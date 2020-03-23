В Ярославле 23 марта не было традиционного общегородского совещания в мэрии, на котором мэр, его замы, главы районов и руководители ключевых структур города обсуждают насущные вопросы.



— В целях профилактики все массовые мероприятия численностью более 50 человек временно отменены, — прокомментировали в пресс-службе мэрии города.



Совещания по рабочим вопросам мэр Владимир Волков с замами и главами районов проведет в своем кабинете узким кругом.



Напомним, в настоящий момент в Ярославской области подтвержден только один случай заражения коронавирусом. 40-летняя женщина уже идет на поправку. Между тем в городе действуют профилактические ограничительные меры. В том числе региональное правительство ушло на карантин, представители мэрии в медицинских масках приходят к ветеранам для вручения медалей.