Из-за пандемии коронавируса чиновники ходят домой к ветеранам в защитных масках. Но не все

— Территориальные администрации вручают медали в индивидуальном порядке на дому или, если родственники могут и хотят, в зданиях администраций, — сообщили в мэрии Ярославля. — При общении с ветеранами и вручении им медалей представители администраций надевают защитные маски.

Юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» учреждена 13 июня 2019 года Указом Президента Российской Федерации.



Вопросы появились к главе Переславля-Залесского, где глава Валерий Астраханцев пошёл к ветеранам без маски. На это обратил внимание местный депутат Евгений Работников и отчитал чиновника.



— Это, конечно, похвально, что глава лично навещает ветеранов, но неужели он забыл, какая страшная угроза подстерегает сейчас пожилых людей при личном контакте? — написал он у себя на странице во «ВКонтакте». — Валерий Астраханцев приходит к ним в гости с делегацией чиновников и пресс-службой, жмет им руки. И, более того, на фотографии мы видим, как глава Переславля ещё и держит мобильный телефон, который является переносчиком заразы.

