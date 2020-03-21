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Заболевшая коронавирусом женщина содержится в боксе инфекционной больницы

Заболевшая коронавирусом женщина содержится в боксе инфекционной больницы

Медики рассказали, что заболевшая новой коронавирусной инфекцией 40-летняя женщина, которая сейчас находится у них в боксе на лечении, пошла на поправку.

— Состояние пациентки с коронавирусом на 21 марта удовлетворительное, — сообщила главный врач Ярославской областной инфекционной больницы Нина Лужинская. — Желаем ей полного выздоровления. Новых пациентов с выявленным коронавирусом нет.

Ранее врачи характеризовали её состояние как стабильное. Накануне женщина вернулась из Доминиканы, куда она слетала по путёвке, которую ей подарили за заслуги по работе. По прилёте в аэропорту её предупредили о возможной угрозе заболевания коронавирусом, поэтому по приезде она обратилась к медикам. Это первый и на данный момент единственный случай заболевания коронавирусом в Ярославской области.

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