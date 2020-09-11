«Уже приступила к работе»: в мэрии Ярославля появилась новая чиновница
Директором Департамента социальной поддержки населения и охраны труда мэрии Ярославля назначена Ольга Войнова.
— С сегодняшнего дня она уже официально приступила к работе, — сообщили в мэрии Ярославля.
Известно, что Ольга Войнова окончила Ярославский государственный педуниверситет имени Ушинского, по образованию она — учитель русского языка и литературы. В 2004 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Социальный педагог-психолог семейного профиля», в 2018 году — по программе «Менеджмент». Ранее она занимала пост директора муниципального казенного учреждения «Центр социальных выплат» города Ярославля, а до этого работала в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области в должности начальника организационного отдела.
— Повышение качества и доступности предоставления населению города государственных и муниципальных услуг, социального обслуживания с использованием современных информационных технологий, содействие укреплению института семьи и семейных ценностей, а также создание условий для самореализации граждан в ходе оказания им социальной поддержки — вот основные задачи, которые поставил мне Владимир Михайлович (Волков, мэр Ярославля. — Прим. ред.), — сказала Ольга Войнова.
На должности директора городского Департамента соцсподдержки Ольга Войнова сменила Сергея Ивченко, который уволился после скандала, связанного со взрывом газа в 10-этажном доме в Брагино.