«Жители ахнули»: в Ярославле посреди частного сектора собираются строить 19-этажки

На Суздалке в Ярославле по соседству с частными домами началась стройка высоток Источник: Артем Бауман / 76.RU

«В генеральном плане Ярославля прописано, что одной из основных целей территориального планирования в городе является создание благоприятной среды жизнедеятельности. При этом предполагается учет интересов жителей. То есть вроде бы все должно делаться на благо человека. Но получается, что это только красивые слова на бумаге», — с этим словами встретил нас житель Суздалки Александр Писанов.

Он и его соседи из частного сектора, расположенного между улицами Ньютона, Гоголя и Суздальским шоссе во Фрунзенском районе, уже много лет борются за то, чтобы в их районе остановили высотную застройку. Некоторое время назад здесь среди маленьких домиков и огородов начали как грибы после дождя расти многоэтажки. Привычному и спокойному течению жизни в этом квартале пришел конец.

Под напором местных жителей этот процесс приостановился. Но сейчас очередной участок посреди малоэтажной застройки — у дома № 21 по улице Достоевского — огородили забором для возведения двух 19-этажек (17 надземных, один подземный этаж и чердак) на 102 квартиры каждый. Застройщиком здесь выступает компания ярославская «ЖилСтройСити».

Когда-то жители отстояли район от высоток, но, как оказалось, не весь Источник: Артем Бауман / 76.RU

С чего все началось

Исторически на этой территории всегда существовал частный сектор. Все изменилось в 2010 году, когда вышло постановление мэрии о комплексном развитии данной территории. Власти видели для района новое и, как им казалось, светлое будущее. Здесь планировалась высотная застройка, четырехполосные дороги с общественным транспортом, две школы и шесть садиков. Для этих целей была изменена и планировка территории: вместо зоны Ж4 (малоэтажные жилые дома) район перевели в зону Ж1 (высотная застройка).

Сейчас жители говорят, что проект выносили на публичные обсуждения, где он был поддержан. Но большинство тех, кто живет в частном секторе, о мероприятии даже не знали. Соответственно и высказать свое мнение против предложения не могли.

Сейчас на Суздалке многоэтажки соседствуют с маленькими домиками Источник: Артем Бауман / 76.RU

После этого и началась высотная застройка. Местные были в шоке. Большинство людей лишились права перестраивать свои дома, ведь по новым правилам на их участках можно было теперь возводить только многоэтажки или социальные объекты — садики, школы.

«Лично на моем участке „висел“ садик, и я не мог ничего с этим сделать», — рассказал Александр Писанов.

Правда, в отличие от многоэтажек обещанные социальные объекты в районе так и не появились. А жители обивали пороги инстанций, чтобы остановить экспансию. Только в 2021 году они добились своего.

Местные жители копают огороды под окнами больших домов Источник: Артем Бауман / 76.RU

Вернули зону малоэтажных домов, но не везде

После публичных слушаний, на которых люди голосовали за перевод их участков обратно в зону малоэтажного строительства, власти пошли навстречу. Но с одним условием — зона многоэтажек останется на тех участках, где застройщики до 23 сентября 2021 года (дата завершения публичных слушаний) уже получили разрешения на строительство многоквартирных домов.

Разрешение на строительство домов в районе дома № 21 на улице Достоевского застройщик получил уже позже указанной даты — а именно 25 октября 2021 года. Но этот участок власти все равно оставили в зоне застройки высотками.

«Решение было принято с учетом действующего договора аренды земельного участка с видом разрешенного использования „многоэтажная жилая застройка“ на основании распоряжения губернатора Ярославской области», — объяснили данное исключение из правил порталу 76.RU в мэрии Ярославля.

Власти подчеркнули, что компания «ЖилСтройСити» ранее помогла решить проблему обманутых дольщиков В Ярославле. По соглашению с правительством региона фирма в 2018 году достроила проблемный дом № 30/36 строение 2 на улице Писемского. И взамен на это получила в аренду под новое строительство этот самый участок на Достоевского.

Правда, к строительству решила приступить только сейчас.

Участок огородили забором, скоро здесь начнется строительство Источник: Артем Бауман / 76.RU

Почему жители против

О том, что здесь планируют начать новое строительство уже успокоившиеся было после 2021 года жители частного сектора узнали только летом 2025 года, когда на участке начали рубить деревья.

«Эта территория много лет была зеленой зоной. Здесь росли деревья, такие красивые сосны стояли! А в праздник 12 июня сюда пришли люди с пилами и начали все это уничтожать. Потом территорию огородили забором», — рассказал Александ Писанов.

По словам местных жителей, если стройку не остановить, то с частным сектором случится беда. Люди опасаются, что узенькие улочки около маленьких домов превратятся в парковки для новых жильцов. Кроме того, жители переживают, что во время стройки нарушатся подземные коммуникации — газ, вода, канализация.

Жители опасаются, что все свободное место рядом с их домами будет заставлено автомобилями новоселов Источник: Артем Бауман / 76.RU

«Увеличится количество проживающих, а садики и школы где? Эту территорию как раз можно было отдать под садик, школу или поликлинику», — рассуждает Александр Писанов.

Кроме того, люди, живущие рядом с местом будуще стройки, переживают, что их недвижимость просто обесценится после возведения многоэтажек.

«Откройте сайты с объявлениями — увидите, сколько домов здесь продается. Только их никто не покупает, несмотря на цены ниже рынка. Они не нужны ни людям, ни городу, ни застройщикам. Объявления висят годами. Продавцы говорят, что потенциальные покупатели подъезжают, видят рядом высоту — и разворачиваются. Эти частные дома останутся навсегда рядом с высотками», — говорит Александр Писанов.

Частные дома рядом с высотками не продать Источник: Артем Бауман / 76.RU

На многочисленные обращения местных жителей в правительство и мэрию о необходимости запретить стройку приходят ответы, что всё по закону.

Еще одна попытка изменить ситуацию

4 декабря на публичных слушаниях по изменению правил землепользования и застройки Ярославля люди предприняли еще одну попытку изменить ситуацию — предложили все-таки сменить зону участка у Достоевского, 21 с высотной застройки на малоэтажную. Позже на заседании комиссии муниципалитета, где также рассматривался этот вопрос, за людей вступился ряд депутатов.

«У жителей крик души. Речь идет о защите людей и детей. Суздальское шоссе постоянно топит. И на этом участке такая же ситуация. Там нет ливневки, нет нормальных дорог. Когда зашел застройщик, жители ахнули», — высказался депутат Миша Халтян.

Также на сторону местных встал еще один депутат Анатолий Каширин. Он рассказал, что у него есть письмо от жителей, в котором собрано почти 350 подписей против застройки.

«Эта история длится не месяц, не год, а уже четыре года. За это время нужно было учесть интересы людей. В миллиардном Китае бездомным кошкам домики строят, а мы не можем учесть интересы людей. Представьте себе, два 17-этажных дома будут стоять среди частных построек. Как все это будет выглядеть? Тем более, что засилье точечной застройки на Суздалке вроде бы победили, услышали жителей, поменяли зонирование, но сейчас вновь вернулись к этому. За это время можно было бы поговорить с застройщиком, найти какой-то удобный вариант для него, чтобы не обижать наших жителей», — выступил он.

Эксперименты властей с районом закончились печально Источник: Артем Бауман / 76.RU

Однако комиссия, которая рассматривала рекомендации публичных обсуждений, в конечном счете отклонила просьбу людей.

«Учитывая исполнение застройщиком своих обязанностей о предоставлении квартир обманутым дольщикам, понесенные затраты на разработку проектной документации и поведение экспертизы на строительство домов и получение разрешений на строительство отмена распоряжения губернатора от 25.09.2018 года № 409-р о предоставлении земельного участка по улице Достоевского не представляется возможной, — пояснил порталу 76.RU заместитель мэра Ярославля — директор департамента градостроительства мэрии Александр Черневский.

В мэрии добавили, что теперь уже есть зарегистрированные права дольщиков на квартиры в новых домах, что является еще одним обстоятельством, из-за которого процесс не получится повернуть вспять. Александр Черневский сообщил, что ранее с застройщиком вели переговоры о том, чтобы заменить этот участок на другой, но компания не согласилась.

Что говорит застройщик

Мы связались с директором ООО СЗ ИК «ЖилСтройСити» Галиной Малыгиной. На вопрос, как она относится к тому, что высотные дома построят посреди частного сектора, она лишь констатировала, что так получилось из-за решений, принятых в последние годы.

«Ранее весь этот район, согласно утвержденному проекту планировки территории относился к зоне Ж1 (высотные дома). В районе много жилых домов частного сектора 40-60-х годов постройки в неудовлетворительном, часто аварийном состоянии, отсутствует канализация и другие инженерные сети. Предполагалось, что участки будут выкупаться застройщиками для строительства новых многоэтажных домов, что до 2021 года и происходило. Собственники старых частных домов охотно продавали свои участки. Однако владельцы новых частных домов обратились в мэрию с просьбой внести в Правила землепользования и застройки изменения с целью признания этого района зоной Ж4 (малоэтажное строительство) и запретить многоэтажное строительство. Администрация города пошла навстречу жителям района. В результате по тем участкам, где имеются существующие частные дома, изменена зона на Ж4, а для отдельных участков, где выдано разрешение на строительство, оставлена зона Ж1», — прокомментировала она.

ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционная Компания „ЖилСтройСити“» было образовано в 2007 году, зарегистрировано в Ярославле. По информации сервиса «Контур.Фокус», учредителем компании является бизнесмен Владимир Хламов. Чистая прибыль организации на конец 2024 года составила 26,9 млн. рублей. Кстати, ранее мы писали материал по жалобам жителей на данного застройщика — в апреле 2023 года люди сообщали, что из-за строительства многоэтажного дома у их частных домов на улице Щорса начались проблемы с канализацией.

Также Галина Малыгина объяснила, что застройщик несколько лет не выходил на площадку именно потому, что пытался урегулировать вопрос, найти пути решения проблемы.

«До 2025 года мы пытались решить вопрос по нашему участку с целью замены его на равноценный в другом районе города, но вопрос не был решен и мы сейчас приступили к строительству на этом участке», — рассказала директор «ЖилСтройСити».

По поводу дорог, парковок и благоустройства она пояснила следующее:

«К дому будут строиться асфальтовые подъездные пути. На придомовой территории проведем благоустройство, здесь появятся две детские и две спортивные площадки — ими смогут пользоваться все жители района».

Застройщик не намерен отказываться от своих планов Источник: Артем Бауман / 76.RU

По информации застройщика, для жителей новых домов планируется организовать гостевую парковку на 22 машиноместа — их хотят разместить между новыми домами и вокруг них. Новые жители будут пользоваться садиками, школами и поликлиниками, расположенными в районе — мест там, по проведенным расчетам, должно хватить.

«Наш проект прошел экспертизу. Там все проверялось. Иначе нам просто не выдали бы положительное заключение», — подчеркнула Галина Малыгина.

Она добавила, что проверку по вопросу строительства домов в этом месте по жалобам жителей проводила и прокуратура, которая в итоге заключила, что работа ведется на законных основаниях.

Сдача домов планируется в 2027–2028 годах.

«Мы приступили к закладке фундаментов. Проектом предусмотрен фундамент без свай — монолитная фундаментная плита. Кроме того, мы строим быстро, так как наши дома быстровозводимые. Мы всегда стараемся доставлять как можно меньше неудобств жителям соседних домов в процессе строительства», — отметила Галина Малыгина.

Жители продолжат бороться

Между тем жители не намерены отступать.

«Будем бороться да последнего», — говорят жители.

Какими методами, пообещали рассказать позже.

Жители частного сектора Суздалки будут пытаться отстоять свои интересы Источник: Артем Бауман / 76.RU