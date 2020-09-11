11 сентября пятница
СЕЙЧАС +13°С
usd 75.47
eur 89.14
Тема дняОткуда смотреть салют в честь 1010-летия Ярославля

Все новости

Все новости

«Уже приступила к работе»: в мэрии Ярославля появилась новая чиновница

Она рассказала, какие задачи ей поставил глава города Владимир Волков

2 493
22Обсудить

Поделиться

Ольга Войнова заняла место уволившегося Сергея Ивченко

Ольга Войнова заняла место уволившегося Сергея Ивченко

«Уже приступила к работе»: в мэрии Ярославля появилась новая чиновница

Директором Департамента социальной поддержки населения и охраны труда мэрии Ярославля назначена Ольга Войнова.

— С сегодняшнего дня она уже официально приступила к работе, — сообщили в мэрии Ярославля.

Известно, что Ольга Войнова окончила Ярославский государственный педуниверситет имени Ушинского, по образованию она — учитель русского языка и литературы. В 2004 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Социальный педагог-психолог семейного профиля», в 2018 году — по программе «Менеджмент». Ранее она занимала пост директора муниципального казенного учреждения «Центр социальных выплат» города Ярославля, а до этого работала в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области в должности начальника организационного отдела.

— Повышение качества и доступности предоставления населению города государственных и муниципальных услуг, социального обслуживания с использованием современных информационных технологий, содействие укреплению института семьи и семейных ценностей, а также создание условий для самореализации граждан в ходе оказания им социальной поддержки — вот основные задачи, которые поставил мне Владимир Михайлович (Волков, мэр Ярославля. — Прим. ред.), — сказала Ольга Войнова.

На должности директора городского Департамента соцсподдержки Ольга Войнова сменила Сергея Ивченко, который уволился после скандала, связанного со взрывом газа в 10-этажном доме в Брагино.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

политикамэрияОльга Войнова
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня.Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!