«Увидел и сказал: „Это она“». Егор Бероев разоткровенничался о свадьбе с 21-летней балериной

Последние месяцы о личной жизни Егора Бероева говорит кто угодно, кроме него самого. Сначала в конце января его экс-супруга Ксения Алферова объявила о разводе. Не прошло и месяца, как близкое окружение актера раскрыло, что тот больше не холостяк. Его новой спутницей по жизни стала 21-летняя балерина Анна Панкратова.
Только в апреле накануне премьеры нового фильма Бероева, где снялась Панкратова, актер раскрыл, что творится в его сердце. Как оказалось, с Ксенией он расстался больше трех лет назад.
— Мы расстались с Ксенией в 2022 году, в ноябре. Я просто ушел, снял квартиру и стал жить отдельно. И с этого началась какая-то новая веха жизни в родном городе. Я ведь давно не жил в Москве, всё больше на природе, а теперь вернулся практически туда, где вырос — в центр столицы, — рассказал Бероев «Комсомольской правде».
Официально брак расторгли только в прошлом году. К этому времени Бероев уже встречался с Анной и не стал тянуть, чтобы снова связать себя узами брака.
— В 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026 году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной, — подтвердил давние разговоры Бероев.
Пара тайно расписалась без пышных торжеств. Егор не отрицает, что в обозримом будущем они могут сыграть свадьбу, хоть он пока и не знает, когда именно.
— Всему свое время, — интригует актер.
Егор встретил Анну Панкратову в 2024 году, когда работал над своим новым фильмом. Он долго мучился над выбором актрисы для главной роли. Отсмотрев пару сотен актрис, Бероев осознал, что не там ищет.
— Я решил искать среди людей, умеющих преодолевать сложности, непонятные в актерской профессии. Мне показалось, что это есть в балеринах, — поделился актер.
Идеальную кандидатуру он встретил в московской Школе классического танца.
— Я увидел там Анну Панкратову и сразу сказал: «Это она». Конечно, мы еще провели пробы и увидели в ее глазах несвойственную современному поколению внутреннюю глубину, какой-то невероятный драматизм, мысль актера, — раскрыл Бероев.
По словам актера, на площадке между ними были только рабочие отношения, но после того как съемки закончились, всё переросло в серьезный роман, который длится до сих пор.