Сначала в конце января его экс-супруга Ксения Алферова объявила о разводе. Не прошло и месяца, как близкое окружение актера раскрыло, что тот больше не холостяк. Его новой спутницей по жизни стала 21-летняя балерина Анна Панкратова.

Только в апреле накануне премьеры нового фильма Бероева, где снялась Панкратова, актер раскрыл, что творится в его сердце. Как оказалось, с Ксенией он расстался больше трех лет назад.

— Мы расстались с Ксенией в 2022 году, в ноябре. Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно. И с этого началась какая-то новая веха жизни в родном городе. Я ведь давно не жил в Москве, всё больше на природе, а теперь вернулся практически туда, где вырос — в центр столицы, — рассказал Бероев «Комсомольской правде».

Официально брак расторгли только в прошлом году. К этому времени Бероев уже встречался с Анной и не стал тянуть, чтобы снова связать себя узами брака.

— В 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026 году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной, — подтвердил давние разговоры Бероев.

Источник: egorberoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: egorberoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

egorberoev / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара тайно расписалась без пышных торжеств. Егор не отрицает, что в обозримом будущем они могут сыграть свадьбу, хоть он пока и не знает, когда именно.

— Всему свое время, — интригует актер.

Егор встретил Анну Панкратову в 2024 году, когда работал над своим новым фильмом. Он долго мучился над выбором актрисы для главной роли. Отсмотрев пару сотен актрис, Бероев осознал, что не там ищет.

— Я решил искать среди людей, умеющих преодолевать сложности, непонятные в актерской профессии. Мне показалось, что это есть в балеринах, — поделился актер.

Идеальную кандидатуру он встретил в московской Школе классического танца.

— Я увидел там Анну Панкратову и сразу сказал: «Это она». Конечно, мы еще провели пробы и увидели в ее глазах несвойственную современному поколению внутреннюю глубину, какой-то невероятный драматизм, мысль актера, — раскрыл Бероев.

По словам актера, на площадке между ними были только рабочие отношения, но после того как съемки закончились, всё переросло в серьезный роман, который длится до сих пор.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Егор Бероев Свадьба Брак Любовь
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Комментарии
4
Гость
24 апреля, 16:21
Выглядит он на 60+
Гость
24 апреля, 15:48
Насколько развращены все от низов до самого верха ☝️
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Гость
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