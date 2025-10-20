Будут проверять «чистоту» недвижимости: в России предложили изменить работу нотариусов

Новые меры помогут защитить покупателей от обмана Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

В России предложили изменить работу нотариусов при оформлении недвижимости. Это связано с тем, что мошенники часто обманывают покупателей, и те теряют свои деньги и квартиры. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Якубовский предлагает установить обязательный стандарт проверки «чистоты» объекта недвижимости. В частности, чтобы нотариусы изучали историю квартиры, не было ли судебных споров и других проблем, которые могут помешать сделке. Это поможет защитить покупателей от обмана.

«В мой адрес поступают обращения граждан, связанные с утратой права собственности на жилые помещения добросовестными покупателями в результате оспаривания сделок с продавцами, в том числе пожилыми», — цитируют «Известия» слова депутата.

По словам Якубовского, сейчас нотариусы проверяют только, есть ли у владельца право на продажу и что договор оформлен верно. Однако анализ на наличие судебных споров и других обстоятельств, способных привести к оспариванию сделки, не производится.