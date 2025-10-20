НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Недвижимость Будут проверять «чистоту» недвижимости: в России предложили изменить работу нотариусов

Будут проверять «чистоту» недвижимости: в России предложили изменить работу нотариусов

Сейчас нотариусы проверяют только, есть ли у владельца право на продажу жилья

В России предложили изменить работу нотариусов при оформлении недвижимости. Это связано с тем, что мошенники часто обманывают покупателей, и те теряют свои деньги и квартиры. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Якубовский предлагает установить обязательный стандарт проверки «чистоты» объекта недвижимости. В частности, чтобы нотариусы изучали историю квартиры, не было ли судебных споров и других проблем, которые могут помешать сделке. Это поможет защитить покупателей от обмана.

«В мой адрес поступают обращения граждан, связанные с утратой права собственности на жилые помещения добросовестными покупателями в результате оспаривания сделок с продавцами, в том числе пожилыми», — цитируют «Известия» слова депутата.

По словам Якубовского, сейчас нотариусы проверяют только, есть ли у владельца право на продажу и что договор оформлен верно. Однако анализ на наличие судебных споров и других обстоятельств, способных привести к оспариванию сделки, не производится.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку после долгого периода заморозки, задав рынку недвижимости новый вектор. Что ждать покупателям и продавцам недвижимости от снижения ключевой ставки? Эксперты объяснили, будет ли изменение цен на новостройки и вторичку.

Гость
48 минут
Давно пора!!! Нотариус, получая громадные деньги, которые на порядок выше средней зарплаты, не выполняет при этом самые элементарные обязанности! Меня шокировала новость, что раньше они, оказывается, даже не были обязаны досконально проверить всю историю квартиры с момента постройки дома! Необходимо сделать нотариусов полностью материально ответственными за последствия заверенной ими сделки, если по их вине она окажется мошеннической
