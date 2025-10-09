НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Поле выкупил застройщик»: компания из Калининграда построит модный ЖК на окраине Рыбинска

«Поле выкупил застройщик»: компания из Калининграда построит модный ЖК на окраине Рыбинска

Мэр Дмитрий Рудаков рассказал о проекте

Мэр Дмитрий Рудаков рассказал о проекте

150
Новый ЖК в Рыбинске будет оформлен в стилистике квартал в Калининграде | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.comНовый ЖК в Рыбинске будет оформлен в стилистике квартал в Калининграде | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.com

Новый ЖК в Рыбинске будет оформлен в стилистике квартал в Калининграде

Источник:

Дмитрий Рудаков / vk.com

Застройщик «Русская Европа» из Калининграда возьмется за комплексное развитие территории на окраине Рыбинска Ярославской области. Для проекта экоквартала выкупили Пузырево поле в створе улиц Глебовской и Переборского тракта. Участок площадью 29 гектаров оценили в 170 миллионов рублей.

«Поле выкупил крупный застройщик из Калининграда. Виктор Иванович Иванюк — почетный строитель России, руководитель проекта „Русская Европа“», — рассказал мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Местные власти называют будущую застройку «жильем нового уровня». Речь идет о проекте под рабочим названием «Адмиральский квартал». Он рассчитан на десять тысяч жителей. Общая площадь застройки — 250 тысяч квадратных метров.

Застройщик начал подготовку к строительству | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.comЗастройщик начал подготовку к строительству | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.com

Застройщик начал подготовку к строительству

Источник:

Дмитрий Рудаков / vk.com

Предварительно, начать возведения ЖК в Рыбинске планируют в 2026 году | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.comПредварительно, начать возведения ЖК в Рыбинске планируют в 2026 году | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.com

Предварительно, начать возведения ЖК в Рыбинске планируют в 2026 году

Источник:

Дмитрий Рудаков / vk.com

По словам мэра Рыбинска, в ближайшие девять месяцев застройщику предстоит разработать проект и пройти процедуру согласования.

«Планируется, что жилых комплексов в этом месте будет 7. Проект строительства включает в себя жилые многоэтажки, дороги, проезды, школу и детский сад. Кроме того, определены места под строительство церкви и бассейна. На фото ЖК „Адрес счастья“ в Калининграде, в стилистике которого будут выполнены и дома в Рыбинске», — указал Дмитрий Рудаков.

Мэр Рыбинска рассказал о строительстве нового ЖК | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.comМэр Рыбинска рассказал о строительстве нового ЖК | Источник: Дмитрий Рудаков / vk.com

Мэр Рыбинска рассказал о строительстве нового ЖК

Источник:

Дмитрий Рудаков / vk.com

По данным сервиса «Контур. Фокус», под товарным знаком «Русская Европа» работает специализированный застройщик «АвангардИнвестПроект». Организация была зарегистрирована в Калининграде в 2014 году. Владелец компании в настоящее время — калининградское АО «Русская Европа», образованное в 2020 году.

Это не первый большой проект калининградской компании в Ярославской области. Застройщик также готовится к возведению жилого квартала в 13-м микрорайоне Дзержинского района Ярославля. В Брагине появятся несколько корпусов многоэтажек с квартирами с высокими потолками, просторными планировками, несколькими санузлами, открытыми террасами и саунами.

Еще одной территорией, где калининградская компания планирует строительство, стал Заволжский район Ярославля.

