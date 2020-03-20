Из-за пандемии коронавируса чиновники ходят домой к ветеранам в защитных масках. Но не все

В Ярославской области из-за пандемии новой коронавирусной инфекции по указу губернатора запретили все мероприятия, где могут присутствовать больше 50 человек. Из-за этого не состоялись торжественные встречи с ветеранами, где их должны были наградить юбилейными медалями в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Чиновники решили, что коронавирус — это не помеха для того, чтобы поздравить ветеранов в год 75-летия Победы. Поэтому главы районов надели медицинские маски и пошли к ним по домам.
— Территориальные администрации вручают медали в индивидуальном порядке на дому или, если родственники могут и хотят, в зданиях администраций, — сообщили в мэрии Ярославля. — При общении с ветеранами и вручении им медалей представители администраций надевают защитные маски.
Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена 13 июня 2019 года Указом Президента Российской Федерации.
Вопросы появились к главе Переславля-Залесского, где глава Валерий Астраханцев пошёл к ветеранам без маски. На это обратил внимание местный депутат Евгений Работников и отчитал чиновника.
— Это, конечно, похвально, что глава лично навещает ветеранов, но неужели он забыл, какая страшная угроза подстерегает сейчас пожилых людей при личном контакте? — написал он у себя на странице во «ВКонтакте». — Валерий Астраханцев приходит к ним в гости с делегацией чиновников и пресс-службой, жмет им руки. И, более того, на фотографии мы видим, как глава Переславля ещё и держит мобильный телефон, который является переносчиком заразы.
Сам Валерий Астраханцев никак не стал комментировать эту ситуацию.
— У меня есть пресс-служба, которая ответит на этот вопрос, — сказал он изданию 76.RU.
Мы связались с начальником пресс-службы администрации Переславля-Залесского Олесей Каминской, и она расставила все точки над i.
— Всё в порядке: Валерий Александрович [Астраханцев] постоянно пользуется антисептиком — обрабатывает руки и предметы, которыми пользуется; накануне он прошёл обследование в местной ЦРБ, за границей не был практически год, — объяснила она. — Да и никаких признаков болезни у него не было и нет сейчас.
Ранее на ежедневном оперативном штабе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в Ярославской области представители регионального управления Роспотребнадзора озвучили данные по заболеваемости на сегодняшний день.
— За прошедшие сутки проведены лабораторные исследования анализов 96 человек, — сообщили они. — Все результаты отрицательные. Новых заболевших в регионе нет. 187 человек находятся в режиме самоизоляции.
На данный момент в Ярославской области официально зарегистрирован только один случай заражения COVID-19. Пациентка сейчас находится в боксе инфекционной больницы. Врачи говорят, что она потихоньку идёт на поправку.